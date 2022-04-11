Первый тур выборов во Франции: лидирует Макрон

Эммануэль Макрон после объявления промежуточных результатов первого тура президентских выборов во Франции, 10 апреля 2022 года

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента страны. По итогам подсчета большинства голосов лидирует Эммануэль Макрон. Следом за ним, как и на прошлых выборах, идет Марин Ле Пен. Она отстает от действующего президента на 2,07%. О том, что предлагает каждый из кандидатов и как прошел первый тур голосования, — в материале «Газеты.Ru».

После подсчета 83% голосов первого тура МВД Франции сообщило, что с отрывом чуть более 2% лидирует действующий президент страны Эммануэль Макрон (27,38%). Второе место пока занимает его давняя соперница Марин Ле Пен (25,31%). На прошлой президентской гонке в первом туре Ле Пен практически так же наступала Макрону на пятки. Тогда у них была разница в 2,71%.

close 100% Президент Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит на избирательном участке, 10 апреля 2022 года Thibault Camus/AP

В воскресенье, 10 апреля, во время первого тура выборов с 8 утра и до 7 вечера французы голосовали за одного из 12 кандидатов на пост президента страны. Гражданам республики предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок.

Проголосовали и сами претенденты на высший пост. Одной из первый свой голос отдала кандидат от «Социалистов» Анн Идальго.

Среди других избирателей в очереди отстоял и лидер крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Он кратко пообщался с соотечественниками, которые были в это время на избирательном участке.

Марин Ле Пен, наоборот, отдав голос, долго общалась с избирателями и фотографировалась со всеми желающими.

close 100% Марин Ле Пен со своими сторонниками после голосования в первом туре президентских выборов во Франции, 10 апреля 2022 года Sylvain Lefevre/Getty Images

Крайне правый кандидат в президенты Пятой республики Эрик Земмур голосовал в окружении журналистов.

Эммануэль Макрон, пока еще действующий президент страны, последним из кандидатов проголосовал в первом туре.

close 100% Aurelien Meunier/Getty Images

Явка на французских выборах составила примерно 73%, по данным телеканала BFMTV. «В итоге 27% французов не приняли участие», – сказал президент института общественного мнения Elabe Бернар Сананес. Таким образом на голосование не пришли около 13 млн французов.

Это высокий показатель неявки. Тем не менее он ниже рекорда 2002 года, когда на участки не явились 28,4% избирателей.

Второй тур голосования состоится 24 апреля. Кандидатами в этом туре станут Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Центрист Макрон и…

«Двадцать четвертого апреля народ может сделать выбор новой эпохи Франции и Европы. 24 апреля можно будет сделать выбор... 24 апреля можно сделать выбор Франции и Европы, которые будут вместе», – заявил Макрон по итогам первого тура.

Политик считает, что следующие две недели станут решающими для страны:

«Я призываю всех тех, кто в течение шести лет и до сегодняшнего вечера посвятил себя работе вместе со мной, чтобы преодолеть разногласия и объединиться в большое политическое движение единства на благо нашей страны».

Вместе с тем Макрон поблагодарил других кандидатов на пост президента страны, которые призвали своих сторонников голосовать за него во втором туре:

«Я благодарю Анн Идальго, Янника Жадо, Валери Пекресс и Фабьена Русселя, которые сегодня вечером оказали мне поддержку».

Макрон объявил о желании переизбраться в самый последний момент. Его предвыборную кампанию уже назвали «минимальной». Политик провел лишь одну пресс-конференцию, один митинг и одну встречу с избирательным штабом, пишет ТАСС.

В его окружении это объясняют тем, что он «плотно занят переговорами по Украине, председательством Франции в Евросоюзе и другими неотложными государственными обязанностями».

Но такое положение дел не сказалось на его предвыборных шансах. Его популярности, в частности, содействовала дипломатическая миссия в украинском конфликте.

…Ле Пен

«24 апреля будет сделан фундаментальный выбор между двумя противоположными взглядами на будущее страны, <...> это будет не выбор по обстоятельствам, но выбор общества и даже цивилизации. От ваших голосов также зависит, какое место мы хотим отвести людям перед лицом власти денег», – уверена другой лидирующий кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен.

Незадолго до избирательной кампании она покинула пост главы крайне правой партии «Национальный фронт».

После этого она напомнила, что «освободившись от партии», готова «стать президентом для всех французов»:

«Я призываю всех французов, которые придерживаются разумной позиции, — правых, левых и других, – французов любого происхождения присоединиться к этому большому национальному и народному объединению. Я призываю всех, кто не голосовал сегодня за Макрона, присоединиться к нам», — заявила Ле Пен.

Результатов первого тура с волнением ожидали в штабе Ле Пен. Соратники кандидата и журналисты собрались в павильоне «Шене дю руа» (Chesnaie du Roy) в одном из красивейших парков Парижа, где размещается штаб Марин Ле Пен. Там же для фуршета было приготовлено шампанское под названием «Президент Марин».

«Марин Ле Пен провела отличную кампанию. На фоне отторжения Эммануэля Макрона частью населения, недовольства его способами решения кризисов «желтых жилетов», эпидемии ковида у нее есть все шансы. У нее сильная, конкретная программа. Удача будет за нами», – сказал в комментарии РИА «Новости» один из присутствующих, 22-летний активист Пьер.

Ле Пен предлагает своим избирателям защиту покупательной способности в условиях начинающегося энергетического кризиса и ожидаемого вслед за ним продовольственного. Она выступает против антироссийских санкций, которые в большей степени вредят гражданам западных стран. В случае своей победы Марин Ле Пен пообещала реформировать ЕС. Она хочет его заменить альянсом европейских наций, у которых был бы больший суверенитет.

В России тем временем считают, что Ле Пен показала на этих выборах «результат, больший, чем от нее ожидали французские технологи. Будем с нетерпением ждать второго тура», сказал первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа.

Второй тур

Второй тур состоится ровно через две недели. По данным соцопроса компании Ifop, результаты которого были опубликованы вечером 10 апреля, во втором туре Макрон может набрать 51% голосов, а Марин Ле Пен – 49%.