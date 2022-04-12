12 апреля 2022, 08:22 Политика Военная операция РФ на Украине. 48-й день Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 48-й день Петр Николаев Слушать Остановить

close 100% Полк полиции специального назначения имени Героя России А.А. Кадырова МВД по Чеченской Республике в Левобережном районе Мариуполя Сергей Бобылев/ТАСС

Сегодня — 48-й день военной операции РФ на Украине. Япония утвердила дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Президент Украины Владимир Зеленский отменил весенний призыв в ВСУ и отложил демобилизацию предыдущего призыва. В Белгородской области по пока неясной причине были повреждены железнодорожные пути. В Мариуполе окружены украинские морпехи. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.