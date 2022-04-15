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Политика

Военная операция на Украине. День 51-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 51-й день

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения из-за повреждений корпуса, полученных из-за пожара. Эммануэль Макрон провел переговоры с Владимиром Зеленским и пообещал продолжить помогать Киеву. Президент Франции напомнил, что с начала конфликта Франция поставила Украине военных грузов более чем на €100 млн. Армения сообщила, что осуществляет платежи за российский газ в рублях. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:47

Мальчика 2020 года рождения, получившего проникающее ранение головы после обстрела в Брянской области, транспортировали в Москву.

8:43

❗️Число прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса превысило 800 тыс. человек, сообщает ТАСС.

8:40

Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль считает, что страна должна принять активное участие в международной кампании давления на Россию в связи с конфликтом на Украине, при этом увеличив гуманитарную помощь Киеву.

8:35

8:27

Германия считает, что поставки оружия на Украину должны продолжаться, качественное изменение статей экспорта должно обсуждаться в рамках НАТО, заявил министр по делам экономики Роберт Хабек.

«Одновременно с этим мы несем ответственность за то, чтобы самим не стать целью для нападения. Это те рамки, в пределах которых мы поставляем все, что возможно», — сказал Хабек.

8:20

⚡️Рейтинговое агентство Moody's, приостановившее деятельность в России еще в начале марта, заявило, что выплата России по евробондам в рублях вместо долларов считается изменением условий эмиссии облигаций — и поэтому может считаться дефолтом, если эта ситуация не изменится до конца льготного периода (до 4 мая).

8:18

8:13

Эммануэль Макрон выразил солидарность с Владимиром Зеленским и пообещал продолжить помогать Киеву.

Президент Франции напомнил, что за 50 дней с начала конфликта Франция поставила Украине военных грузов более чем на €100 млн.

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Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Gleb Garanich/Reuters
8:05

Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военной спецоперации Российской Федерации на Украине.

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