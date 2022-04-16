«Страшно ложиться спать, выходить из дома»: как живут люди в граничащих с Украиной регионах

Жители граничащих с Украиной российских регионов начали бояться периодических обстрелов приграничных территорий, некоторые даже собирают вещи и готовятся к переезду или эвакуации родственников. О своей жизни в новых условиях, страхах и планах они рассказали «Газете.Ru».

С того момента, как Россия начала военную спецоперацию, в нескольких российских регионах на границе с Украиной ввели высокий («желтый») уровень террористической угрозы. В первую очередь речь идет о Белгородской, Брянской и Курской областях. Глава региона Вячеслав Гладков отмечал, что бояться этого не стоит — «желтый» уровень объявлен, чтобы сплотить усилия власти, силовых структур и населения.

Людей попросили не посещать места массового скопления людей, всегда носить с собой документы и предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов, обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей во дворах. Местные власти посоветовали гражданам обсудить с семьей план действий в случае ЧС.

До окончания действия режима террористической угрозы в населенных пунктах запретили запускать петарды, фейерверки и салюты, чтобы не пугать людей лишними громкими звуками. «Теперь все будет по-другому»: интервью с главой ЛНР Леонидом Пасечником ЛНР комфортно работать с властями освобожденных городов и районов, но некоторые местные жители настроены... 15 апреля 15:48

Но боятся жители приграничных территорий вовсе не самого факта введения такого режима, а нескольких событий, которые случились после его объявления. Своими страхами, планами и личными историями они поделились с «Газетой.Ru».

Брянская область

Одной из главных новостей 14 апреля стал обстрел поселка Климово в граничащей с Украиной Брянской области. Повреждения получили два жилых дома, среди раненных — беременная девушка и ее двухлетний сын.

Житель поселка Дмитрий рассказал, что слышал взрыв, но не видел его. Он проезжал в районе, где произошло ЧП, примерно через 40 минут после этого и видел на улице снаряды.

«Когда проезжал, там уже были военные, полиция, все было перекрыто. Были волнение, тревога, паники как таковой не было.

Непонятные ощущения, в это как-то даже не верится, не могу осознать, что это на самом деле происходит, какое-то недопонимание, недоумение…», — сказал он.

По его словам, до этого, около десяти дней назад, в поселке слышали «хороший хлопок» и тогда люди начали переживать, но потом немного успокоились — до 14 апреля.

Теперь люди уезжают из поселка. «Сейчас в поселке тихо, людей мало, некоторые магазины не работают. Одни просто закрылись без какой-либо информации, а продуктовые некоторые сегодня до шести вечера были закрыты», — рассказал он.

Сам Дмитрий хочет оставаться в Климове. Он рассказал, что если ситуация станет критичной, он вывезет свою семью, но сам останется. Считает, что уезжать нужно женщинам и детям, а мужчинам лучше остаться.

Его односельчанка Наталья о случившемся говорит крайне мало, пытаясь быстро свести разговор на нет. Когда произошел взрыв, ее ребенок был в школе.

«Конечно же испугалась за него. Когда увидела сына и что с ним все хорошо, успокоилась. Страха как такового не было. Кто хотел уехать, уехали. И паника также — кто по натуре паникер, тот кричит на каждом углу, что все плохо. Все у нас хорошо, живем прежней жизнью — работаем, учимся, хозяйничаем. Живем-то мы рядом с границей, мы привыкли ко всему уже», — сказала она.

У жительницы Брянска Александры оптимизма намного меньше. По ее словам, после введения режима повышенной террористической угрозы в жизни практически ничего не изменилось, но события в Климове заставили сильно обеспокоиться.

«Для нас это очень странно, куда смотрели наши пограничники? Мы боимся за жизнь детей. Каждый грохот, каждый шум — мы на все это реагируем. Даже когда машина мусор вывозит, мы подбегаем к окну и смотрим, чтобы это были не танки, не военные машины.

Стало очень страшно — страшно выходить из дома, ложиться спать. Не знаешь, чего ждать ночью: вдруг проснешься от каких-то ударов, от каких-то стрельб.

Дети петарды взрывают, салюты где-то запускают — от этого даже пугаемся. Брянск в 180 км от Климова, и мы просто молимся, чтобы это все не пришло к нам», — сказала она. «Тут ночью тишина, а там взрывы»: истории беженцев из Донбасса Ростовская область продолжает принимать беженцев из ЛНР и ДНР, но теперь их ощутимо меньше, чем... 26 февраля 14:00

По ее словам, если произойдет нечто, подобное обстрелу Климова, они с семьей уедут из области.

