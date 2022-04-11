«Это не дружеский визит». Нехаммер рассказал о встрече с Путиным

В Москве завершились переговоры канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным. По словам канцлера, разговор был очень жестким и открытым. Нехаммер дал понять, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться, пока конфликт на Украине продолжается. Встреча прошла в закрытом формате, лидеры государств встречались один на один без переводчиков и советников. Нехаммер стал первым главой правительства европейской страны, который посетил Москву после 24 февраля.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что беседа была очень прямой, жесткой и открытой. Спецоперация России на Украине. 47-й день Впервые с начала специальной военной операции РФ на Украине в Москву приехал лидер страны ЕС... 11 апреля 20:01

«Это не дружеский визит. Я прибыл прямо с Украины и своими глазами видел неизмеримое горе», — сказал он.

В заявлении пресс-службы канцлера отмечается, что во время переговоров с президентом РФ он обратил внимание на «серьезные военные преступления в Буче и других местах» и подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

«Я также четко заявил президенту Путину, что санкции против России сохранятся и будут ужесточаться до тех пор, пока на Украине умирают люди», — добавил Нехаммер.

По его словам, он прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы. Канцлер заявил о необходимости гуманитарных коридоров для поставки питьевой воды и продовольствия, а также эвакуации раненых, женщин и детей.

«Моим важнейшим посланием Путину являлось то, что эта война должна наконец завершиться, поскольку в войне проигравшие есть с обеих сторон», — подчеркнул политик.

Он также заявил, что не видит альтернативы прямым переговорам с Россией, несмотря на все разногласия. По словам Нехаммера, поездка в Москву была для него «долгом».

«Долг из ответственности: опробовать все, чтобы остановить военные действия или хотя бы достичь прогресса по гуманитарным вопросам для страдающего гражданского населения Украины», — сказал канцлер.

Встреча один на один

По данным австрийской газеты Kronen Zeitung, переговоры Путина и Нехаммера прошли в Ново-Огарево и длились 1 час 15 минут. Встреча состоялась в закрытом формате один на один, без советников и переводчиков. Политики также не сделали итогового заявления для прессы. «Мы нейтральны в военном плане». Канцлер Австрии приезжает в Москву Впервые со дня начала спецоперации России на Украине в Москву приедет лидер страны ЕС... 11 апреля 00:01

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такой формат выбран по инициативе австрийской стороны. Он ранее сообщал, что главной темой переговоров будет положение дел вокруг Украины, а также вопросы, касающиеся поставок газа.

Нехаммер стал первым главой правительства государства ЕС, который с начала военной операции на Украине приехал в Москву для личной встречи с российским президентом. Это также первая встреча лидеров двух стран с момента вступления Нехаммера в должность.

Австрийский канцлер собирается проинформировать партнеров по Евросоюзу о содержании переговоров, сообщает Bloomberg со ссылкой на офис политика.

Ранее представитель Еврокомиссии Дана Спинант назвала визит Нехаммера в Москву полезным в качестве еще одной попытки добиться мира на Украине, однако не стала комментировать возможный эффект от этой поездки.

Канцлер встретился с Путиным спустя два дня после того, как посетил город Буча в Киевской области. В начале апреля появились фото и видео из этого города, на которых видны тела, лежащие на дорогах. Минобороны РФ назвало эти публикации провокацией, заявив, что за то время, пока город находился под контролем российских военных, «ни один местный житель не пострадал».

Нехаммер 9 апреля встречался в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в пресс-службе Зеленского, украинский лидер поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь и технику.

Берлин поддержал инициативу Нехаммера

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«Я могу подтвердить, что канцлер Нехаммер в преддверии визита проинформировал канцлера Шольца о планах отправиться в Москву. Кроме того, я могу сказать, что мы приветствуем эту инициативу австрийского канцлера по поиску прямого контакта с Путиным», — сказала представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

«Мы выступаем за любые дипломатические усилия, нацеленные на прекращение боевых действий на Украине и создание предварительных условий для переговоров между Украиной и Россией», — добавила она.

Представитель кабмина ФРГ указала, что целью подобных попыток является немедленное прекращение боевых действий. При этом Хофман ушла от ответа на вопрос, готов ли Шольц отправиться в Москву.