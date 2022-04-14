Выйти из НАТО, признать Крым: как Марин Ле Пен привлекает избирателей

Реформа внешнеполитического курса Франции занимает особое место в предвыборной кампании Марин Ле Пен. И пока оппоненты обвиняют ее в желании вывести страну из ЕС, сама она скорее ратует за выход из НАТО и реформу Евросоюза изнутри. В то же время лидер партии «Национальное объединение» высказывает осторожную позицию относительно боевых действий на Украине и все еще считает Крым территорией РФ. Специалисты-франковеды рассказали «Газете.Ru», каким образом внешнеполитическая повестка Ле Пен влияет на ее шансы стать новым президентом Пятой республики.

Ле Пен и НАТО

За последние несколько дней кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен сделала сразу несколько громких заявлений о том, каким она видит внешнеполитический курс республики в случае своего избрания. Львиная доля критики со стороны главы «Национального объединения» прозвучала в адрес НАТО. Между Макроном и Ле Пен разрыв рейтинга в 1%: Франция выбирает президента Во Франции начинаются президентские выборы. Как ожидается, главная битва вновь развернется... 10 апреля 17:56

«Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию альянса или европейскому командованию. Франция должна вернуться к статусу в альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 г», — заявила политик, которая уже делала аналогичные заявления в начале февраля.

Особый интерес вызывает позиция кандидата по взаимоотношениям между североатлантическим альянсом и Россией. Ле Пен уверена: стороны должны прийти к сотрудничеству.

«Когда война на Украине закончится и будет установлен мир, я выступлю за стратегическое сближение НАТО и России. Это как в интересах Европы, так и США», — сказала она.

Неудивительно, что критика НАТО — важная часть предвыборной программы Ле Пен. Политик последовательно указывает на недостатки военного блока. Так, в декабре 2021 года она сказала в интервью польской газете Rzeczpospolit, что альянс в его нынешнем виде не способен принимать новых членов, имея в виду заявку Украины. Кроме того, Ле Пен также несколько раз заявляла, что негативно относится к членству в НАТО Турции.

Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сошлись во мнении, что критика НАТО, хоть и играет существенную роль в кампании Ле Пен, не является её главным элементом.

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ Юрий Рубинский в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнул, что для избирателей Ле Пен вопрос взаимоотношений с НАТО — далеко не главный.

«На первый план она выдвинула социально-экономические вопросы. В ее электорате доминирует протестная категория, которая раньше голосовала за крайне левых, то есть коммунистов. Они в основном обращают внимание на внутренние проблемы», — заявил Рубинский.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев выразил схожее мнение. «Запад будет блокировать все, где есть Россия». Каким будет развитие Арктики Президент России Владимир Путин пообещал ответить на попытки сдержать развитие России максимальным... 13 апреля 20:43

«Все, что Ле Пен говорит о внешней политике, в частности, о НАТО, не так сильно влияет на электорат. За нее голосуют не потому, что французы хотят выйти из НАТО. А потому что видят в ней человека, который способен решить проблемы с внутренней безопасностью и защитить интересы Франции в Евросоюзе», — сказал эксперт.

Путин — не друг, но Крым — русский

С началом российской специальной военной операции (СВО) на Украине риторика Ле Пен по отношению к России претерпела корректировку. И если раньше политик придерживалась дружественного и чуть ли не сочувственного тона, в сегодняшних реалиях симпатии Ле Пен в адрес Владимира Путина чреваты репутационными потерями. Напомним, что Ле Пен осудила решение Москвы начать военную операцию.

Показательна ситуация с агитационными материалами Ле Пен, на которых предвыборный штаб разместил ее фотографию с Путиным от 2017 года: после начала СВО буклеты начали в спешке изымать.

Тем не менее Ле Пен не идет на публичный разрыв с Россией. На днях политик вновь заявила, что продолжает считать Крым российской территорией. Кроме того, она отказалась называть действия российских военных на Украине «геноцидом». Примечательно, что от использования этого термина отказался и оппонент Ле Пен — действующий президент Эммануэль Макрон. «Теперь японцы считают угрозой не только Китай, но и Россию» Япония получила неофициальное приглашение в оборонный альянс AUKUS (Австралия, Великобритания, США)... 13 апреля 21:03

Помимо этого, Ле Пен критически относится к санкционному давлению на Россию, которое, по ее словам, не должно вредить самим французам.

