«С радостью обсудим». США назвали условие для ослабления санкций

США допускают, что часть санкций против России можно снять, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Однако, уточнил он, это возможно, только если Москва и Киев придут к некоторому согласию во время переговоров. Кроме того, снятие санкций должна одобрить Украина, без нее США на такой шаг не пойдут.

Вашингтон не будет договариваться с Москвой о послаблениях в санкциях без ведома Украины, пообещал Салливан.

«Мы не собираемся через голову Украины заключать сделку, в рамках которой мы отменим кучу санкций, введенных против России», — подчеркнул он.

Салливан указала на то, что США не участвуют напрямую в переговорах России и Украины. «Мы не были непосредственными участниками каких-либо переговоров, потому что считаем, что во главе должны стоять украинцы, а мы должны их поддерживать», — пояснил он. Путин заявил, что российский газ сейчас незаменим Президент России Владимир Путин заявил, что российский газ для Европы сейчас незаменим. Даже сами... 14 апреля 16:44

США могут ослабить антироссийские ограничения, если к такому шагу придут стороны во время переговоров России и Украины, пояснил помощник американского президента. «Если некоторая мера по смягчению санкций будет включена в какое-то заслуживающее доверия дипломатическое решение, возглавляемое Украиной, то это то, что мы с радостью обсудим», — описал это Салливан.

В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен пояснял, что последние санкции против России не вводили с намерением сохранить их навечно. Он говорил, что санкции можно снять, если это поспособствует завершению конфликта на Украине.

«Мы посмотрим, что будет делать и что хочет делать Украина. Если будет понимание, что это [переговоры] может привести к завершению [конфликта], <…> что потребует снятия санкций, то да.<...> Если появятся результаты переговоров, санкции, давление, поддержка Украины — мы достигнем этого, то <…> в определенной мере санкции уйдут», — сказал Блинкен. Он добавлял, что все зависит от поведения Москвы.

При этом Салливан 14 апреля уточнил, что США в любом случае не вернут крупным российским предпринимателям их арестованные активы, например, дорогие яхты. Нацистские подонки, санкции и слом мирового порядка. О чем говорил Путин на космодроме Президент России Владимир Путин дал первую пресс-конференцию с начала спецоперации на Украине. Он... 12 апреля 19:39

«Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше», — заявил Салливан.

Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее сообщил, что санкции против России надо только усиливать, а отменять их нельзя даже в случае прекращения огня.

«Абсолютно непостижимо, чтобы какие-либо санкции были сняты просто потому, что достигнуто прекращение огня. Это было бы абсолютно немыслимо», — заявил Джонсон.

МИД России, в свою очередь, 14 марта передал, что Россия не будет просить США и ЕС об отмене санкций. Страна продолжит развиваться дальше и под санкциями, подчеркнуло ведомство. Украина хочет покрыть убытки за счет собственности России Власти Украины национализируют всю собственность России, которая есть в стране, заявил украинский... 08 апреля 17:09

«Вопрос о том, есть ли ограничения по санкциям, можно ли еще какие-то санкции придумать. Наверное, можно. Но мы не будем просить снимать эти санкции. Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть», — резюмировал замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что Запад рассчитывал «на блицкриг», вводя санкции, но эти ожидания не оправдались.

«Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, не состоялся. Оказалось, что российская экономика, финансовая система достаточно прочно стоят на ногах», — считает президент.

Путин также уверен, что Запад ввел бы подготовленные санкции против России в любом случае. «Есть какой-то повод сегодня, связанный, там, с событиями на Украине, или нет такого повода, он будет найден, потому что цель в другом. Цель в данном случае — затормозить развитие России», — пояснял Путин.