«Попытки извратить ситуацию». Песков ответил Байдену про геноцид в Украине

Слова президента США Джо Байдена о геноциде украинцев неприемлемы, указал представитель Кремля Дмитрий Песков. Американский лидер ранее назвал действия президента РФ Владимира Путина в отношении Украины геноцидом. Кроме того, Песков прокомментировал ситуацию с задержанием Виктора Медведчука. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания американского лидера Джо Байдена о геноциде украинского населения в Украине, заявил, что в Кремле считают неприемлемыми «такие попытки извратить ситуацию». Об этом в среду, 13 апреля, сообщает РИА «Новости». Военная операция на Украине. День 49-й Идет 49-й день военной операции РФ на Украине. Зеленский предложил обменять задержанного Виктора... 13 апреля 18:10

«Мы категорически с ними не согласны, мы считаем неприемлемым попытки подобного извращения ситуации, тем более, мы уже говорили, это вряд ли приемлемо для президента США — страны, которая совершала известные деяния в течение новой и новейшей истории», — утверждает Песков.

Байден накануне впервые назвал действия президента РФ Владимира Путина в отношении Украины геноцидом. «Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак — все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид», — сказал он во время выступления в Айове.

Позднее президент США пояснил, что употребил такой термин, «поскольку становится все яснее и яснее, что Путин попросту пытается стереть с лица земли саму мысль о существовании украинцев».

Он добавил, что у Вашингтона появилось больше доказательств в пользу этого утверждения. Обменять, дать срок, выбить показания. На Украине думают, что делать с Медведчуком На Украине активно обсуждают сценарий обмена пойманного оппозиционного политика Виктора Медведчука... 13 апреля 15:39

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский назвал слова Байдена заявлением настоящего лидера. «Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу», — цитирует его «Новая газета. Европа».

На вопрос об использовании термина «геноцид» при описании событий на Украине ответил и действующий президент Франции Эмманюэль Макрон. «Я был бы осторожен с терминами сегодня, потому что это братские народы.

Русские и украинцы — братские народы. То, что происходит, — это безумие, это возвращение к войне в Европе.

Но я в то же время смотрю на факты, я хочу максимально попытаться остановить эту войну и восстановить мир», — указал он в эфире телеканала France 2.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, потребовалось провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». Байден подтвердил, что считает действия Путина по Украине «геноцидом» Президент США Джо Байден подтвердил, что считает действия российского коллеги Владимира Путина... 13 апреля 09:06

Добавим, что ООН определяет геноцид как форму массового насилия, действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу.

»Медведчук не является гражданином России»

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук — не гражданин РФ, а иностранный политический деятель, в Кремле не знают, хочет ли он участия России в разрешении ситуации — об этом 13 апреля заявил Дмитрий Песков, комментируя возможность обмена политика на военнопленных ВСУ.

«Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации », — пояснил пресс-секретарь российского президента. Байден отказался называть события в Буче «геноцидом» Президент США Джо Байден заявил, что считает события в Буче военным преступлением, а не «геноцидом». Об... 04 апреля 19:31

Первые официальные сообщения о задержании экс-главы политсовета ОПЗЖ появились на Украине вечером 12 апреля. Как отметил Зеленский, Медведчук 21 февраля сбежал из-под домашнего ареста в Киеве и все это время скрывался на территории страны. По его словам, политика задержали при попытке покинуть пределы государства, надев украинскую военную форму. Президент Украины предложил обменять его на пленных военнослужащих ВСУ.

В 2021 году в отношении Медведчука возбудили дело о государственной измене. В октябре ему предъявили обвинение в содействии деятельности террористических организаций, политика подозревали в реализации «преступной схемы поставок угольной продукции из ДНР и ЛНР с конца 2014 года по начало 2015-го и отчетах о ней перед властями России».

67-летний Медведчук является депутатом Верховной рады IX созыва с 29 августа 2019 года. По итогам парламентских выборов ОПЗЖ получила 13,05% голосов, став второй политической силой. Также в Раду прошли шесть кандидатов от этой партии по одномандатным округам. На время военного положения в Украине деятельность ОПЗЖ приостановлена.