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Политика

Военная операция на Украине. День 55-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 55-й день

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Военнослужащий Народной милиции ДНР на территории Металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе, 18 апреля 2022 года

Военнослужащий Народной милиции ДНР на территории Металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе, 18 апреля 2022 года

Сергей Аверин/РИА «Новости»
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Головчино со стороны Украины. В результате пострадала одна женщина. МИД Украины сообщил о 16 диппредставительствах, возобновивших работу в Киеве. Президент США Джо Байден 19 апреля обсудит с союзниками координацию мер против России и поддержку Украины, однако в его планах пока нет визита в Киев. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
10:30

10:25

❗️Главное из утреннего брифинга Минобороны РФ:

▪️ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования подавили 13 опорных пунктов подразделений ВСУ, а также места сосредоточения военной техники в районе Славянска, Барвенково и Попасной;

▪️авиация ВКС России нанесла удары по 60-ти военным объектам Украины;

▪️в районах Червонной Поляны и Балаклеи ВС РФ уничтожили два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У»;

▪️поражены три пункта управления украинских войск и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники;   ▪️ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1260 военным объектам. Среди них 25 пунктов управления украинских подразделений в районах Николаева и Кировска, два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска и Николаева, а также 1214 мест сосредоточения живой силы противника;   ▪️российские ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Малиновки;

▪️в районах Петрополья и Малой Камышевахи перехвачены две украинские ракеты «Точка-У»;

▪️в районах Марьинки, Каменки, Семеновки и Синичино уничтожены 4 украинских беспилотника;   ▪️всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 487 беспилотных летательных аппарата, 252 зенитных ракетных комплекса, 2353 танка и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1014 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2208 единиц специальной военной автомобильной техники.

10:20

За сутки российскую границу в Ростовской области пересекло более 13,5 тыс. жителей Донбасса.

10:15

10:10

Компания Stellantis, владеющая 14 брендами, в том числе Citroën, Opel и Peugeot, приняла решение приостановить производство авто в Калуге из-за растущего числа перекрестных санкций и трудностей с логистикой.

10:06

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во Львове откроет лагерь для беженцев из других частей Украины.

10:03

Франция пытается убедить партнеров по ЕС ввести эмбарго на поставки нефти из России.

«В свете того, что происходит сейчас в Донбассе, необходимо как никогда прекратить поставки нефти из России. Это то, что мы готовим. Президент Франции четко заявил о том, что мы пытаемся убедить в этом европейских партнеров, чтобы прекратить поставки российской нефти», — сказал министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.

9:59

9:55

Мария Захарова заявила, что США в ситуации вокруг Украины занимаются «прямым подстрекательством». По словам официального представителя МИД РФ, позиция Вашингтона нацелена на эскалацию агрессии.

9:50

Минобороны РФ заявило, что ВСУ нанесли удар по селу Пологи.

9:43

Бывший депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что намерен просить защиту и политическое убежище в России.

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Олег Федонюк/facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com
9:34

Третий день подряд с украинской стороны не будут работать гуманитарные коридоры, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она также заявила об интенсивных обстрелах на территории Донбасса.

9:25

В МИД РФ заявили, что вооружения Запада, которые окажутся на Украине, будут «законной целью для российских военных».

9:15

Губернатор Калининградской области заявил, что Литва в одностороннем порядке не может закрыть границу с Россией.

9:10

МИД РФ назвал пропагандистским ходом заявления США про включение России в список стран-спонсоров терроризма.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на Госдепартамент сообщил, что Вашингтон изучает возможность объявить РФ государством-спонсором терроризма.

9:04

9:01

Почти 880 тыс. человек прибыли в Россию с Украины, из ДНР и ЛНР, сообщает ТАСС.

8:56

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям, а также для поражения воздушных целей.

8:52

⚡️Для украинцев продлили возможность выезда из страны без загранпаспорта.

В Государственной пограничной службе Украины уточнили, что это касается всех граждан, независимо от того, из какой области они выезжают.

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
8:49

Российские власти запросили у авиакомпаний информацию о необходимых запчастях и расходниках для самолетов иностранного производства. Минпромторг изучает возможность их производства в России.

Замглавы Минпромторга Олег Бочаров направил соответствующее письмо замминистра транспорта Игорю Чалику 14 апреля, сообщают «Известия».

8:39

❗️Новая Зеландия объявила о санкциях в отношении крупнейших российских банков и финансовых учреждений из-за ситуации на Украине.

«Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 российских финансовых организаций, включая Центральный банк России и Фонд национального благосостояния, а также ряда других крупнейших финансовых учреждений страны, владеющих примерно 80% общего объема банковских активов Российской Федерации», — указала министр иностранных дел страны Нанаия Махута.

8:35

Экс-президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к решению конфликта путем переговоров.

«Нет смысла, если Россия и Украина не сядут за стол переговоров и не выработают какое-то соглашение», — цитирует Трампа издание The Hill.

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Cheriss May/Reuters
8:27

⚡️МИД Украины сообщил о 16 диппредставительствах, возобновивших работу в Киеве

Украинские дипломаты рассказали, что в Киеве снова работают дипломаты ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдавии, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.

8:22

Правительство Японии поставит Украине костюмы и маски, защищающие от химического оружия, а также беспилотники.

8:18

Джо Байден проведет 19 апреля разговор по видеосвязи с лидерами стран, являющихся союзниками и партнерами США, и обсудит с ними поддержку Украины и координацию мер против России.

Начало разговора запланировано на 16:45 мск.

8:15

❗️Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Головчино было обстреляно со стороны Украины, есть разрушения.

Глава региона рассказал, что в результате обстрела пострадала женщина, ей оказывается медицинская помощь.

8:13

США стремятся к возобновлению работы американского посольства в Киеве, однако этот вопрос до сих пор изучается с точки зрения обеспечения безопасности дипломатов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

8:10

Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» следит за ходом военной операции РФ на Украине.

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