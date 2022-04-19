«Мы ясно дали понять». США не хотят видеть Россию на саммите G20

Министр финансов США Джанет Йеллен не будет участвовать в некоторых мероприятиях предстоящей встречи в рамках объединения стран G20, если на ней появится Россия. Эта встреча состоится уже на этой неделе, в ней примут участие главы минфинов и центральных банков. Президент США Джо Байден ранее заявил, что Россию надо вообще исключить из G20 и не пускать на саммиты организации. Председатель предстоящей встречи G20 Индонезия допускает, что на встрече «двадцатки» для противовеса появится Украина.

США не пропустят предстоящую встречу стран «Большой двадцатки», даже если на ней появится Россия. Однако американский министр финансов в таком случае бойкотирует отдельные сессии мероприятия, уточнил журналистам представитель американского минфина.

О каких именно мероприятиях идет речь, американская сторона не раскрыла. В официальном графике минфина США указано, что Йеллен «будет представлять США <...> на некоторых заседаниях». Россию пытаются выдавить из G20, СПЧ и СБ ООН. Какими будут последствия этого решения? Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал Совет Безопасности ООН исключить Россию из своего... 06 апреля 20:37

Как указали в ведомстве, Йеллен точно планирует принять участие в первой сессии, посвященной мировой экономике. К этой же части должен присоединится представитель России, отмечают французские СМИ. По всей видимости, по крайней мере на одной сессии представители двух стран пересекутся.

Чиновник минфина США пояснил, что своим демаршем Йеллен хочет показать, что России не место в глобальных финансовых институтах.

«Россия не может вести дела в обычном формате в любых финансовых институтах», — говорила сама министр финансов США в начале апреля.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала ситуацию во время на регулярного брифинга.

«Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что он не считает, что мы должны вести [с Россией] дела в обычном порядке. Он ясно дал понять, что обеспокоен в связи с ее участием в G20. Я бы также отметила, что наш представитель там, министр финансов, ясно дала понять, что она не планирует посещать мероприятия или встречи, в которых участвует Россия», — заявила Псаки (цитата по ТАСС).

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Россию следует исключить из «Большой двадцатки». «Если Индонезия и другие страны не согласятся, то нам, как мне кажется, следует рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить Украине возможность присутствовать на встречах, дать ей возможность посетить [саммит] G20», — добавил он.

Представитель минфина Индонезии, которая в этом году является председателем «двадцатки», Вемпи Сапутру отмечал, что его страна рассматривает возможность пригласить делегацию Украины на предстоящую на этой неделе финансовую встречу. Кремль отреагировал на предложение США исключить Россию из G20 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв США исключить РФ... 23 марта 12:54

Со стороны России на финансовой встречи G20 появится министр финансов РФ Антон Силуанов, подтвердили власти Индонезии. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сообщал, что Силуанов будет присутствовать виртуально на некоторых из запланированных заседаний.

В Японии уточняли, что на предстоящей встрече в Вашингтоне планируется обсудить ситуацию вокруг цен на продовольственные товары и энергоресурсы, которые выросли после начала военной операции РФ на Украине, а также меры по борьбе с коронавирусом.

Источники агентства Kyodo ранее узнали, что по итогам встречи G20 не примет совместное заявление из-за разницы позиций по поводу России и конфликта на Украине.

Россия и G20: обострение отношений

Более крупные споры по поводу участия России в G20 связаны не с ближайшей встречей, а с главным саммитом объединения. Он пройдет в ноябре этого года на Бали. И если ближайшая встреча проходит на уровне министров и глав центробанков, то на этом саммите выступают уже лидеры стран. А значит, на нем может появиться и президент России Владимир Путин, что вызывает спорные эмоции на Западе.

«Если говорить о [президенте РФ] Владимире Путине, сидящим за этим столом (столом лидеров G20) со всеми нами, то это будет чрезвычайно сложно для нас и непродуктивно для G20», — заявил в конце марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В начале апреля источники Bloomberg сообщили, что Вашингтон давит на Индонезию, чтобы она не пустила Путина на саммит. Кроме того, американские чиновники предупреждали, что если на саммите будет Путин, то Байден может проигнорировать встречу.

Белый дом пока не выступал с позицией по этому вопросу. Представитель Белого дома Джен Псаки ограничилась словами о том, что до саммита еще далеко.

«Ну, саммит через семь месяцев, верно? Это целая жизнь. По меркам дипломатии это целая жизнь», — указала она.

МИД Индонезии заявил, что рассчитывает на совместную работу всех членов «большой двадцатки». «Двадцать крупнейших экономик должны предметно обсуждать актуальные проблемы экономики, а не становится источником новых вызовов», — подчеркнуло министерство. В ООН ответили на вопрос об исключении России из G20 Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что решение об исключении России из G20... 25 марта 20:27

Кремль пока не уточнял, присоединится ли к саммиту Владимир Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва будет ориентироваться по ситуации и учитывать мнение Индонезии как организатора. В целом же, по его словам, пока рано говорить об участии Путина в различных саммитах, которые намечены на 2022 год.

«Ситуация в мировых делах поменялась драматически и коренным образом, поэтому, конечно, предстоит прорабатывать заново», — пояснил Песков.

Он также заявил, что для России исключение из G20 в любом случае не будет смертельно, хотя Москва готова продолжить работу в этом объединении. «Что касается формата «двадцатки», он важен. Но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находится, собственно, с нами — по их инициативе — в состоянии экономической войны, ничего смертельного не произойдет», — сказал Песков.