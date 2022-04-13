Еще $800 млн. Что вошло в новый пакет американской военной помощи Украине

13 апреля американский лидер Джо Байден уведомил президента Украины Владимира Зеленского о выделении Киеву военной помощи еще на $800 млн — в виде оружия и боеприпасов. Кроме того, ряд других стран НАТО вскоре намерены объявить об отправке танков Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Джозеф Байден в среду, 13 апреля, обсудил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским поддержку Киева со стороны Вашингтона. Их беседа длилась около часа, проинформировали в пресс-службе Белого дома. Военная операция на Украине. День 49-й Идет 49-й день военной операции РФ на Украине. Зеленский предложил обменять задержанного Виктора... 13 апреля 22:52

«Президент Байден позвонил президенту Зеленскому, чтобы предоставить ему актуальную информацию о продолжающейся поддержке США Украины», — отмечается в сообщении.

В свою очередь, Зеленский написал в своем аккаунте в Twitter, что он «продолжил постоянный диалог с президентом Байденом».

«Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины. Договорились об ужесточении санкций», — указал он. «Попытки извратить ситуацию». Песков ответил Байдену про геноцид на Украине Слова президента США Джо Байдена о геноциде украинцев неприемлемы, указал представитель Кремля Дмитрий... 13 апреля 18:26

Позднее пресс-служба Белого дома раскрыла детали разговора. В частности, Байден проинформировал Зеленского о решении Вашингтона предоставить Киеву военную помощь еще на $800 млн, включая вертолеты, бронетранспортеры и артиллерию.

«Я только что побеседовал с президентом Зеленским и уведомил его, что моя администрация санкционировала выделение дополнительно $800 млн в виде оружия, боеприпасов и другой помощи Украине в сфере безопасности», — говорится в заявлении президента США.

Уточняется, что «новые средства», которые США поставят Украине, включают в себя «артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры». «Кроме того, я одобрил передачу дополнительных вертолетов», — сообщил Байден.

США ожидают, что поставки новой военной помощи Украине начнутся немедленно, заявил, в свою очередь, официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он также рассказал, что ряд других стран НАТО вскоре намерены объявить об отправке танков Украине. «Независимость, равноудаленность и постоянство». Ле Пен дает обещания по поводу ЕС и НАТО Франция должна вернуться к статусу в НАТО, который у нее был до 2009 года, считает... 13 апреля 20:09

В Пентагоне также уточнили, что в американский пакет помощи войдут 11 вертолетов, 200 бронетранспортеров, 18 гаубиц, 300 дронов-камикадзе Switchblade и 500 противотанковых ракет Javelin.

«Вредоносная деятельность»

Кроме того, Байден в среду объявил о продлении на один год введенного 15 апреля 2021-го чрезвычайного положения в связи с «вредоносной деятельностью» российских властей.

Соответствующее решение принято «для устранения необычной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике США, появившейся в результате вредоносной зарубежной деятельности правительства РФ», сообщили в Белом доме. «Нанести ущерб России, но не самим себе». Австрийский канцлер — о санкциях ЕС После визита в Москву канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что некоторые страны ЕС выступают против... 13 апреля 21:39

В частности, Вашингтон обвиняет Москву в «подрыве проведения свободных и справедливых демократических выборов в США и у их союзников, киберпреступлениях, использовании транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства», притеснении диссидентов и журналистов.

Кроме того, в Белом доме упоминают о «подрыве безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США», и о нарушении общепризнанных принципов международного права, включая «уважение территориальной целостности государств».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.