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Политика

«26 автомобилей, 23 дома, 32 квартиры». На Украине арестовали имущество Медведчука

Львовский суд арестовал 154 объекта имущества Медведчука и его жены

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Украинский суд арестовал 154 объекта имущества семьи главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. По данным Госбюро расследований Украины, среди арестованного — 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 парковочных мест и моторная яхта. Под арест также попали доли в уставных капиталах 25 компаний, бенефициарами которых являются Медведчук или его жена. Ранее супруга Медведчука Оксана Марченко обратилась к Владимиру Зеленскому с требованием немедленно освободить мужа.

Лычаковский районный суд Львова арестовал автомобили, квартиры, дома и другое имущество задержанного главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко на Украине. Всего под арестом оказались 154 объекта движимого и недвижимого имущества.

«Среди арестованного — 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 парковочных мест и моторная яхта», — говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Ведомство указало, что доли Медведчука в уставных капиталах 25 компаний тоже попали под арест.

11 апреля этот же суд вынес решение передать в распоряжение Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений арестованную в Хорватии яхту, которая по версия следствия принадлежит Медведчуку, сообщили украинские СМИ.

Речь идет о яхте Royal Romance, которая находится в хорватском порту Риека. Как сообщает ТАСС со ссылкой на хорватские СМИ, власти страны еще в середине марта наложили временный запрет на использование этого судна стоимостью около $180 млн.

Кроме того, 9 апреля Херсонский городской суд арестовал яхту Romance 1, которая также принадлежит экс-главе ОПЗЖ, сообщила пресс-служба Служба безопасности Украины. Причиной ареста стало нарушение порядка въезда в Крым.

Задержание

О задержании политика 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он предложил России обменять Медведчука на пленных украинских военнослужащих.

По словам президента, Медведчук скрывался 48 дней. «И вот наконец-то решил попытаться бежать за пределы нашего государства», — заявил Зеленский.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 13 апреля поручил проверить правомерность действий Киева в отношении Медведчука, а также требования о его обмене на украинских военнопленных.

Жена Медведчука Оксана Марченко после задержания обратилась к Владимиру Зеленскому с требованием немедленно освободить мужа.

«Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию», — сказала она.

По ее словам, Медвечука преследуют незаконно и по политическим мотивам. После Марченко также обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь в освобождении ее супруга.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена Медведчука на украинских военнослужащих.

«Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции, он является иностранным политическим деятелем», — указал пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, Кремль не знает, хочет ли украинский политик, чтобы Москва участвовала в ситуации вокруг него. Он также заявил, что Медведчук никогда не имел закулисных отношений с Россией.

«Хорошо известны взгляды Медведчука в пользу выстраивания нормальных, взаимовыгодных, партнерских отношений Украины и России. Позиция эта всегда была открыта, никаких закулисных отношений с Россией Медведчук никогда не имел», — сказал представитель Кремля.

Песков также заявил, что суд над политиком шел под надуманными предлогами, но тот остался на Украине, а также заверил, что Москва будет, «несомненно, следить за судьбой Медведчука» и призвал к этому европейских политиков.

Уголовные дела

Виктор Медведчук ранее говорил, что приходится кумом Владимиру Путину, который является крестным отцом младшей дочери украинского политика. На Украине Медведчуку предъявлено несколько обвинений, в том числе по статьям «Нарушение законов и обычаев войны» и «Государственная измена», по которой ему грозит пожизненное заключение.

С 13 мая 2021 года он находился под домашним арестом. В октябре 2021 года Медведчуку предъявили еще одно обвинение по статьям «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». Следствие обвиняет его в причастности к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в 2014 — 2015 годах на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Политик отверг обвинения в свой адрес.

27 февраля 2022 года МВД Украины сообщило о бегстве Медведчука из-под домашнего ареста. Его адвокат Лариса Чередниченко опровергла эту информацию, сообщив, что политик был «эвакуирован в безопасное место» в Киеве из-за угроз в его адрес. Суд на Украине 18 марта вынес решение о заочном аресте Медведчука.

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