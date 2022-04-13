Еще $800 млн. Что вошло в новый пакет американской военной помощи Украине

Президент США Джозеф Байден в среду, 13 апреля, обсудил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским поддержку Киева со стороны Вашингтона. Их беседа длилась около часа, проинформировали в пресс-службе Белого дома.
«Президент Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы предоставить ему актуальную информацию о продолжающейся поддержке США Украины», — отмечается в сообщении.
В свою очередь, Зеленский написал в своем аккаунте в Twitter, что он «продолжил постоянный диалог с президентом Байденом».
«Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины. Договорились об ужесточении санкций», — указал он.
Позднее пресс-служба Белого дома раскрыла детали разговора. В частности, Байден проинформировал Зеленского о решении Вашингтона предоставить Киеву военную помощь еще на $800 млн, включая вертолеты, бронетранспортеры и артиллерию.
«Я только что побеседовал с президентом Зеленским и уведомил его, что моя администрация санкционировала выделение дополнительно $800 млн в виде оружия, боеприпасов и другой помощи Украине в сфере безопасности», — говорится в заявлении президента США.
Уточняется, что «новые средства», которые США поставят Украине, включают в себя «артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры». «Кроме того, я одобрил передачу дополнительных вертолетов», — сообщил Байден.
США ожидают, что поставки новой военной помощи Украине начнутся немедленно, заявил, в свою очередь, официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Он также рассказал, что ряд других стран НАТО вскоре намерены объявить об отправке танков Украине.
В Пентагоне также уточнили, что в американский пакет помощи войдут 11 вертолетов, 200 бронетранспортеров, 18 гаубиц, 300 дронов-камикадзе Switchblade и 500 противотанковых ракет Javelin.
«Вредоносная деятельность»
Кроме того, Байден в среду объявил о продлении на один год введенного 15 апреля 2021-го чрезвычайного положения в связи с «вредоносной деятельностью» российских властей.
Соответствующее решение принято «для устранения необычной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике США, появившейся в результате вредоносной зарубежной деятельности правительства РФ», сообщили в Белом доме.
В частности, Вашингтон обвиняет Москву в «подрыве проведения свободных и справедливых демократических выборов в США и у их союзников, киберпреступлениях, использовании транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства», притеснении диссидентов и журналистов.
Кроме того, в Белом доме упоминают о «подрыве безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США», и о нарушении общепризнанных принципов международного права, включая «уважение территориальной целостности государств».
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.