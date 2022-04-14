Военная операция на Украине. День 50-й

Если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, то у России «станет больше официально зарегистрированных противников», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
❗️Один из крупнейших производителей золота в России Petropavlovsk рассматривает возможность продажи активов в стране.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,1% при открытии российского рынка акций, индекс РТС поднялся на 0,13%.
Есть риск, что Украина совершит провокацию, чтобы втянуть Минск в боевые действия на ее территории — госсекретарь совбеза Белоруссии.
Имущество лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены — квартиры, дома, автомобили и земельные участки — арестовано на Украине, сообщает госбюро расследований.
Границу с Молдавией тем временем пересекли свыше 417 тыс. беженцев с Украины.
Беженцы из Мариуполя на выезде из города, 17 марта 2022 годаМаксим Блинов/РИА «Новости»
Главы Польши, Латвии, Литвы и Эстонии обсуждали на Украине поставки вооружений — замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF.
Ранее нынешний президент Франции и один из кандидатов во втором туре выборов главы республики Эммануэль Макрон Макрон назвал русских и украинцев братскими народами. Он не стал оценивать действия России на Украине как геноцид.
«Я был бы осторожен с терминами сегодня, потому что это братские народы... То, что происходит — безумие, это возвращение к войне в Европе. Но я в то же время смотрю на факты».
Санкции, которые западные страны вводили в последнее время против России и Белоруссии «не могли не сказаться на государствах-членах ЕАЭС ввиду глубокой взаимосвязанности экономик в рамках единого рынка», сказал директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов в интервью РИА «Новости».
«Основное внимание «пятерки» уделяется мерам по нивелированию негативных последствий западных санкций, обеспечению рынка ЕАЭС необходимыми товарами — как промышленными, так и сельскохозяйственными. Наибольший эффект в этом контексте имеет политика импортозамещения».
В ДНР сообщили, что за сутки ВСУ обстреляли территорию республики 26 раз, погиб один мирный житель. Выпущено почти 200 боеприпасов — ТАСС.
Компания Monotype заблокировала шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma для российских пользователей.
РФ и Китай раньше 2024 года могут довести объем торговли до $200 млрд в год — генконсультство РФ в Харбине.
На утро 14 апреля с территории ДНР, ЛНР и Украины в Россию прибыли 790 тыс. беженцев, из них 18,6 тыс. — только за прошедшие сутки — ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Среди прибывших есть россияне, граждане ДНР и ЛНР, Украины и других стран.
«На территории Украины единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей выплачена более 4,7 тыс. человек. Всего выплаты осуществлены на сумму 47 млн рублей», — сказал собеседник агентства.
Ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье в ВТБ понизились на 5,5%. Минимальная ставка — 16,9% — РИА «Новости».
В российском оборонном ведомстве показали, как вертолетами Ка-52 была уничтожена замаскированная огневая позиция украинских войск.
Центр развития перспективных технологий сообщил, что в марте россияне потратили на лекарства в 2,6 раза больше, чем в аналогичный период годом ранее. Затраты составили 134 млрд рублей — ТАСС.
В приграничных районах Белгородской области дети могут заниматься в школах дистанционно. Для этого нужно заявление родителей — губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее власти нескольких российских регионов на границе с Украиной ввели высокий уровень террористической опасности из-за боевых действий в соседней стране.
1350 человек — столько морских пехотинцев ВСУ сдались в плен в Мариуполе военным РФ и ДНР — Штаб теробороны республики.
В марте на 10% выросли цены на пластиковые изделия и полимерные стройматериалы, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, в отдельных сегментах товары подорожали на 50%, хотя ранее цены на базовые полимеры (сырье) были заморожены. Объясняется это разными причинами, в том числе опасениями переработчиков пластиков, что ситуация может ухудшиться. Собеседники издания выразили мнение, что повышением цен могут заинтересоваться власти страны.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что фиксировались случаи, когда гражданским не давали покинуть боевые действия.
В Белом доме заявили, что риторика президента США Джо Байдена не означает, что его администрация не поддерживает переговоры Москвы и Киева.
США продолжают настаивать на включении в повестку дня предстоящего саммита G20 обсуждения ситуации вокруг Украины, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
На ракетном крейсере «Москва» произошел пожар.
Крейсер «Москва» Черноморского флота получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, сообщили в Минобороны. Экипаж полностью эвакуирован.
⚡️Австралия ввела санкции в отношении «Газпрома», «Транснефти» и еще 12 российских компаний.
Также под санкции подпали «Камаз», ПО «Севмаш», холдинг «Росэлектроника», ПАО «Ростелеком» и «Русгидро».