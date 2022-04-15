Военная операция на Украине. День 51-й

Мальчика 2020 года рождения, получившего проникающее ранение головы после обстрела в Брянской области, транспортировали в Москву.
❗️Число прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса превысило 800 тыс. человек, сообщает ТАСС.
Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль считает, что страна должна принять активное участие в международной кампании давления на Россию в связи с конфликтом на Украине, при этом увеличив гуманитарную помощь Киеву.
Германия считает, что поставки оружия на Украину должны продолжаться, качественное изменение статей экспорта должно обсуждаться в рамках НАТО, заявил министр по делам экономики Роберт Хабек.
«Одновременно с этим мы несем ответственность за то, чтобы самим не стать целью для нападения. Это те рамки, в пределах которых мы поставляем все, что возможно», — сказал Хабек.
⚡️Рейтинговое агентство Moody's, приостановившее деятельность в России еще в начале марта, заявило, что выплата России по евробондам в рублях вместо долларов считается изменением условий эмиссии облигаций — и поэтому может считаться дефолтом, если эта ситуация не изменится до конца льготного периода (до 4 мая).
Эммануэль Макрон выразил солидарность с Владимиром Зеленским и пообещал продолжить помогать Киеву.
Президент Франции напомнил, что за 50 дней с начала конфликта Франция поставила Украине военных грузов более чем на €100 млн.
Эммануэль Макрон и Владимир ЗеленскийGleb Garanich/Reuters