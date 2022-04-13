Новые санкции Лондона. Более 200 фигурантов, чугун и сталь

Власти Соединенного Королевства вновь расширили санкционный список, на этот раз включив в него 178 чиновников и официальных лиц из республик Донбасса. Также под рестрикции попали глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, а также задержанный накануне СБУ глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Кроме того, с 14 апреля будет запрещен импорт российского чугуна и стали.

Великобритания внесла в санкционный список еще более 200 физлиц и организаций из России, Украины, Узбекистана, а также Донецкой и Луганской народных республик. Документ опубликован на сайте правительства Соединенного Королевства. Военная операция на Украине. День 49-й Идет 49-й день военной операции РФ на Украине. Зеленский предложил обменять задержанного Виктора... 13 апреля 16:51

Как следует из уведомления на сайте британского МИД, все активы фигурантов черного списка заморозят, британцам также будет запрещено проводить с ними любые сделки.

На это раз под санкции попали глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, владелец холдинга РБК Григорий Березкин, вице-президент «Газпромбанка» Сергей Фурсенко, совладелец АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, основатель компании «Альянс» Зия Бажаев, экс-руководитель РЖД Владимир Якунин и другие.

В список также вошли экс-премьер ДНР Александр Ананченко, министр внутренних дел ДНР Алексей Дикий, министр информации ДНР Игорь Антипов, а также министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько и министр экономического развития ЛНР Светлана Подлипаева.

Всего под рестрикции попали 178 человек из Донбасса.

Кроме того, с 14 апреля британские власти вводят запрет на импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий, усовершенствованных материалов и предметов роскоши. «Добровольно сложили оружие»: Конашенков сообщил о пленении 1096 украинских морпехов Официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков утром 13 апреля заявил... 13 апреля 13:40

«После ужасных ракетных обстрелов мирных жителей на востоке Украины сегодня мы вводим санкции против тех, кто поддерживает незаконные самопровозглашенные регионы и причастен к зверствам против украинского народа. Мы продолжим преследовать всех, кто помогает и подстрекает войну Путина», — заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс.

«Мы не будем останавливаться на достигнутом в нашей миссии по остановке путинской военной машины», — добавила она.

Санкции против РФ

10 марта Великобритания внесла в санкционные списки миллиардера и владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, генерального директора «Роснефти» Игоря Сечина, предпринимателя Олега Дерипаску, председателя банка «Россия» Дмитрия Лебедева, главу банка ВТБ Андрея Костина, председателя совета директоров «Газпрома» Алексея Миллера и главу «Транснефти» Николая Токарева.

Всем попавшим под санкции запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, а их активы заморожены. «Четыре кольца блокады»: в правительстве перечислили риски для экономики России Первый вице-премьер России Андрей Белоусов во время выступления в Совете Федерации заявил о риске... 13 апреля 14:22

11 марта власти Королевства ввели санкции в отношении 386 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание суверенитета республик Донбасса и «разрешивших постоянное размещение российских войск там в качестве предлога для вторжения России».

24 марта Великобритания ввела ограничения в отношении 59 физических лиц и предприятий России. Под ограничения попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, а также компания «Российские железные дороги» (РЖД), «Совкомфлот», «РусГидро». Также санкции затронули главу Сбербанка Германа Грефа и основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова.

25 марта Лондон ввел санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики из-за приписываемой причастности к кибератаке на нефтезавод в Саудовской Аравии в 2017 году.

31 марта под ограничения попали телеведущий ВГТРК Сергей Брилев, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, руководитель международного вещания информационного агентства и радио Sputnik Антон Анисимов и генеральный директор телеканала RT Алексей Николов.

6 апреля ограничительные меры были введены в отношении гендиректора «Камаза» Сергея Когогина, президента «Алросы» Сергея Иванова, генерального директора «Газпромнефти» Александра Дюкова, председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова и футболиста московского «Локомотива» Бориса Ротенберга. Кроме того, в рамках санкций будут полностью заморожены активы Сбербанка и «Московского кредитного банка». Тогда же Великобритания запретила инвестиции в экономику России и экспорт в страну оборудования для переработки нефти.