«Независимость, равноудаленность и постоянство». Ле Пен дает обещания по поводу ЕС и НАТО

Франция должна вернуться к статусу в альянсе, который у нее был до 2009 года, считает кандидат в президенты от «Национального объединения» Марин Ле Пен. Она также заявила, что после окончания конфликта на Украине предложит альянсу «осуществить стратегическое сближение с Россией». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила в среду, 13 апреля, что в случае ее победы на выборах она планирует вывести страну из объединенного военного командования НАТО. Интрига сохраняется: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции. Разрыв между ними... 11 апреля 12:37

«Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию.

Франция должна вернуться к статусу в альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 годы», — приводит ее слова ТАСС.

В случае своего избрания она также намерена после окончания конфликта на Украине предложить НАТО осуществить стратегическое сближение с Россией.

«Когда военные действия закончатся, я предложу провести стратегическое сближение между НАТО и Россией», — рассказала Ле Пен. «НАТО — порождение холодной войны». Китай против продвижения альянса на восток Попытки расширения НАТО лишь способствуют формированию политических блоков и возникновению противостояния... 08 февраля 10:43

Она добавила, что ключевыми принципами ее внешней политики будут «независимость, равноудаленность и постоянство».

В то же время политик пообещала в случае победы во втором туре продолжать поставлять оборонительное вооружение Украине и оказывать ей поддержку в вопросах разведки.

«Да — поставкам оборонительного вооружения, да — разведке», — указала она, выразив при этом сомнения по поводу поставки наступательного вооружения и отметив, что необходимо избежать эскалации конфликта и распространения его на другие страны.

О реформировании Евросоюза

Ле Пен заявила, что в случае своего избрания не станет выводить страну из ЕС, но собирается реформировать его изнутри.

«Frexit не является моим проектом. Я хочу реформировать ЕС изнутри», — сообщила политик. Она также высказала несогласие с господством английского языка в Евросоюзе. «Я считаю, что необходимо укрепить позиции французского и немецкого языков», — заявила кандидат в президенты. Военная операция на Украине. День 49-й Идет 49-й день военной операции РФ на Украине. Зеленский предложил обменять задержанного Виктора... 13 апреля 19:53

В случае победы на выборах Ле Пен намерена снизить взносы Парижа в ЕС почти вдвое — до €5 млрд.

По ее словам, сейчас они составляют €8-9 млрд в среднем. В случае избрания президентом Франции она планирует «трансформировать ЕС в альянс европейских наций, обладающих большим суверенитетом».

10 апреля состоялся первый тур президентских выборов во Франции. В предвыборной гонке приняли участие 12 кандидатов. Действующий глава государства Эмманюэль Макрон получил 27,84% голосов, Марин Ле Пен — 23,15%. Во втором туре, который состоится 24 апреля, повторится дуэль выборов 2017 года, которую Ле Пен проиграла.

Как расширяется НАТО

НАТО — оборонительный военный союз, организация которого составляет систему коллективной защиты. Вступление новых членов в альянс регулируется статьей 10 Североатлантического договора, в которой провозглашается, что каждое европейское государство, которое способно развивать принципы договора и способствовать безопасности в Североатлантическом регионе, может быть приглашено к присоединению к НАТО. Страны, желающие присоединиться, должны отвечать определенным требованиям и пройти многошаговый процесс, включающий в себя политический диалог и военную интеграцию.

Североатлантический альянс прошел семь этапов расширения. Первое, второе и третье расширения произошли еще до распада Советского Союза. В 1952 году в НАТО вошли Греция и Турция, в 1955 году — ФРГ и в 1982 году — Испания. «Цена этого очень велика»: вступят ли Финляндия и Швеция в НАТО Швеция и Финляндия уже летом могут подать заявки на вступление в НАТО, сообщают СМИ. Если это... 11 апреля 18:53

В 1990 году, с объединением Германии, территория альянса расширилась на земли бывшей ГДР. В ходе переговоров по объединению была достигнута договоренность о том, что иностранные (не германские) войска не будут размещаться на территории бывшей ГДР, и, предположительно, устная договоренность о нерасширении НАТО на восток. Наличие такой договоренности (и ее последующее нарушение со стороны НАТО) декларируется российским руководством, но отвергается альянсом.

В 1994 году было принято решение о принятии в НАТО ряда бывших республик СССР и государств-членов Организации Варшавского договора. Занимавший тогда пост президента США Билл Клинтон в январе 1994-го говорил, что такое решение может стать «самосбывающимся пророчеством» и приведет к «отчуждению» России.

В апреле 2008 года состоялся саммит НАТО в Бухаресте, в ходе которого рассматривались перспективы вступления Украины и Грузии в альянс. В СМИ это собрание окрестили саммитом «больших надежд» и «больших скандалов».

В 2022 году вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО обсуждается особенно активно на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. Сообщалось, что Стокгольм и Хельсинки могут подать соответствующие уже этим летом.