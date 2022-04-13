«Запад будет блокировать все, где есть Россия». Каким будет развитие Арктики

Путепрокладчик «БАТ-2» во время тактико-специальных занятий отдельного морского инженерного полка Северного флота по подготовке к работе в условиях Крайнего Севера и Арктики

Президент России Владимир Путин пообещал ответить на попытки сдержать развитие России максимальным наращиванием темпов по текущим и перспективным задачам в Арктике. Вместе с тем эксперты отмечают, что с этим могут возникнуть сложности, связанные как с финансовыми вопросами, так и с зависимостью Москвы от технологий, которые она сама пока не может заместить. Что будет с арктическими надеждами России в условиях международной напряженности — в материале «Газеты.Ru».

Арктические проекты

Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию Арктики, в ходе которого обсуждалось в том числе социально-экономическое развитие данных территорий России и международного сотрудничества в регионе, развитие Северного морского пути.

«На арктических территориях проживают и трудятся сотни тысяч наших граждан. Сконцентрированы практически все направления и национальной безопасности нашей страны: экологическая, ресурсная, военно-политическая, технологическая», — сказал Путин.

В связи с этим он отметил, что сегодня с учетом санкционного давления необходимо уделить особое внимание всем проектам и планам, связанным с регионом, и не откладывать их. «Цена этого очень велика»: вступят ли Финляндия и Швеция в НАТО Швеция и Финляндия уже летом могут подать заявки на вступление в НАТО, сообщают СМИ. Если это... 11 апреля 18:53

«Напротив, на попытки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов как по текущим, так и по перспективным задачам», — сказал Путин.

Как отметил вице-премьер РФ Юрий Трутнев, сегодня в Арктике реализуется более 460 проектов с государственной поддержкой, объем инвестиций по соглашениям превышает 1,3 трлн руб.

По его словам, в результате их реализации будет создано 30 тыс. рабочих мест.

Путин попросил правительство и глав связанных с Арктикой регионов взять на контроль строительство всех социальных объектов. «Понятно: детских садов, школ, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов. Все, что предусмотрено нашими программами, национальными проектами, должно быть реализовано», — отметил президент.

Он также упомянул проект железнодорожного Северного широтного хода, запуск которого позволит разгрузить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и Транссибирскую железнодорожную магистраль (Транссиб), что крайне важно с учетом переориентации экспорта на Восток. По его словам, активное строительство Северного широтного хода должно начаться в 2022 году.

Кроме того, Путин призвал утвердить сводный план развития Северного морского пути до 2035 года, чтобы обеспечить надежную и безопасную перевозку грузов. Почему Северный морской путь так важен? Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив. Это кратчайший путь между Европой и Азией, а также самый короткий морской маршрут между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров. Читать дальше

Реализуемы ли эти планы?

Очевидно, что России при развитии Арктики, при развитии и поддержании транспортной структуры в Арктике на Северном морском пути нужно опираться на собственные силы, отметил профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов.

«Вопрос в том, хватит ли денег на это и будет ли Арктика приоритетом в тех условиях, когда практически всю промышленность страны нужно поднимать с нуля, делать ее самостоятельной. Здесь вопросы развития Арктики могут отойти на второй план.

Я считаю, что арктические проекты будут угасать, поскольку это — не главный финансовый приоритет», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев же считает, что сложности могут возникнуть только в той степени, где проекты зависят от тех технологических возможностей, которые Россия не может заместить сейчас, либо куда Россия пока не готова пригласить альтернативных партнеров, например китайцев.

«Это единственная причина — технологическая, связанная с экономической войной.

До конфликта с Западом Россия не особенно приветствовала китайское участие в арктической сфере и в связанных с этим проектах. Соответственно, понадобится приложить усилия, чтобы пригласить китайцев в какие-то проекты»,

— сказал он «Газете.Ru».