«В целом, она пытается дистанцироваться от событий на Украине и найти компромиссный вариант, который не выглядел бы антироссийским, но и не представил бы возможность обвинить ее в симпатиях Москве», — охарактеризовал ее риторику Юрий Рубинский.

Павел Тимофеев со своей стороны отметил, что Ле Пен пытается сыграть на ностальгии некоторых французов по советско-французским отношениям.

«Во внешнеполитической повестке Ле Пен называет себя наследницей Де Голя. Она сильно спекулирует на исторических связях России и Франции и приводит в пример отношения двух стран в период разрядки в 1960-х и 1970-х», — сказал Тимофеев.

«Она понимает, что в правом электорате, особенно среди старшего поколения, есть люди, которые хорошо помнят советско-французские отношения и времена Жака Ширака, который активно развивал отношения с РФ», — отметил он.

Таким образом Ле Пен, с одной стороны, играет на умеренно-утопистских настроениях, а с другой — на антиамериканизме тех французов, которые видят в США и ЕС ограничителей французских интересов, уверен Тимофеев. Запад отправляет Киеву оружие. Украина же просит больше денег Украинский бюджет переживает самые тяжелые за последние 30 лет времена, экономически страна... 12 апреля 21:35

«Высказывания о Крыме, попытки призвать к диалогу с Россией идут в пользу «суверенистов», которые считают, что Франция должна быть более свободна в принятии внешнеполитических решений», — аргументировал исследователь.

В эпоху реформ

Внешнеполитический курс Марин Ле Пен направлен на то, чтобы лишить Францию членства в Евросоюзе, считает Макрон. Действующий глава республики использует так называемый «Фрекзит» в качестве главной страшилки, которая призвана окончательно демонизировать образ его оппонентки в глазах французской общественности.

На самом же деле глава «Национального сопротивления» не намерена выходить из Евросоюза по примеру Великобритании.

В действительности Ле Пен говорит о необходимости трансформации ЕС в некий альянс европейских наций, которые, по ее мнению, должны обладать куда большим суверенитетом, нежели сейчас.

Показательно, что на прошлых президентских выборах риторика Ле Пен по отношению к ЕС была жестче и даже включала отказ от евро. Тогда же, считают наблюдатели, эта позиция стоила ей множества потенциальных голосов.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась 13 апреля, Ле Пен сравнила текущее членство стран в ЕС со смирительной рубашкой, а также выступила за прекращение франко-германского военного сотрудничества.

«На прошлых выборах она вела себя как возмущенный трибун. Ей не нравилось, что Брюссель якобы зажимает Францию, а мигранты отнимают рабочие места.

Сейчас она позиционирует себя иначе и ведет себя более спокойно. Ле Пен хочет показать, что она больше не возмущенный трибун, а скорее — рачительная хозяйка, которая заботится о кошелке среднего француза», — допустил Павел Тимофеев.

По словам Тимофеева, ремарки Ле Пен в отношении Евросоюза показывают, что она хочет защищать интересы французского среднего класса перед лицом «Брюссельской бюрократии». В то же время, считает эксперт, чрезмерная критика Евросоюза может вновь стоить ей голосов, особенно когда главный оппонент — активно выступающий за евроинтеграцию Макрон. «Незамеченная» спецоперация: почему Эр-Рияду сошла с рук война в Йемене В Йемен впервые с момента установления режима прекращения огня между повстанцами-хуситами и... 12 апреля 22:23

«Если она будет жестко критиковать ЕС, то может потерять голоса тех правых, которые пять лет назад голосовали за республиканца Франсуа Фийона или сейчас за Валери Пекресс. Это те правые, которые считают, что Франции удобно в ЕС. Но в то же время они выступают за то, чтобы Франция сохраняла свободу внутри блока; чтобы ЕС не превращался в федерацию, которая куда жестче будет давить французские интересы», — обратил внимание Тимофеев.

В отношениях с Евросоюзом Ле Пен надеется выстроить такую конфигурацию, чтобы решения принимались единогласно, а любую инициативу можно было бы заблокировать с помощью права вето, считает Тимофеев.

«В этом плане Ле Пен ищет золотую середину — чтобы и Брюссель покритиковать, но и проевропейских правых не оттолкнуть. Понятно, что ядерный электорат не доверят ЕС. Но в противостоянии с Макроном ей нужны голоса правых, которым комфортно в ЕС. Так что Ле Пен старается не перегнуть палку», — резюмировал Тимофеев.