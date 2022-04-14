«О Берлин вытерли ноги»: зачем Зеленский портит отношения с Германией и Францией

Владимир Зеленский сделал несколько резких заявлений в адрес Германии и Франции, высказав недовольство их позицией по украинскому кризису. Киев уже отказал Берлину в приеме президента страны за недостаточную жесткость санкций против России, а Париж вызвал неприятие Украины из-за нежелания Эммануэля Макрона признать ситуацию в стране геноцидом. При этом критикуя Германию и Францию, Зеленский выказывает особую благодарность Польше, Прибалтике и США за их антироссийскую позицию.

В последнее время крах терпят отношения Украины с Германией и Францией, которые последовательно поддерживают Киев на фоне российской спецоперации. Во-первых, украинская сторона официально отказалась от визита в Киев президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, чем был недоволен официальный Берлин.

Как ожидалось, немецкий лидер должен был приехать в столицу Украины вместе с главами Латвии, Литвы, Эстонии и Польши 13 апреля, однако за день ему пришел отказ от украинских властей. Президент Зеленский пояснил позицию по Штайнмайеру как раз на встрече со своими европейскими коллегами.

«Я думаю, мы можем себе позволить, зная, что каждый день теряем людей, быть среди тех, кто нас действительно поддерживает, среди настоящих друзей. Я считаю, что настоящих друзей много не бывает. Мы довольны этой цифрой», — отметил украинский лидер.

Впоследствии в Киеве свой отказ для Штайнмайера объяснили недовольством из-за недостаточно жесткой позиции ФРГ по санкциям против России.

В то же время украинские власти согласились принять канцлера Германии Олафа Шольца. Впрочем, сам глава немецкого кабмина от визита отказался, назвав «раздражающим» шаг Киева в отношении Штайнмайера. Немцы призвали выслать посла Украины из ФРГ. Почему в Киеве не ждут президента Германии Украинского посла Андрея Мельника следует выдворить из Германии — петиция с таким мнением... 12 апреля 19:58

Во-вторых, Киев резко отреагировал на заявление французского президента Эммануэля Макрона из-за того, что он не стал называть последние события на украинской территории «геноцидом» и считает русских и украинцев братскими народами. Как отметил лидер Украины Владимир Зеленский, глава Франции затронул «болезненный вопрос», поэтому он рассчитывает провести с ним в ближайшее время телефонный разговор, чтобы прояснить ситуацию.

При этом параллельно с выпадами в сторону Берлина и Парижа в Киеве приняли глав Польши и стран Прибалтики — стран, которые поддерживают жесткую антироссийскую линию и выступают за последовательное продолжение поддержки Украины, особенно в военном плане.

Зачем Зеленский критикует Германию и Францию

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают последние заявления украинской стороны в отношении Берлина и Парижа. Так, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что в противостоянии с Россией Украина «сделала ставку в первую очередь на США и Великобританию, аватарами которых в Европе выступают Польша и страны Прибалтики».

«По сути, украинская ситуация никогда не была близка Берлину и Парижу. Они никогда не были лоббистами интересов Киева или его адвокатами, наоборот, они всегда останавливали украинскую евроинтеграцию, о чем прекрасно знали в Москве. В новой ситуации Еврокомиссия несколько форсировала вступление Украины в ЕС, но не стоит думать, что она точно станет членом Евросоюза — против этого как минимум выступит Венгрия», — добавил эксперт. Запад отправляет Киеву оружие. Украина же просит больше денег Украинский бюджет переживает самые тяжелые за последние 30 лет времена, экономически страна... 12 апреля 21:35

В то же время замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов уверен, что критика Германии и Франции со стороны Украины связана с двумя моментами.

«Во-первых, наглое поведение Зеленского говорит о том, что он считает, что Берлин и Париж находятся в безвыходной ситуации и будут в любом случае вынуждены помогать Киеву. По их мнению, та атмосфера тотальной русофобии и истерии, которая сложилась в Европе, просто не оставляет Германии и Франции другого выбора. В этой связи Украина может совершенно безболезненно себе позволить вести себя подобным образом», — отметил эксперт.

