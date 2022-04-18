Изоляция России и поставки вооружений. Вашингтон обвиняют в затягивании конфликта на Украине

Украинские военнослужащие получают противотанковые ракеты Javelin, доставленные в рамках военной помощи США Украине, в аэропорту Борисполь под Киевом, 2022 год

Вашингтон направит делегацию конгрессменов в пять стан, среди которых Польша, Индия, Непал, Германия и ОАЭ, чтобы встретиться с военным руководством и ключевыми иностранными лидерами и определить, как США могут продолжать поддерживать Украину и своих союзников по НАТО. Президент США Джо Байден ранее заявил о готовности посетить Киев, а также объявлял о выделении военной помощи. Китайский военный эксперт Сун Чжонпин считает, что США поставляют Киеву оружие, поскольку надеются на продолжительный конфликт на Украине ради собственной выгоды.

Делегация американских конгрессменов, включая четырех сенаторов и члена палаты представителей, намерена посетить Польшу, Индию, Германию, Непал и Объединенные Арабские Эмираты, чтобы заручиться поддержкой в отношении Украины, сообщает издание The Hill. «Вы готовы поехать?» Байден заявил, что может лично посетить Киев Президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться в Киев. При этом в Белом доме... 15 апреля 00:08

«У этой сильной делегации Конгресса будет возможность встретиться с военным руководством и войсками США в Польше, чтобы узнать, как США могут продолжать поддерживать Украину и наших союзников по НАТО», — утверждается в заявлении законодателей.

Политики также намерены встретиться с ключевыми иностранными лидерами в Польше, ОАЭ, Индии, Непале и Германии, «чтобы укрепить связи в этот период повышенной глобальной напряженности».

Как указывает издание, основные страны маршрута конгрессменов, за исключением Польши, недостаточно поддерживают усилия США «по изоляции России».

The Hill отмечает, что в состав делегации вошли сенаторы Кирстен Гиллибранд (штат Нью-Йорк), Марк Келли (штат Аризона), Эд Марки (штат Массачусетс), Кори Букер (штат Нью-Джерси), а также член палаты представителей Мондэр Джонс (штат Нью-Йорк).

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности посетить Украину, а на прошлой неделе сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпартц совершили визит в Киев. Он стал первой поездкой американских законодателей на Украину после 24 февраля.

«США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку»

Китайский военный эксперт Сун Чжонпин в издании Global Times выразил мнение, что США надеются на затяжной конфликт на Украине ради собственной выгоды и используют Киев для противостояния с Москвой, поставляя ему оружие с целью обострить кризис. Кремль «не должен удивляться». В США заявили, что не прекратят поддерживать Украину По данным газеты Washington Post, Москва призвала США «не подливать масла в огонь» и... 15 апреля 22:21

«Безрассудные поставки США оружия Украине не способствуют мирному урегулированию и лишь затягивают этот конфликт, — утверждает эксперт. — США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув ее в длительное кровопролитие».

По мнению автора, Вашингтон использует Киев как марионетку. По его мнению, поставляя Украине оружие и боеприпасы, США «создают плохой прецедент, подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям».

«После начала украинского кризиса почти все действия Вашингтона сводились к затягиванию конфликта, и для этого предпринимались все виды мобилизации и усилий», — указано в статье GT.

Автор считает, что США «используют хаос» в интересах американских производителей оружия, акции которых заметно растут, а также для получения «геополитических дивидендов» от манипулирования странами ЕС и партнерами по НАТО под видом «российской угрозы».

«Военно-промышленный комплекс США является непосредственным и самым большим бенефициаром продления конфликта», — утверждает газета.

По мнению военного эксперта, игнорирование США предупреждений России говорит о том, что Вашингтон не ожидает прекращения огня в ближайшее время и намерен использовать этот конфликт для ослабления России, косвенно участвуя в противостоянии.

Новый пакет военной помощи США

Президент США Джо Байден 13 апреля сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о решении Вашингтона предоставить Киеву военную помощь еще на $800 млн. В новый пакет помощи вошли, в частности, 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров, 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тыс. артиллерийских снарядов, 300 дронов Switchblade, 500 ракет для противотанковых комплексов Javelin и «тысячи других противотанковых систем». Москва предупредила Вашингтон о «непредсказуемых последствиях» за поставки оружия Украине Москва направила в Вашингтон ноту протеста из-за поставок вооружений НАТО Украине, пишет газета... 15 апреля 15:11

«Кроме того, мы продолжаем оказывать содействие в передаче [Украине] существенных средств нашими союзниками и партнерами во всем мире», — указал Байден. По его словам, эти поставки играют «критически важную» роль. Американский президент призвал продолжать переброску Западом оружия Киеву и пообещал, что США будут и дальше поддерживать Украину.

Первая партия вооружений в рамках объявленного Вашингтоном нового пакета военной помощи уже прибыла на Украину, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

В то же время Владимир Зеленский назвал недостаточными объемы помощи, предоставляемой западными странами.

«Мы все равно получаем мало оружия. Между тем, когда в какой-то стране объявят о решении поставить нам какое-то оружие, и тем, когда оно реально у нас появляется, проходит две-три недели», — отметил президент Украины.

Военный эксперт Global Times предполагает, что новый пакет американской военной помощи мог увеличить вероятность эскалации российско-украинского конфликта. По его мнению, итоги стамбульских переговоров оказались перечеркнуты из-за усиления военной поддержки Украины со стороны США.

Протест Москвы

В ответ на объявление о новых поставках оружия Киеву Москва разослала ноту ряду стран, включая США. 14 апреля об этом сообщила газета Washington Post. «Хватит на полгода». Киев объявил Западу требуемую сумму Президент Украины Владимир Зеленский обратился с новым призывом о помощи к странам... 17 апреля 23:52

По данным издания, в обращении Россия призывала «прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности».

Позднее эту информацию «Интерфаксу» подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Да. По всем странам», — сказала она, отвечая на вопрос корреспондента, соответствует ли действительности публикация газеты Washington Post.