«В Санкт-Петербург или еще куда-нибудь — подальше от границы с Украиной. А чего ждать? Чтобы убили или, не дай бог, калекой оставили? Вещи пока не собираем, но держим в голове, что нужно взять», — рассказала Александра.

Курская область

Обстрелам подверглась также Курская область. По данным СК, 13 апреля было обстреляно село Гордеевка на реке Бляховец, недалеко от российско-украинской границы.

Ангелина проживает в одном из приграничных районов региона — Кореневском.

«Тревожно, конечно, но как-то стараемся держаться, крепиться. Паники нет, хотя немного переживаем, потому что все это происходит у нас на глазах, слышали и гул самолетов, и взрывы были, слышно было очень сильно.

Дети, конечно, тоже очень пугаются. Моему ребенку десять лет, она тоже очень этого всего боится. В целом переживания в основном связаны с родственниками, которые у нас живут на Украине, в Николаевской области, в Донбассе. Постоянно им звоним — по три раза в день. А в целом паники нет», — сказала она. «Как только Путин выступил, сразу началось» Заявление о начале военной операции России по защите Донбасса стало тревожной новостью... 26 февраля 11:26

Как в любой обычной семье, которая оказалась в такой ситуации, у них собраны все документы, но сам «тревожный чемоданчик» не собирали. Ангелина рассказала, что паники в семье тоже нет «из-за сильной веры в российскую армию», которая появилась после личного общения с военными. Некоторые из них на время приезжали в Курскую область — ремонтировали технику, отдыхали пару дней и возвращались.

«Они практически каждый день заезжали, выезжали. Мы их кормили три раза в день. Они настолько благодарны, они даже не ожидали, что мы их так встретим, были шокированы. Вообще много мы наслушались за это время, наплакались», — рассказала она.

Житель Курска Иван рассказал, что в его жизни практически ничего не изменилось. Теперь просто приходится постоянно носить с собой паспорт на случай проверки личности. Тревожится он в большей степени за знакомых, которые живут в приграничных районах. Он связывался с ними один раз, они не паникуют, хотя «тревожные чемоданчики» все же приготовили.

«Мы в начале тоже немного поддались панике, стали собирать, но потом подумали, взвесили все на трезвую голову и поняли, что в общем-то не о чем беспокоиться, хотя на 100% никто не застрахован.

Я пока не вижу такого развития ситуации, при котором пришлось бы уезжать. Гипотетически, если представить, что войска Украины вторгнутся на территорию России и продвинутся в нашу сторону, то тогда, наверное, уедем в Москву. У меня тут все-таки пожилая мама», — сказал Иван. Запад отправляет Киеву оружие. Украина же просит больше денег Украинский бюджет переживает самые тяжелые за последние 30 лет времена, экономически страна... 12 апреля 21:35

Белгородская область

Сообщения об обстрелах приходят и из Белгородской области. Одной из первых тревожных новостей стало повреждение железнодорожного моста в Шебекинском районе, хотя причины случившегося до сих пор не названы.

Жительница Шебекина Анастасия сказала, что произошедшее на ж/д мосту ее огорчило.

«Вполне допускаю, что это может быть связано с провокациями с украинской стороны. Мы же живем в приграничной зоне. К нам очень много людей с Украины приехало. Не у всех же опознавательные знаки на теле», — сказала она.

При этом Анастасия говорит, что с введением режима повышенной террористической опасности в ее жизни особенно ничего не изменилось.

«Люди спокойной отреагировали. Есть конечно паникеры, но они тихие. Я считаю, что власти принимают достаточные меры. Если все усиливать, то людей это будет напрягать, они будут нервничать. Лично я не волнуюсь. Нам сейчас никак нельзя поддаваться паническим настроениям, нельзя поддаваться на провокации. Надо сразу гасить это все», — отметила Анастасия.

То, что у люди в регионе не напуганы, подтвердила и жительница Белгорода Александра. Она считает, что нужно больше рассказывать населению и готовить его к различным ситуациям, чтобы не было паники в непредвиденных ситуациях. «Незамеченная» спецоперация: почему Эр-Рияду сошла с рук война в Йемене В Йемен впервые с момента установления режима прекращения огня между повстанцами-хуситами и... 12 апреля 22:23

«Как в советские времена проводили беседы по предприятиям, учреждениям в рамках гражданской обороны. Кто и в каком городе сейчас уверен в том, что на его территории не начнутся боевые действия? Ни в каком городе любой страны нет гарантии этого. Поэтому осведомлен — значит вооружен», — сказала она.

Житель Белгорода Николай признался, что у него есть некоторая паника и тревога в связи с происходящим. Он рассказал, что чаще обращает внимание на звуки самолетов.