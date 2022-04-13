«У него проблема. И он стал ее причиной»: Байден обвинил Путина в росте цен

Президент США Джо Байден во время выступления в штате Айова заявил, что к росту цен на бензин и продукты питания во всем мире привела начавшаяся военная спецоперация России на Украине. Он также рассказал о мерах, которые власти предпринимают, пытаясь справиться с повышением цен.

Рост цен на бензин

«Путинское вторжение в Украину привело к росту цен на бензин и продукты питания во всем мире. Два крупнейших производителя зерна в мире… Украина и Россия, не делают то, что обычно, поэтому все растет. Мы видели это в сегодняшних данных по инфляции: в марте произошел 70-процентный рост цен из-за Путина», — приводит слова Байдена Белый дом.

По его словам, власти «должны решить эту проблему в срочном порядке». Поэтому он призвал Конгресс «немедленно принять меры по снижению стоимости коммунальных услуг для семей и счетов за лекарства, отпускаемых по рецепту». Байден пожаловался на то, что рост цен в США «спровоцирован» спецоперацией на Украине Президент США Джо Байден заявил, что рост инфляции в стране в марте был спровоцирован на 70%... 13 апреля 11:23

«На данный момент мы сократили дефицит на 300 миллиардов долларов. Фактически, мы уже добились прогресса с тех пор, как были собраны данные по инфляции за март», — констатировал американский лидер.

Он подчеркнул, что семейный бюджет граждан Соединенных Штатов, их способность «пополнить свой бак» не должны «зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит геноцид» на расстоянии половины мира от них.

Байден рассказал, что санкционировал выпуск 1 миллиона баррелей в день в течение следующих шести месяцев из Стратегического нефтяного резерва, чтобы «помочь справиться с путинским повышением цен». Он отметил, что это крупнейший выпуск в истории.

«Я координировал выпуск с партнерами и союзниками по всему миру… Более 30 стран согласились выпустить на рынок еще 60 миллионов баррелей», — добавил президент США.

Он считает, что этого должно хватить, чтобы удержать цены «на низком уровне». Байден заявил, что «страны объединяются, чтобы лишить Путина возможности использовать свои энергетические ресурсы в качестве оружия против американских семей, семей в Европе и во всем мире».

«И, кстати, мы ему (президенту России Владимиру Путину. — «Газета.Ru») тоже отрезаем доступ к технологиям… Посмотрите на количество крупных американских компаний, которые по собственной инициативе, а не по моему настоянию — их более 600, от Exxon до Макдоналдса — ушли из России... У него (президента России Владимиру Путина. — «Газета.Ru») проблема. И он стал ее причиной — мы не позволим ему распространить эту проблему на остальной мир», — заключил Байден. Годовая инфляция в США взлетела на максимальный за 40 лет уровень В США годовая инфляция достигла максимума с 1981 года, поднявшись до уровня 8,5%, приводит... 13 апреля 11:07

Рост инфляции в странах мира

Накануне статистическое управление Министерства труда США обнародовало статистику, согласно которой в марте индекс потребительских цен увеличился на 1,2% по сравнению с февралем и на 8,5% — по сравнению с мартом предыдущего года. Отмечается, что этот показатель стал максимальным с декабря 1981 года. Кроме того, показатели мартовской инфляции достигли 7,9%, тем самым обновив рекорд, установленный в феврале этого года.

Согласно данным американского ведомства, рост индексов на бензин, жилье и продукты питания был самым большим. Кроме того, наибольший рост цен был в сегменте энергоносителей — 32%, а также подержанных автомобилей — 35%. Индекс цен на продовольственные товары увеличился на 8,8%, на одежду — 6,8%.

В тот же день Федеральное статистическое управление (Destatis) сообщило, что за март инфляция в Германии достигла 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве заметили, что по сравнению с февралем 2022 года инфляция в Германии составила 2,5%.

В Федеральном статистическом управлении полагают, что это обусловлено резким увеличением цен на энергоносители — на 16,4%. Показатель инфляции стал самым высоким с момента объединения двух Германий.

Рост цен на еду в мире

В понедельник Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что мировые цены на продовольствие в марте 2022 года резко ускорили рост.

«Зафиксированный в этом месяце рост объясняется стремительным повышением мировых цен на пшеницу и фуражные зерновые, которое было связано в первую очередь с вызванными конфликтом перебоями в экспортных поставках из Украины и, в меньшей степени, Российской Федерации», — говорится в сообщении организации.

Кроме того, из-за ситуации на Украине и прекращения экспорта из страны, а также сокращения предложения со стороны ведущих стран-экспортеров и вспышек птичьего гриппа выросли мировые цены на мясо птицы.

Согласно данным организации, индекс продовольственных цен в марте вырос до 159,3 пункта, что на 17,9 пункта (12,6%) выше его февральского значения, и в результате такого небывалого роста достигло самого высокого уровня с 1990 года. Отмечается, что это обусловлено рекордным повышением цен на растительные масла, зерновые и мясо и значительным ростом цен на сахар и молочную продукцию.