«26 автомобилей, 23 дома, 32 квартиры». На Украине арестовали имущество Медведчука

Украинский суд арестовал 154 объекта имущества семьи главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. По данным Госбюро расследований Украины, среди арестованного — 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 парковочных мест и моторная яхта. Под арест также попали доли в уставных капиталах 25 компаний, бенефициарами которых являются Медведчук или его жена. Ранее супруга Медведчука Оксана Марченко обратилась к Владимиру Зеленскому с требованием немедленно освободить мужа.

Лычаковский районный суд Львова арестовал автомобили, квартиры, дома и другое имущество задержанного главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко на Украине. Всего под арестом оказались 154 объекта движимого и недвижимого имущества. «Я жду вашего ответа». Жена Медведчука записала видеообращения к Зеленскому и Эрдогану Жена задержанного СБУ оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука обратилась к президентам... 13 апреля 22:23

«Среди арестованного — 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 парковочных мест и моторная яхта», — говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Ведомство указало, что доли Медведчука в уставных капиталах 25 компаний тоже попали под арест.

11 апреля этот же суд вынес решение передать в распоряжение Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений арестованную в Хорватии яхту, которая по версия следствия принадлежит Медведчуку, сообщили украинские СМИ.

Речь идет о яхте Royal Romance, которая находится в хорватском порту Риека. Как сообщает ТАСС со ссылкой на хорватские СМИ, власти страны еще в середине марта наложили временный запрет на использование этого судна стоимостью около $180 млн.

Кроме того, 9 апреля Херсонский городской суд арестовал яхту Romance 1, которая также принадлежит экс-главе ОПЗЖ, сообщила пресс-служба Служба безопасности Украины. Причиной ареста стало нарушение порядка въезда в Крым.

Задержание

О задержании политика 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он предложил России обменять Медведчука на пленных украинских военнослужащих. Обменять, дать срок, выбить показания. На Украине думают, что делать с Медведчуком На Украине активно обсуждают сценарий обмена пойманного оппозиционного политика Виктора Медведчука... 13 апреля 15:39

По словам президента, Медведчук скрывался 48 дней. «И вот наконец-то решил попытаться бежать за пределы нашего государства», — заявил Зеленский.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 13 апреля поручил проверить правомерность действий Киева в отношении Медведчука, а также требования о его обмене на украинских военнопленных.

Жена Медведчука Оксана Марченко после задержания обратилась к Владимиру Зеленскому с требованием немедленно освободить мужа.

«Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию», — сказала она.

По ее словам, Медвечука преследуют незаконно и по политическим мотивам. После Марченко также обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь в освобождении ее супруга.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена Медведчука на украинских военнослужащих. Военная операция на Украине. День 50-й Австралия ввела санкции в отношении «Газпрома», «Транснефти» и еще... 14 апреля 14:41

«Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции, он является иностранным политическим деятелем», — указал пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, Кремль не знает, хочет ли украинский политик, чтобы Москва участвовала в ситуации вокруг него. Он также заявил, что Медведчук никогда не имел закулисных отношений с Россией.

«Хорошо известны взгляды Медведчука в пользу выстраивания нормальных, взаимовыгодных, партнерских отношений Украины и России. Позиция эта всегда была открыта, никаких закулисных отношений с Россией Медведчук никогда не имел», — сказал представитель Кремля.

Песков также заявил, что суд над политиком шел под надуманными предлогами, но тот остался на Украине, а также заверил, что Москва будет, «несомненно, следить за судьбой Медведчука» и призвал к этому европейских политиков.

Уголовные дела

Виктор Медведчук ранее говорил, что приходится кумом Владимиру Путину, который является крестным отцом младшей дочери украинского политика. На Украине Медведчуку предъявлено несколько обвинений, в том числе по статьям «Нарушение законов и обычаев войны» и «Государственная измена», по которой ему грозит пожизненное заключение. Зеленский назвал двух украинских генералов «предателями родины» Президент Украины Владимир Зеленский лишил званий двух генералов СБУ. По словам главы государства... 01 апреля 12:55

С 13 мая 2021 года он находился под домашним арестом. В октябре 2021 года Медведчуку предъявили еще одно обвинение по статьям «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». Следствие обвиняет его в причастности к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в 2014 — 2015 годах на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Политик отверг обвинения в свой адрес.

27 февраля 2022 года МВД Украины сообщило о бегстве Медведчука из-под домашнего ареста. Его адвокат Лариса Чередниченко опровергла эту информацию, сообщив, что политик был «эвакуирован в безопасное место» в Киеве из-за угроз в его адрес. Суд на Украине 18 марта вынес решение о заочном аресте Медведчука.