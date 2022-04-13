«Лучше потратить деньги на более рациональные задачи». Казахстан отменил парад Победы

Во время празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Алма-Ате в Казахстане

Минобороны Казахстана сообщило, что военного парада в честь Дня Победы и Дня защитника Отечества в 2022 году снова не будет. Смотры военной мощи в стране не проводятся уже четыре года. Депутат парламента Айдос Сарым объяснил решение об отмене парада экономическими проблемами. Ранее Латвия отменила акции, связанные с днями боев и побед «тоталитарных режимов». В России парад пройдет, «как мы это делали всегда».

Власти Казахстана отменили военные парады 7 и 9 мая, посвященные празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы, сообщили в министерстве обороны страны.

«В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется», — цитирует заявление ведомства местное издание Orda.kz.

Несмотря на отмену парадов, остальную часть праздничной программы оставят без изменений: по всей стране пройдут около 50 различных военно-патриотических мероприятий, в том числе чествование ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил Республики Казахстан. Песков высказался об уместности парада Победы на фоне спецоперации Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся... 13 апреля 14:39

«У нас уже четыре года не проводятся парады. До этого были эпидемические, сейчас экономические причины», — прокомментировал ситуацию радиостанции «Говорит Москва» депутат мажилиса Казахстана Айдос Сарым.

Он подчеркнул, что считает решение отменить парад «рациональным». «Лучше эти деньги потратить на более рациональные задачи: обеспечение быта, войсковую и военную подготовку солдат. У нас огромное количество нерешенных проблем: старые казармы, старая техника и так далее», — сказал Сарым.

Последний раз военный парад на 7 мая в Казахстане проводился в 2018 году (в Жамбылской области). В нем участвовали около 3 тыс. военнослужащих, 300 единиц вооружения и военной техники и до 40 летательных аппаратов. Принимал парад действующий на тот момент президент Нурсултан Назарбаев.

День Победы в стране отмечали в 2019-м. В 2020 и 2021 годах масштабных мероприятий не было из-за угрозы распространения коронавируса. В прошлом году в пресс-службе президента Касыма-Жомарта Токаева заявляли, что торжества по случаю Дня Победы перенесены на 2022 год.

«Я ни разу не слышал об этих доводах»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее анонсировал, что День Победы в этом году будет отмечаться, «как мы это делали всегда». «Это самый святой праздник, он был и останется самым святым праздником для всех россиян», — подчеркнул он. Сейм Латвии ограничил празднование 9 Мая в стране Латвийский парламент в срочном порядке утвердил запрет на проведение 9 Мая мероприятий... 31 марта 17:33

Представитель Кремля не смог уточнить, будут ли участвовать в параде подразделения из ЛНР и ДНР и пройдут ли на параде 9 Мая участники спецоперации на Украине. На просьбу журналистов прокомментировать доводы о неуместности проведения парада Победы на фоне спецоперации российской армии Песков ответил: «Я ни разу не слышал об этих доводах».

Генеральную репетицию парада в Москве проведут 7 мая, а 9 мая — сам Парад Победы и традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Парламент Латвии ранее запретил акции, связанные с днями боев и побед «тоталитарных режимов», под которыми в Риге подразумевают нацистскую Германию и Советский Союз. 9 Мая запрещено проводить мероприятия в честь Дня Победы ближе, чем в 200 метрах от памятников Советской Армии.

Россия и Казахстан являются участниками всех объединений в СНГ, в том числе основополагающих — Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По данным соцопросов, россияне считают Казахстан вторым по значимости «другом России» после Белоруссии.