Международное сотрудничество

В ходе совещания также поднимался вопрос о международном сотрудничестве в Арктике, который на данный момент наиболее неопределенный, тем более с учетом того, что 3 марта западные страны-участницы Арктического совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях форума и отказе отправлять своих представителей в Россию в рамках деятельности объединения. Это сказано в совместном заявлении Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США. Они пошли на такой шаг в знак протеста против событий на Украине.

Координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт позже сообщил, что американские власти в настоящее время не могут сказать, при каких именно условиях они были бы готовы возобновить взаимодействие с Россией в Арктическом совете (АС) — данные критерии пока сложно сформулировать.

«Теперь нам придется решить, как продолжить эту очень важную работу, которой мы занимаемся в совете <...>, пока без участия России. И как сделать это таким образом, чтобы сохранить Арктический совет на будущее, поскольку мы не пытаемся изменить его состав. Но сейчас нам следует взять паузу и разобраться», — сказал Дехарт.

Как заявил на совещании Владимир Путин, Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами по работе в Арктике. Подтверждением этому он назвал наличие в российских арктических регионах различных преференций для российского и зарубежного бизнеса. Президент отметил, что в нынешних условиях следует привлекать к развитию территории и внерегиональные страны. «Никакого Карабаха не будет»: что в Баку намерены вписать в мирный договор с Ереваном Армения и Азербайджан договорились начать подготовку к переговорам о мирном договоре. Главный вопрос... 07 апреля 20:48

«Здесь всем достаточно будет работы. Всем, кто так же, как и Россия, заинтересован в устойчивом развитии этого уникального региона, мы будем предлагать совместную работу», — сказал Путин.

По его словам, ряд иностранных компаний не исполняют свои обязательства, а в результате действия недружественных стран был нарушен ряд транспортных логистических цепочек. В текущей ситуации это создает определенные трудности, но у РФ есть ресурсы и «все возможности, чтобы быстро найти альтернативные решения, а в долгосрочной перспективе — еще больше укрепить нашу независимость от внешних факторов», сказал глава государства.

Главная сложность заключается в том, что США и союзники блокируют взаимодействие с Россией в любых форматах за исключением отдельного узкого спектра коммерческих сюжетов, отмечает Тимофей Бордачев.

«Они прекрасно понимают, что все международные институты, форумы большой роли не играют, а продемонстрировать свою решимость в борьбе с Россией с их помощью лишний раз можно и заодно заблокировать их работу по крайней мере до наступления какой-то определенности.

Думаю, в ближайшее время по тем сюжетам, которые связаны с Арктикой, Запад будет придерживаться именно такой позиции, то есть блокировать все, где есть участие РФ», — сказал программный директор клуба «Валдай».

Многие арктические проекты, которые развивались ранее, будут заморожены и по линии Арктического совета, и по двусторонним связям со странами Запада, которые выходят на Арктику, отметил со своей стороны Олег Барабанов. «Готовы помогать 24 часа семь дней в неделю». Европейские политики приехали в Киев Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита на Украину вручила президенту Владимиру... 09 апреля 09:35

«Вопрос в том, насколько сохранится интерес к сотрудничеству с российской Арктикой у стран Восточной и Южной Азии, поскольку и Китай, и Индия декларировали достаточно амбициозные собственные арктические программы — отчасти самостоятельные, отчасти там были смычки на сотрудничестве с Россией», — сказал эксперт.

Военно-стратегическое значение Арктики

По словам российского президента, Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как территорию диалога, стабильности и конструктивного сотрудничества.

Вместе с тем эксперт из НИУ-ВШЭ Олег Барабанов допустил, что

в регионе может усилиться военная напряженность.

«Можно ожидать усиления военной напряженности в Арктике. Это связано и с глобальным потеплением, и с возможностью использования акватории Северного Ледовитого океана для ведения военных действий и т.д. То есть здесь ситуация тоже будет осложняться», — констатировал он.