«Вы готовы поехать?» Байден заявил, что может лично посетить Киев

Президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться в Киев. При этом в Белом доме рассматривают сразу несколько кандидатов, которые могут отправиться на Украину в ближайшее время.

«Вы готовы поехать?»

Перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд Байден традиционно кратко пообщался с журналистами, которые поинтересовались, готов ли он отправить в Киев кого-либо из своей администрации.

Хозяин Белого дома ответил, что решение на этот счет будет приниматься «сейчас». Но журналисты попросили уточнить, кто мог бы претендовать на такую роль.

«Вы готовы поехать?» — спросил в шутку Байден журналиста. Другой корреспондент уточнил: «А вы?» Президент ответил: «Да». Байден заявил о готовности лично поехать в Киев Президент США Джо Байден заявил о готовности лично посетить Киев. Об этом сообщает ТАСС . 15 апреля 00:08

Видеозапись брифинга Bloomberg опубликовал в своем YouTube.

Вероятные кандидаты

Накануне издание Politico со ссылкой на неназванных американских должностных лиц сообщило, что США рассматривают возможность отправки высокопоставленного чиновника на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киев.

«Официальный представитель США, который, скорее всего, будет членом кабинета министров, последует за европейскими лидерами, которые уже совершили символический визит», — говорится в статье.

Отмечается, что решение о возможном визите еще не принято, поскольку в Белом доме все еще обсуждают возможных кандидатов. Среди них — глава государства Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис. Кроме того, в Киев могут отправиться госсекретарь Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин.

Байден, как и Харрис, недавно побывали в Польше, «прифронтовой стране НАТО, граничащей с Украиной». В статье также указано, что, если администрация решит отправить кого-то в Киев, это не будет заранее анонсироваться из соображений безопасности. Источники издания добавили, что визит может и вовсе не состояться из-за нестабильного характера войны. Зеленский встретился с Джонсоном в Киеве Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига сообщил в социальных сетях о визите премьер-министра... 10 апреля 18:14

«Поездка будет весьма символичной как для Вашингтона, так и для Киева. США подтвердят свою приверженность сопротивлению Украины российскому вторжению, а Украина получит возможность принять в столице высокопоставленного американского чиновника всего через несколько недель после того, как вынудила российские войска отступить», — говорится в статье.

Кроме того, визит состоится после того, как Байден санкционировал дополнительную военную помощь в размере 800 миллионов долларов, в результате чего общая помощь США Украине превысила 3 миллиарда долларов.

Череда встреч

Politico также отмечает, что официальный представитель США, посетивший Киев, станет последним в череде встреч западных высокопоставленных политиков с президентом Украины Владимиром Зеленским. Недавно с украинским лидером встретились председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также лидеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель прибыли на Украину в ночь на 8 апреля. Глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник, заполнение которого позволит Еврокомиссии рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Глава ЕК также пообещала «помочь заполнить его не в течение лет, а в течение недель».

Британский премьер прибыл на Украину 9 апреля. Он обсудил с Зеленским предоставление Украине дополнительной финансовой и военной помощи. Главы МИД скандинавских стран рассматривают возможность поездки в Киев Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что она и министры иностранных дел других скандинавских стран... 05 апреля 18:57

«Для меня большая честь иметь возможность поехать сегодня на Украину и лично встретиться с президентом Зеленским в Киеве. <...> Я ясно дал понять сегодня, что Соединенное Королевство непоколебимо поддерживает их (украинцев – «Газета.Ru») в этой продолжающейся борьбе», — приводит канцелярия Джонсона слова премьера по итогам встречи.

Борис Джонсон также заявил, что Великобритания предоставит Украине дополнительную военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов.

А президент Польши Анджей Дуда вместе с президентами Латвии Эгилсом Левитсом, Литвы Гитанасом Науседой и Эстонии Аларом Карисом встретились с украинским лидером в среду 13 апреля.

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт в начале апреля заявила, что она и министры иностранных дел других скандинавских стран также рассматривают возможность посетить Киев для встречи с Зеленским, сообщил телеканал NRK.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также намеревался посетить Киев, но украинская сторона его не пригласила. В офисе Зеленского пояснили, что от Берлина ждут конкретных решений по эмбарго на поставки нефти из РФ, а также по оказанию военной и экономической помощи Украине.

«В дипломатии есть такое правило: если глава государства хочет посетить другую страну, он должен получить приглашение от руководства этой страны, президента страны. Это то же самое, как если бы вы посещали своего соседа или друга – вы должны получить приглашение. Можно, конечно, прийти и без приглашения, но это не очень вежливо. И затем – все визиты, которые сегодня есть, завершаются результатом, каждый визит должен принести результат. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы высокопоставленные политики, если они прибывают на Украину, «привозили» бы результат, например, эмбарго на нефть или аналогично – по тяжелому вооружению, по легкому вооружению, которое Германия уже предоставила, или что Германия, например, гарантирует прием Украины в ЕС… поддержку для восстановления страны», — сказал в эфире телеканала Welt заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква.

Он добавил, что в стране все же были бы рады визиту канцлера ФРГ Олафа Шольца.