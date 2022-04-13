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Политика

«Я жду вашего ответа». Жена Медведчука записала видеообращения к Зеленскому и Эрдогану

Супруга Медведчука потребовала от Зеленского немедленно освободить ее мужа

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Жена задержанного СБУ оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука обратилась к президентам Украины и Турции Владимиру Зеленскому и Реджепу Тайипу Эрдогану. Оксана Марченко призвала первого немедленно отпустить ее мужа, а второго — оказать содействие в его освобождении. Глава СК России Александр Бастрыкин тем временем поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука.

Оксана Марченко, жена главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием немедленно освободить мужа. Видеообращение опубликовано на YouTube.

«Я, Оксана Марченко, жена народного депутата Украины Виктора Медведчука, обращаюсь к президенту Зеленскому. Прошу вас предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа Медведчука Виктора Владимировича», — говорит на записи Марченко.

«Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию», — добавляет она.

По мнению Марченко, Медведчука преследует по политическим мотивам, «вопреки законам Украины и нормам международного права». «Он всегда выступал за мир и диалог, согласие на Украине. И вам, господин президент, это очень хорошо известно», — подчеркивает супруга политика.

«Его жизнь должна быть вне опасности, я жду вашего ответа», — заканчивает свою речь Марченко.

Обращение к Эрдогану

Жена Медведчука также записала видеообращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Она просит политика оказать содействие в освобождении ее мужа.

«Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к Вам прислушиваются. Прошу Вас, уважаемый господин президент, использовать Ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа, Виктора Медведчука», — говорит Марченко.

Задержание мужа она называет «проявлением терроризма» и подчеркивает, что Медведчук «незаконно удерживается в неизвестном месте в качестве заложника», а ранее его пытались осудить на политическом процессе.

«Вы неоднократно говорили, что вы друг моей страны, Украины, и друг России. Я верю в это. Как говорят в Турции, хороший друг познается в черный день. В мою семью, ко мне, к нашим с Виктором детям пришел этот черный день», — обращается Марченко к Эрдогану.

Дело Медведчука

На Украине Медведчук подозревается в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, а также в поставках угля с территорий Донбасса в конце 2014 — начале 2015 годов на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Обвинения в свой адрес политик отвергает.

В 2021 году Медведчука поместили под домашний арест, откуда он сбежал в конце февраля 2022-го. Его адвокаты сообщали, что он не покидал территорию страны и находится в Киеве. 18 марта суд заочно арестовал политика, объявив его в розыск.

12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Медведчука удалось задержать при попытке покинуть пределы государства, что он якобы попытался сделать в военной форме украинской армии. Служба безопасности Украины в качестве доказательства опубликовала фото политика в наручниках.

13 апреля глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий властей Украины в отношении Медведчука. Проверку проведут «в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных».

Политическую карьеру Медведчук начал в 90-е. Возглавлял администрацию президента Украины в 2002–2005 годах, был вице-спикером Верховной рады Украины в 1998–2000 годах.

Входил в число представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке страны.

Сейчас является главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», деятельность которой приостановлена на время военного положения.

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