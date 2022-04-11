«Покончить с курсом США на доминирование». Лавров назвал еще одну цель спецоперации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью телеканалу «Россия 24», в котором назвал еще одну причину для проведения спецоперации на Украине — разрушить доминирование Соединенных Штатов «и под ними остальных западных стран» на мировой арене. Глава дипведомства обвинил Вашингтон в грубых нарушениях международного права, а Запад в целом — в латентном расизме и «озлобленной и остервенелой» политике. Украину западные страны видят лишь как «плацдарм для подавления России», подчеркнул он.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что спецоперация на Украине призвана «покончить с курсом США на доминирование в мире». «Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по РИА «Новости»). Спецоперация России на Украине. 47-й день Впервые с начала специальной военной операции РФ на Украине в Москву приедет лидер страны ЕС... 11 апреля 16:39

Дипломат отметил, что доминирование Вашингтона «выстраивается с грубейшими нарушениями международного права». «По неким правилам, о которых они теперь только и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю», — добавил Лавров.

«В Косове без референдума можно признать независимость, а в Крыму в результате референдума, за которым наблюдали сотни объективных представителей зарубежных стран, общественности зарубежных стран, нельзя. В Ираке, за десять тысяч километров от США им померещилась угроза своей американской безопасности, они его разбомбили, никакой угрозы не нашли и даже не извинились», — пояснил глава министерства.

Он назвал «озлобленной и остервенелой» политику, которую Запад сейчас проводит по отношению к Москве. При этом отношение, по его мнению, существенно изменилось в последнее время. «Это очень серьезный разворот даже вот в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством США... стал проводить после начала нашей специальной военной операции», — уточнил министр.

По его словам, эта политика определяется не только Украиной, а тем, что из страны «стали делать плацдарм для окончательного подавления России».

Но РФ, страна «со своей историей, со своими традициями», никогда не будет «занимать подчиненное положение». «Мы можем только быть членами международного сообщества на равных условиях неделимой безопасности», — подчеркнул Лавров.

«Русофобская волна»

Министр вновь заявил о «нарастающей русофобии» и напомнил, что за рубежом работает специальный фонд для защиты прав соотечественников. «Сейчас мы резко увеличиваем его финансирование», — отметил он.

Москва будет применять «все имеющиеся правовые способы» для защиты россиян, находящихся в других странах. «Скорость, с которой эта русофобская волна была запущена, говорит о том, как написал один из американских исследователей, что латентный расизм никуда из Европы не девался. И так же, как Гитлер мобилизовывал свое общество и другие европейские страны против евреев, в частности, там, кстати, и про славян он тоже не забывал, но сейчас русский — это команда «фас», — резюмировал Лавров.

Переговоры с Киевом

Глава дипведомства добавил также, что в Москве не видят причин для приостановки переговоров с Киевом. «Не вижу причин, по которым мы их не можем продолжать. Хотя украинская сторона каждый раз изворачивается и на, бывает, 180 градусов, отвергая то, что она сама только что предлагала. Но мы люди терпеливые и настойчивые», — сказал он.

При этом российская армия не будет делать пауз в боевых действиях на время переговоров. «Президент неоднократно подчеркивал, что мы предпочитаем переговоры. Но если во время первого раунда, на период самого первого раунда переговоров, когда украинская сторона предложила и мы согласились провести контакт делегаций, и если тогда президент дал команду взять паузу в боевых действиях и в проведении специальной военной операции, то когда мы убедились, что украинцы и не собирались отвечать взаимностью, было принято решение, что на последующие раунды переговоров никаких пауз не будет», — объяснил министр.

«Пока не будет достигнуто окончательной договоренности, пока она не будет подписана», — уточнил он. «Войны выигрывают на поле боя». Боррель призвал срочно передать оружие Украине Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны-члены Евросоюза «в течение нескольких... 11 апреля 14:56

Лавров также не исключил «новых провокаций» украинских военных, организованных при прямой поддержке западных спецслужб. По его словам, Минобороны РФ и национальный центр управления обороной уже предоставили разведданные о готовящихся акциях, в том числе «провокаций с химическими веществами» и «инсценировками массовых казней и массовых захоронений».

«Провокации будут, нам надо на эти провокации отвечать, во-первых, фактами. Ну и, во-вторых, я думаю, наш главный аргумент — это то, что происходит на земле», — заключил министр.