Во-вторых, продолжил Суслов, заявления Зеленского можно рассматривать как давление на Францию и Германию со стороны США, поскольку Вашингтон хотел бы, чтобы Берлин и Париж усилили санкционное давление на Москву.

«США посылают недвусмысленный сигнал через Зеленского, который находится в зависимости от Вашингтона. То есть таким образом создается ситуация, когда Польша и Прибалтика выступают как «молодцы», а Берлин и Париж как «слабое звено» в западном фронте против России»,

— указал эксперт.

Пойдут ли Берлин и Париж на уступки

Внутри ФРГ отказ от приема Штайнмайера уже вызвал негативную реакцию в правящей коалиции. К примеру, социал-демократы расценили действия Киева как недружественные и оскорбительные.

Что касается Франции, то Макрон с момента появления реакции Зеленского еще раз повторил свою позицию по использованию термина «геноцид», отметив, что

в текущей ситуации нужно быть острожным со словами. «Моя роль принести мир или, как минимум, остановить противостояние», — подчеркнул французский лидер. «Попытки извратить ситуацию». Песков ответил Байдену про геноцид на Украине Слова президента США Джо Байдена о геноциде украинцев неприемлемы, указал представитель Кремля Дмитрий... 13 апреля 18:26

С точки зрения Дмитрия Суслова из НИУ ВШЭ, возможная коррекция политики Германии и Франции по этим вопросам зависит от субъектности этих государств, их способности проводить собственную линию.

«Если Берлин будет вести себя в отношении Украины как ни в чем не бывало после того, как об него публично вытерли ноги, то, значит, таково место ФРГ в системе международных отношений. Франция же, скорее всего, точно будет сопротивляться и не станет ничего корректировать, сохранив независимую от США позицию, в особенности в период выборов», — отметил эксперт.

В свою очередь, Олег Бондаренко из Фонда прогрессивной политики уверен, что в текущей ситуации возможно все, поскольку у Германии и Франции остается общий с другими странами Запада стратегический подход, отличаясь лишь в деталях.

«Все приблизительно понимают, что сейчас тот же Берлин не может отказаться от российского газа, несмотря на критику Киева. Однако не стоит тешить себя иллюзиями, что такого никогда не произойдет. Сейчас мы живем в таком переломном времени, когда могут запуститься очень многие длительные механизмы», — указал эксперт.

Един ли Запад по Украине

Критика Зеленского в адрес Германии и Франции отчасти указала на проблемы в восприятии на Западе украинского кризиса и отсутствие полного согласования позицией между ключевыми странами. Конечно, западный мир вместе вводит санкции против Москвы, но их дальнейшее усиление воспринимается по-разному, так же, как и оценки ситуации в виде «геноцида» поддерживают в США, но отказываются воспроизводить во Франции.

По мнению Дмитрия Суслова из НИУ ВШЭ, единство Запада на данный момент существует в вопросе того, что Россия — враг, отношения с которым разрушены и восстановлению не подлежат, а также том, что Москва не должна одержать военную победу на Украине.

«Тут между сторонами никаких разногласий нет, и даже призывы Франции к политико-дипломатическому урегулированию этому не противоречат, поскольку Макрон выступает против российской победы на Украине.

Противоречия же наблюдаются по треку «войны» против России до победного конца. Тут на Западе нет единства, поскольку часть государств и элит выступают за урегулирование конфликта путем мирного соглашения на фоне опасности эскалации конфликта на уровень Россия-НАТО,

а другие считают необходимым воевать с Москвой до конца. Это отчасти подтачивает общий консенсус», — добавил эксперт. «Бунт» Киева и «месть» Москвы: как на Западе объясняют события на Украине В последние годы на Западе стремительно набирали популярность книги о событиях на Украине... 09 апреля 13:33

В то же время Олег Бондаренко из Фонда прогрессивной политики уверен, что трансатлантическое единство заключается все-таки в общих ценностях и подходах, которое вполне существует в украинской ситуации.

«Поэтому какой-то уровень единства в текущей ситуации, безусловно, сохраняется. По большому счету украинская история только усилила трансатлантическое единство, поскольку до начала боевых действий на Украине оно находилось на более низком уровне. И, конечно, в любой подобной ситуации есть некая дискуссия между различными странами», — резюмировал эксперт.