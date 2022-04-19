«Иначе останется только смерть»: Трамп призвал Россию и Украину заключить мир

Бывший президент США Дональд Трамп призвал закончить кровопролитие на Украине. По его мнению, противоборствующим сторонам пора прийти к соглашению, иначе последствия конфликта будут разрушительными. Он также уверен, что российская военная спецоперация не должна была начинаться.

«Это бессмысленно»

«Россия и Украина не садятся и не вырабатывают какое-то соглашение, это бессмысленно», — приводит слова Трампа издание The Hill.

По его словам, если стороны конфликта не договорятся в ближайшее время, «не останется ничего, кроме смерти, разрушения и бойни».

«Это война, которой никогда не должно было случиться, но она случилась. Решение никогда не будет таким хорошим, каким оно могло быть до начала стрельбы, но решение есть, и его нужно найти сейчас, а не потом, когда все будут мертвы», — добавил экс-президент Соединенных Штатов. Трамп призвал Россию и Украину найти решение до того, «как все умрут» Бывший президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров и найти компромисс... 19 апреля 12:04

После начала военной спецоперации России, Трамп заявил, что Путин «вторгся» на Украину потому, что ему это «позволила» слабая и «глупая» американская администрация Джо Байдена, а также «позорный уход» американских вооруженных сил и их союзников из Афганистана.

При этом, по мнению экс-президента США, российский лидер «умен», а признание Путиным независимости Луганской и Донецкой народных республик Трамп счел «гениальным» ходом.

От восхищения к осуждению

Трамп также обвинил Байдена и НАТО в эскалации ситуации на Украине.

«На Украине сейчас не должно быть войны. Для человечества ужасно, что Байден, НАТО и Запад столь отвратительным образом провалились, позволив ей начаться <...> Вместо того, чтобы проявить жесткость и силу, они назвали главной угрозой мировой безопасности «утку» о глобальном потеплении, лишили США энергетической независимости, а затем поставили Европу, США и остальной мир в зависимое положение от российской нефти», — сказал Трамп в начале марта.

12 марта экс-президент США на встрече со сторонниками в штате Южная Каролина предупредил, что конфликт на Украине может перерасти в мировую войну. Трамп обвинил Байдена и НАТО в эскалации на Украине Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, НАТО и западные... 02 марта 08:05

«Если вы думаете, что Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек — я. Никто не был так суров с Россией, как я», — подчеркнул он.

Вскоре Трамп признался, что не ожидал начала спецоперации, так как считал, что сосредоточение российских военных на границе с Украиной – это «жесткий, но умный» метод Путина «вести переговоры».

В начале апреля в интервью Washington Post бывший президент США сообщил, что «считает президента России Владимира Путина умелым переговорщиком из-за отправки войск к границе с Украиной, но полагает, что он «переиграл».

Как отмечает The Hill, постепенно Трамп пришел к выводу, что размещение «200 тысяч солдат на границе» с Украиной было «адским» способом вести переговоры. А сам факт «вторжения» бывший американский лидер начал считать «Холокостом». Он также назвал происходящее на Украине «гуманитарной трагедией невероятных масштабов».

Переговоры России и Украины

Очередной раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта. Тогда российская сторона сочла встречу продуктивной.

«Мы получили письменные предложения от Украины, подтверждающие их стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое, и запретом на нахождение на территории иностранных военных баз и иностранных войск», — рассказал тогда глава российской делегации Владимир Мединский. Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны Ситуация на Украине может перерасти в глобальный конфликт, потому что «некому... 13 марта 09:31

По его словам, взамен Киев хочет, чтобы Россия не возражала против вступления Украины в Евросоюз. Мединский отметил, что за время переговоров украинская делегация впервые продемонстрировала готовность к компромиссу.

«Это, по сути, первое конкретно сформулированное письменное стремление Украины к компромиссу. Поэтому, увидев такой шаг, мы тоже сформулировали со своей стороны два больших ответных шага», — пояснил Мединский.

Он рассказал, что в ответ Россия «кардинально, в разы» сократит свою военную активность на киевском и черниговском направлениях. Кроме того, были названы условия встречи Путина и Зеленского. Например, она может состояться одновременно с тем, как министры иностранных дел стран будут подписывать подготовленный договор.

Однако после 29 марта продвижений в диалоге стран не было. 12 апреля Путин заявил, что переговоры «вернулись в тупиковую ситуацию».