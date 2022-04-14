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Политика

Военная операция на Украине. День 50-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 50-й день

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Военнослужащий российской армии на территории главной насосной станции Каховского магистрального канала в Херсонской области

Военнослужащий российской армии на территории главной насосной станции Каховского магистрального канала в Херсонской области

РИА «Новости»
Австралия ввела санкции в отношении «Газпрома», «Транснефти» и еще 12 российских компаний в связи с военной операцией на Украине. Еврокомиссия предупредила страны ЕС, что оплата газа в рублях будет считаться нарушением санкций, сообщает агентство Bloomberg. На флагмане Черноморского флота, ракетном крейсере «Москва» произошел пожар — по данным Минобороны, сдетонировал боезапас. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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10:27

Если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, то у России «станет больше официально зарегистрированных противников», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

10:23

❗️Один из крупнейших производителей золота в России Petropavlovsk рассматривает возможность продажи активов в стране.

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petropavlovskplc.com
10:15

10:12

Индекс Мосбиржи вырос на 0,1% при открытии российского рынка акций, индекс РТС поднялся на 0,13%.

10:10

Есть риск, что Украина совершит провокацию, чтобы втянуть Минск в боевые действия на ее территории — госсекретарь совбеза Белоруссии.

10:08

Имущество лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены — квартиры, дома, автомобили и земельные участки — арестовано на Украине, сообщает госбюро расследований.

10:05

Границу с Молдавией тем временем пересекли свыше 417 тыс. беженцев с Украины.

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Беженцы из Мариуполя на выезде из города, 17 марта 2022 года

Беженцы из Мариуполя на выезде из города, 17 марта 2022 года

Максим Блинов/РИА «Новости»
9:59

9:53

Главы Польши, Латвии, Литвы и Эстонии обсуждали на Украине поставки вооружений — замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF.

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Czarek Sokolowski/AP
9:50

Ранее нынешний президент Франции и один из кандидатов во втором туре выборов главы республики Эммануэль Макрон Макрон назвал русских и украинцев братскими народами. Он не стал оценивать действия России на Украине как геноцид.

«Я был бы осторожен с терминами сегодня, потому что это братские народы... То, что происходит — безумие, это возвращение к войне в Европе. Но я в то же время смотрю на факты».

9:45

Санкции, которые западные страны вводили в последнее время против России и Белоруссии «не могли не сказаться на государствах-членах ЕАЭС ввиду глубокой взаимосвязанности экономик в рамках единого рынка», сказал директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов в интервью РИА «Новости».

«Основное внимание «пятерки» уделяется мерам по нивелированию негативных последствий западных санкций, обеспечению рынка ЕАЭС необходимыми товарами — как промышленными, так и сельскохозяйственными. Наибольший эффект в этом контексте имеет политика импортозамещения».

9:43

9:39

В ДНР сообщили, что за сутки ВСУ обстреляли территорию республики 26 раз, погиб один мирный житель. Выпущено почти 200 боеприпасов — ТАСС.

9:20

Компания Monotype заблокировала шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma для российских пользователей.

9:18

РФ и Китай раньше 2024 года могут довести объем торговли до $200 млрд в год — генконсультство РФ в Харбине.

9:17

На утро 14 апреля с территории ДНР, ЛНР и Украины в Россию прибыли 790 тыс. беженцев, из них 18,6 тыс. — только за прошедшие сутки — ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Среди прибывших есть россияне, граждане ДНР и ЛНР, Украины и других стран.

«На территории Украины единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей выплачена более 4,7 тыс. человек. Всего выплаты осуществлены на сумму 47 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

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Алексей Куденко/РИА «Новости»
9:13

Ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье в ВТБ понизились на 5,5%. Минимальная ставка — 16,9% — РИА «Новости».

9:11

9:09

В российском оборонном ведомстве показали, как вертолетами Ка-52 была уничтожена замаскированная огневая позиция украинских войск.

8:59

Центр развития перспективных технологий сообщил, что в марте россияне потратили на лекарства в 2,6 раза больше, чем в аналогичный период годом ранее. Затраты составили 134 млрд рублей — ТАСС.

8:56

В приграничных районах Белгородской области дети могут заниматься в школах дистанционно. Для этого нужно заявление родителей — губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее власти нескольких российских регионов на границе с Украиной ввели высокий уровень террористической опасности из-за боевых действий в соседней стране.

8:50

1350 человек — столько морских пехотинцев ВСУ сдались в плен в Мариуполе военным РФ и ДНР — Штаб теробороны республики.

8:48

В марте на 10% выросли цены на пластиковые изделия и полимерные стройматериалы, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, в отдельных сегментах товары подорожали на 50%, хотя ранее цены на базовые полимеры (сырье) были заморожены. Объясняется это разными причинами, в том числе опасениями переработчиков пластиков, что ситуация может ухудшиться. Собеседники издания выразили мнение, что повышением цен могут заинтересоваться власти страны.

8:41

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что фиксировались случаи, когда гражданским не давали покинуть боевые действия.

8:27

8:23

В Белом доме заявили, что риторика президента США Джо Байдена не означает, что его администрация не поддерживает переговоры Москвы и Киева.

8:21

США продолжают настаивать на включении в повестку дня предстоящего саммита G20 обсуждения ситуации вокруг Украины, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

8:17

8:15

На ракетном крейсере «Москва» произошел пожар.

Крейсер «Москва» Черноморского флота получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, сообщили в Минобороны. Экипаж полностью эвакуирован.

8:13

⚡️Австралия ввела санкции в отношении «Газпрома», «Транснефти» и еще 12 российских компаний.

Также под санкции подпали «Камаз», ПО «Севмаш», холдинг «Росэлектроника», ПАО «Ростелеком» и «Русгидро».

8:10

Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военной спецоперации Российской Федерации на Украине.

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