Военная операция РФ на Украине. 48-й день

Полк полиции специального назначения имени Героя России А.А. Кадырова МВД по Чеченской Республике в Левобережном районе Мариуполя
Сергей Бобылев/ТАСС
Сегодня — 48-й день военной операции РФ на Украине. Япония утвердила дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Президент Украины Владимир Зеленский отменил весенний призыв в ВСУ и отложил демобилизацию предыдущего призыва. В Белгородской области по пока неясной причине были повреждены железнодорожные пути. В Мариуполе окружены украинские морпехи. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военной спецоперации Российской Федерации на Украине.
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