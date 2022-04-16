«Сталин ≠ Гитлер». Путин утвердил штрафы за приравнивание СССР к нацистской Германии

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за публичное отождествление СССР и нацистской Германии в контексте Второй мировой войны. Также в России будут штрафовать за отрицание того, что именно СССР сыграл решающую роль в разгроме фашистов. Сторонники закона уверены, что он необходим, поскольку в последнее время на Западе все чаще «клевещут» на СССР и пытаются пересмотреть общую историю. Некоторые историки, однако, говорят, что лучше защищать правду не штрафами, а активной просветительской работой с обществом.

Одобренный Путиным законопроект вводит новую статью 13.48 в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Конкретно эта статья запрещает следующее:

▪ Публично отождествлять цели, решения и действия руководства СССР с целями, решениями и действиями нацистской Германии в ходе Второй мировой войны;

▪ Публично отождествлять цели, решения и действия советских военных с целями, решениями и действиями военных нацисткой Германии;

▪ То же касается не только Германии, но также руководства и военных европейских «стран оси», то есть стран нацистского блока (основные члены: Япония и Италия);

▪ Кроме того, воспрещается публично отрицать «решающую роль советского народа в разгроме нацисткой Германии»;

▪ Нельзя отрицать «гуманитарный» характер «миссии СССР при освобождении стран Европы».

За первое нарушение закона физическим лицам грозит штраф от 1 тыс. до 2 тыс. руб. либо арест на срок до 15 суток. Должностные лица за то же могут получить штраф от 2 тыс. до 4 тыс. руб., юридические — от 10 тыс. до 50 тыс. руб. «Из особых запасов»: что СССР поставил в Германию за три недели до войны 3 июня 1941 года члены Политбюро ЦК ВКП(б) одобрили очередную поставку металлов в нацистскую Германию во... 09 июня 20:43

За повторное нарушение закона граждан будут штрафовать на 2,5–5 тыс. руб., должностных лиц — на 5–20 тыс. руб., юрлиц — на 50–100 тыс. руб. Юридическим лицам в случае повторного правонарушения может грозить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

История законопроекта

Вопрос об ужесточении мер против тех, кто отождествляет СССР и гитлеровскую Германию, еще в январе 2020 года подняла на заседании Совета по культуре и искусству глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она предложила добавить соответствующий запрет в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

«Речь идет не о том, чтобы ударить топором и отсечь свободу мысли и слова, не о том, что мы хотим запретить научные исследования, дискуссии, публикацию исторических книг. Важно, чтобы в публичном медийном поле действительно не приравнивали нацистов и Красную армию», — пояснила она.

Ямпольская добавляла, что инициатива не должна помешать историческим исследованиям и «уважительным дискуссиям». Нужно лишь «пресечь спекуляции на данной теме». Бывших военных нацистской Германии проверяют на причастность к геноциду народов СССР Бывших военнослужащих нацистской Германии, находящихся в разных странах мира, проверят... 20 октября 11:40

Позже депутат в поддержку своей идеи говорила, что в России уже издаются книги, где отождествляются действия руководства СССР и Германии. По ее словам, некоторые такие книги популярны у молодежи. «Я считаю, что, если редакторам в наших издательствах не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательно. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти», — призвала Ямпольская.

В октябре того же 2020 года на очередном заседании Совета по культуре и искусству, когда Ямпольская вновь попросила ввести поправки в закон, ее инициативу поддержал Путин.

«Согласен с вашими предложениями, нужно аккуратно, конечно, но сделать. Если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого», — высказался президент.

В январе 2021 года Путин поручил Госдуме подготовить законопроект, запрещающий отождествлять роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. В итоге соответствующие поправки окончательно приняли в России летом 2021 года. Они запрещают ровно то же, что новый закон о штрафах. В законе уточнялось, что отождествлять СССР с гитлеровской Германией или отрицать решающую роль советского народа нельзя в выступлении, в «публичном произведении», в СМИ или при размещении информации в интернете. «Войска превосходные»: как нацисты утвердили дату нападения на СССР 10 июня 1941 года командование вермахта установило окончательную дату начала вторжения в СССР – 22 июня... 10 июня 10:35

Закон также пояснял, что под «целями, решениями и действиями», под понятием «военнослужащие и руководство нацисткой Германии» и стран оси понимаются то, за что судили на Нюрнбергском трибунале и те, кто был осужден.

Аргументы по теме

Речь идет об «очень важном вопросе», потому что «лицемерие по перевертыванию истории уже не знает границ», заявлял первый зампред комитета Думы по строительству и законодательству Даниил Бессарабов. По его мнению, России нужно иметь четкую позицию по защите исторической правды и подкреплять ее законодательными нормами.

«Если мы сейчас не будем защищать эту победу, то будущее поколение нам этого не простит. Эффективно бороться с подобными проявлениями искажения истории можно только с помощью законодательства», — также отметил зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко добавлял, что «антисоветизм» и русофобия сейчас «себя чувствуют абсолютно свободно», а ведь это «ведет к развалу страны». Ямпольская уточняла, что активнее всего последние годы на историю ВОВ «клеветали» из Украины, Польши и Прибалтики.

В то же время академик, историк Александр Чубарьян говорил, что не надо вводить дополнительные штрафы, так как защита исторической правды уже прописана в Конституции России.

«Я не уверен, что стоит вводить наказание. Это все-таки научные оценки. Нам всем: ученым, деятелям культуры, журналистам, нужно просто быть более активными в том, чтобы разъяснить всем: именно благодаря СССР была достигнута эта победа», — пояснил эксперт.