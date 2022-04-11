11 апреля 2022, 08:22 Политика Спецоперация России на Украине. 47-й день Онлайн-трансляция 47-го дня военной спецоперации на Украине Григорий Плакучев

close 100% Сергей Бобылев/ТАСС

Впервые с начала специальной военной операции РФ на Украине в Москву приедет лидер страны ЕС — 11 апреля должна состояться встреча российского президента Владимира Путина и австрийского канцлера Карла Нехаммера. Предполагается, что основной темой разговора станет ситуация на Украине, в частности, организация гуманитарных коридоров и прекращение огня. США отказались передавать Украине истребители МиГ-29 через базу в ФРГ. Всемирный банк прогнозирует, что экономика России в 2022 году сократится на 11,2%. «Газета.Ru» ведет хронику событий.