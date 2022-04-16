Ливийский сценарий не прошел. Россия осталась наблюдателем в СПЧ ООН

Заявив о досрочном прекращении полномочий в Совете ООН по правам человека, РФ не допустила поражения в своих правах при дальнейшей работе в организации. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин, отметив, что таким образом Москва избежала «ливийского сценария» и теперь сможет — пусть и в усложнившихся условиях — доносить свою позицию.

Россия осталась наблюдателем при Совете ООН по правам человека (СПЧ). Об этом в субботу, 16 апреля, рассказал в беседе с РИА «Новости» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Второй случай в истории. Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ Россия временно исключена из Совета ООН по правам человека – «за» проголосовали... 07 апреля 20:47

Он отметил, что Москва не допустила поражения в своих правах при дальнейшей работе в СПЧ, заявив о досрочном прекращении полномочий в этой организации.

7 апреля Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в СПЧ ООН из-за событий на Украине.

«Если бы Россия 7 апреля согласилась с «ливийским сценарием», мы, по сути, получили бы аналогичное поражение в правах на оставшиеся полтора года нашего членства в СПЧ. Нам отводилась бы роль молчаливого зрителя — не более того», — пояснил замглавы МИД.

В документах, учредивших СПЧ, ничего не сказано о мерах после приостановления членства какой-либо из стран, указал Вершинин. Он напомнил, что в 2011 году Совет приостановил членство Ливии — Триполи тогда лишили всех полномочий: права принимать участие в принятии решений и голосовать, выступать по пунктам повестки дня, готовить и распространять любые заявления. Ливийская делегация могла лишь продолжать находиться в зале заседаний, да и то не за своей табличкой — Россию такой вариант не мог устроить, констатировал дипломат. Военная операция на Украине. День 52-й В Минобороны сообщили об уничтожении производственных корпусов бронетанкового завода в Киеве, а... 16 апреля 14:14

Статус наблюдателя предоставляет РФ возможности, сопоставимые с полномочиями государств – членов СПЧ, утверждает он.

«Мы продолжим вносить свои инициативы, принимать участие в переговорном процессе по проектам резолюций, делать выступления и заявления. Другими словами, сможем доносить до международного сообщества — пусть и в усложнившихся условиях — российскую позицию по актуальным международным вопросам», — заключил Вершинин.

ООН против России

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В связи с этим делегаты 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН приняли 2 марта резолюцию, соавторами которой выступили 96 стран.

Документ осуждает «вторжение России на Украину и требует полного вывода российских войск и отмены решения о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик». Эта резолюция была принята при 141 голосе за, пяти против и 35 воздержавшихся. «Вы можете сделать две вещи». Что требует Зеленский от Совбеза ООН Организация Объединенных Наций может ограничить полномочия России, чтобы Москва не блокировала решения... 05 апреля 23:59

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский уже дважды призвал исключить РФ из состава Совбеза ООН, в котором Москва обладает правом вето как постоянный член организации. Именно это обстоятельство, в частности, не позволяет направить на Украину миротворческие силы ООН — такое предложение ранее поступало от депутатов Верховной рады.

«ООН действительно может разве что принимать резолюции и вырабатывать решения гуманитарных вопросов. Но выступить в роли реального миротворца, чтобы напрямую повлиять на ситуацию, к сожалению, не может. И в этом смысле Зеленский прав — действующий миропорядок оказался неэффективным и бессильным в условиях, когда дипломатические и политические меры оказались недостаточными для решения острого кризиса в Европе», — пояснил «Газете.Ru» политолог Григорий Александров.

По данным ООН, с 24 февраля Украину покинули более 5 млн человек. Как уточняет ЮНИСЕФ, около 90% беженцев — это женщины и дети. Большинство украинцев уезжает в граничащие с Украиной государства — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Молдову, а после отправляются в другие страны ЕС. Беженцы также въезжают в Россию и Белоруссию.