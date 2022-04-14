Тимошенко предложила использовать момент для списания внешнего долга Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала власти Украины срочно добиться от Запада списания внешних долгов страны. Кроме того, политик считает, что Украина должна немедленно забрать себе деньги России, замороженные на зарубежных счетах. Как признавала Счетная палата Украины, внешний долг страны превысил $57 млрд.

Тимошенко призвала Киев правильно провести переговоры, чтобы в результате на Западе Украине простили внешний долг и начали давать деньги не в кредит, а безвозмездно.

«Я уверена в том, что сегодня каждая страна, если будут правильно проведены переговоры, может давать не кредиты Украине, а давать непосредственную помощь, как и мировые финансовые организации», — надеется лидер «Батькивщины».

По ее мнению, начать переговоры нужно прямо сейчас. «Я считаю, что срочно нужно начать правильный, разумный процесс переговоров о реструктуризации украинского внешнего долга, а что касается международных организаций — МВФ, Всемирного банка — о списании этих долгов», — заявила Тимошенко.

Кроме того, она хочет, чтобы власти Украины забрали себе деньги России, которые заморозили на счетах в западных странах. Этот шаг, по мнению политика, тоже не терпит отлагательств. Чтобы присвоить себе российские деньги, Киев должен начать соответствующую «юридическую политическую, дипломатическую работу». «Привычка клянчить»: как Украина справляется с долгами Сергей Лавров рассказал о привычке Украины все время «что-то клянчить у Запада». Это заявление было... 16 сентября 12:17

Тимошенко уже предлагала Украине потребовать от партнеров списание внешнего долга. С такой позицией она выступила еще до начала российской спецоперации, 18 февраля.

«Мы не имеем права самостоятельно прекратить его [внешнего долга] уплату, но можно провести переговоры с фактически вторым человеком в США (речь идет о вице-президенте США Камале Харрис, которая вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским участвовала в Мюнхенской конференции по безопасности — «Газета.Ru») и объяснить, что эти средства мы сейчас обязаны использовать для создания сильной армии для выполнения функции сдерживания», — пояснила Тимошенко.

В качестве аргумента политик заявила, что Украина защищает от России не только себя, но и весь мир. «Привычка клянчить»: как Украина справляется с долгами Сергей Лавров рассказал о привычке Украины все время «что-то клянчить у Запада». Это заявление было... 16 сентября 12:17

Тимошенко уточнила 18 февраля, что внешний долг Украины — около $52 млрд. Глава украинской Счетной палаты Валерий Пацкан заявил 1 марта, что внешний долг Украины превысил $57 млрд. В этом году Украина должна отдать на обслуживание своего долга порядка 60% доходов бюджета, то есть 600 млрд гривен (более $21 млрд).

Пацкан также поддержал решение попросить кредиторов списать внешние долги Украины на фоне «колоссальных разрушений» в стране из-за боевых действий. Украина хочет покрыть убытки за счет собственности России Власти Украины национализируют всю собственность России, которая есть в стране, заявил украинский... 08 апреля 17:09

«Масштаб разрушений в Украине, причиненных агрессией России, колоссальный! Учитывая это, от наших внешних кредиторов нужно потребовать списания долгов. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины», — резюмировал глава украинской Счетной палаты.

Если Украина откажется обеспечивать свой долг, в стране наступит дефолт. А это значит, как минимум, падение национальной валюты.

Эксперт аналитического центра «Украинская фабрика мысли» Юрий Гаврилечко считает, что власти Украины могли бы остановить на неопределенный срок оплату внешнего и внутреннего долга республики по форс-мажорным обстоятельствам. Гаврилечко также напоминал, что США пообещали Украине обеспечить за свой счет гарантии суверенных кредитов в размере до миллиарда долларов. По сути, речь идет о том, что если Киев по какой-то причине не сможет отдать ранее взятый кредит Международному валютному фонду (МВФ), то за него заплатит Вашингтон, и Украина будет должна уже ему. Еще $800 млн. Что вошло в новый пакет американской военной помощи Украине 13 апреля американский лидер Джо Байден уведомил президента Украины Владимира Зеленского о выделении... 13 апреля 23:01

«Истории с кредитами нужно переименовать в историю с долгами потому, что если деньги берутся и на них не зарабатывают — это не кредит, а долг», — в то же время пояснял аналитик. Он считает, что все кредиты, которые набрал Киев, никак не помогли развить экономику страны.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, 12 декабря 2021 года заявил, что Украина до сих пор не вернула России зарубежную собственность СССР, как обещала в обмен на то, что Россия погасит ее внешний долг.

«В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала», — отметил Путин.

Он добавил, что «когда страна выплачивает долги, слезает с кредитной иглы, повышается ее суверенитет».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призывал Украину перестать «клянчить» у Запада. По мнению Лаврова, это уже вошло у Киева в привычку, постоянно просить денег.

«Страна должна, наверное, иметь какое-то свое достоинство. Украинский народ с богатой историей заслуживает, чтобы он все-таки был созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой», — призвал Лавров.

Евросоюз в конце 2020 года опубликовал расчеты, согласно которым общий размер его финансовой помощи Украине за шесть лет составил €16,5 млрд, в это число входят как гранты, так и займы. Согласно официальным данным 2020 года, ВВП Украины составил $154,8 млрд (0,14% от общего объема мировой экономики). Украинский показатель ВВП на душу населения оказался одним из самых низких в Европе — по данным Всемирного банка 2020 года, он составил $3726.

«Фактически страна работает в интересах внешних кредиторов, потому что главная расходная статья бюджета — не армия и война, а именно возвращение разных долгов», — говорила глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии «Газете.Ru» в сентябре 2021 года.