«Хочет выиграть время»: Володин обвинил Зеленского в затягивании переговоров

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно затягивает переговоры с Россией. Спикер нижней палаты российского парламента также уверен, что украинскому лидеру следует немедленно вывести войска с территории ДНР и ЛНР и признать Крым российским.

«По-другому не получится»

Спикер Госдумы отметил, что Зеленский намерен вести переговоры с Россией «медленно, не спеша». Об этом же украинский президент говорил до переговоров в Турции, когда российские войска стояли под Киевом.

«Россия сократила активность на этом направлении, отвела войска. После чего появилась инсценировка в Буче и другие провокации. Киев отказался от взятых на себя обязательств. Сегодня предлагается тот же сценарий. Причина его очевидна. Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Согласно его данным, потери украинской армии уже «составили 23 367 человек», а за время боев за Мариуполь «сдались 1464 украинских военнослужащих». Кроме того, на территории завода «Азовсталь» заблокированы еще порядка 2500» представителей ВСУ.

«Если Зеленский думает о гражданах Украины, он должен незамедлительно принять следующие решения. Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны. По-другому не получится», — настаивает российский парламентарий.

«Медленно и спокойно»

Накануне Владимир Зеленский дал интервью украинским СМИ. Он заявил, что Украина готова обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после того, как буду прекращены военные действия и российские войска будут выведены с украинской территории.

«Я считаю, что все надо разбить на нормальные шаги, медленные, спокойные. Есть понимание. Есть гарантии безопасности, (которые – «Газета.Ru») мы хотим. Есть вопрос НАТО, давайте говорить. Есть вопрос Крыма, мы понимаем, что, когда выстрелов нет, давайте переходить и говорить про это. Это нормальный шаг. Я считаю, нормальный. Будем говорить и обязаны решить. Но после того, как выстрелов нет и отведена техника», — сказал Зеленский. Володин оценил слова Зеленского о готовности обсуждать НАТО и статус Крыма Президент Украины Владимир Зеленский своими высказываниями по переговорам с Россией пытается... 17 апреля 12:56

По его словам, российская сторона требует сначала признать нейтральный статус Украины и только потом готова отвести войска.

«А мы говорим, про какой статус можно говорить, если тут стоит техника, кто из гарантов безопасности это подпишет?» — возмутился украинский лидер.

Он также считает, что мирный договор Украины и России может состоять из двух документов.

«Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой — непосредственно ее отношений с Российской Федерацией. Я считаю, это могут быть два разных документа. Гарантии безопасности от тех, кто готов к этим гарантиям безопасности. И отдельный документ с Россией», — пояснил он.

По его словам, гарантии безопасности Украине готовы предоставить Великобритания, США, Италия и Турция, а также Евросоюз в целом. Зеленский отметил, что подтверждений предоставления гарантий от других государств он пока не получал.

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«Мариуполь — это, может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах», — приводит его слова издание «Страна.ua».

Потери ВСУ

Зеленский также дал интервью телекомпании CNN, в котором обнародовал потери украинской армии за время российской военной спецоперации. При этом он не смог назвать точное число жертв среди мирных жителей из-за отсутствия информации с «блокированных» территорий юга и востока.

«Что касается наших войск. По тем цифрам, которыми мы располагаем, мы считаем, что потеряли от 2,5 тысяч до 3 тысяч… Такое соотношение. У нас есть около 10 тысяч раненых. Сложно сказать, сколько из них выживет», — рассказал президент Украины.

До этого Киев сообщал о потерях 12 марта. Тогда Зеленский сказал, что погибли около 1300 украинских военных. В свою очередь советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович в конце марта отметил, что Украина не говорит о потерях своей армии, так как это военная тайна.