«Люди хотят вернуться именно в Советский Союз»

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий установить флаг СССР флагом России — авторами инициативы стали депутаты от компартии. В качестве одного из обоснований они привели итоги опроса ВЦИОМ, согласно которому 67% россиян сожалеют о распаде Советского Союза. В комитете по госстроительству идею КПРФ не поддержали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить флагом России флаг, который был в СССР. Авторами документа стали депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым. Законопроект размещен в думской электронной базе во вторник, 19 апреля. «В объединенном государстве все будут жить за счет России». Кто сожалеет о распаде СССР 62% — 63% россиян сожалеют о распаде СССР. Хотели бы его воссоздания 52%, но возможным такой... 25 декабря 21:56

Инициатива предполагает внесение поправок в 1-ю статью Федерального конституционного закона «О Государственном флаге Российской Федерации». Ее действующая редакция гласит, что «государственный флаг РФ представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета».

Коммунисты же предлагают установить, что флаг — это «красное прямоугольное полотнище с изображением в его верхнем углу золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой».

Отметим, что 70-я статья Конституции предусматривает, что «государственные флаг, герб и гимн РФ, их описание и порядок официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом».

В качестве одного из обоснований необходимости смены флага депутаты приводят итоги опроса ВЦИОМ, проведенного в начале 2021 года, согласно которым «67% россиян сожалеют о распаде СССР, а обратного мнения придерживаются лишь четверть опрошенных», передает ТАСС. «На вопрос, как бы вы проголосовали, если вдруг референдум о сохранении СССР состоялся сегодня, 73% заявили о желании сохранить его как обновленный союз равноправных суверенных республик», — указали авторы законопроекта.

«Символ мира, добра и великих побед»

В пояснительных материалах отмечается, что красный флаг СССР был «символом мира, добра и великих побед». Военная операция на Украине. День 55-й Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о начале следующей фазы военной операции на Украине... 19 апреля 19:59

«Знамя Победы, водруженное в мае 1945 года над поверженным фашистским Рейхстагом, было красного цвета.

Достижения СССР в науке, освоении космоса, медицине, культуре, спорте, техническом прогрессе, а также завоевание авторитета и огромного веса на международной арене состоялись также под красным знаменем», — говорится в тексте.

Одна из авторов инициативы, депутат Анжелика Глазкова пояснила «Подъему», что «в текущей ситуации красное знамя особенно актуально». Напомним, в начале апреля пожилая жительница Украины вышла к военнослужащим ВСУ с красным флагом, приняв их за российских солдат. Депутат от ЕР попросил Генпрокуратуру запретить бело-сине-белый «флаг России» Депутат Государственной думы от «Единой России» Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру... 31 марта 18:09

«Ту бабушку, которая вышла встречать нацистов с нашим красным флагом, наверно, уже весь мир знает. Именно с этим знаменем мы одержали победу в Великой Отечественной войне. Именно с этим знаменем были все достижения Советского Союза. Поэтому я считаю, что тем более в такое время, когда у нас идет военная операция, эта тема еще более актуальна.

Мы видели, как жители ЛНР и ДНР встречали наших военных с красными флагами. Люди хотят вернуться именно в Советский Союз», — утверждает парламентарий.

Впрочем, ее коллега, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Отари Аршба инициативу не поддержал и заявил, что у него есть «свой флаг».

«Это же их инициатива. Как я могу к ней относиться? У меня есть свой флаг, на который я молюсь и крещусь. Вот и все. Дальше обсуждение пока», — сказал депутат в беседе с «Газетой.Ru».

Кто сожалеет о распаде СССР...

Сожалеют о распаде СССР, по оценкам разных социологических служб, почти две трети россиян (62% — 63%). Чаще других — это люди 46 лет и старше и респонденты без высшего образования. Не жалеют, что Союз распался, 21% россиян, среди молодых — 39%, среди высокообразованных — 27%, отмечает Фонд «Общественное мнение». В Кремле отреагировали на использование военными РФ советского флага в ходе спецоперации Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал использование российскими военными... 19 апреля 19:42

47% опрошенных считают невозможным объединение в ближайшем будущем бывших республик СССР (всех или некоторых) в единое государство. Реальным такой сценарий называют 45% респондентов.

Хотели бы воссоздания СССР 52% россиян, не хотели бы — 31%, следует из исследования ФОМ.

С точкой зрения о том, что главная причина распада СССР – действия тогдашних политиков, согласны 59% россиян. В свою очередь, 26% полагают, что причины развала страны заключаются в объективных проблемах и противоречиях, накопившихся в Советском Союзе.

Россия, как считают 45% респондентов, проиграла от распада СССР (выиграла — 32%). 41% опрошенных также «записали» в проигравшие Белоруссию (выиграла — 28%), а 65% — Украину (выиграла — 11%).

74% россиян считают невозможным воссоздание Советского Союза, 17% — возможным.

...и почему

Среди самых распространенных причин, по которым россияне хотели бы возрождения СССР — «жизнь была в целом лучше, легче, проще» (14% респондентов разделяют эту позицию), «лучше были отношения между людьми, была дружба», «были стабильность, уверенность в завтрашнем дне» (по 7%), «существовали единство, сплоченность народов» (4%), «не было границ между республиками», «была работа», «были социальное обеспечение, социальная защита населения, забота государства о людях» (по 3%). В комитете ГД по госстроительству не поддержали идею КПРФ заменить триколор красным флагом Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Отари Аршба, комментируя... 19 апреля 19:42

В качестве причин, по которым россияне не хотели бы воссоздания Советского Союза, перечислены следующие: «это бессмысленно, не нужно, невозможно» (8%), «мне нравится жить в современной России» (4%), «в объединенном государстве все будут жить за счет России» (3%), «вернутся запреты, ограничение свобод и прав людей» (2%).

Наибольший уровень ностальгии по СССР отмечается у возрастной группы 55 лет и старше.

Иерархия причин, которыми респонденты характеризуют свои сожаления о распаде страны, осталась без изменений. Каждый второй (49%) поддержал мнение, что была «разрушена единая экономическая система». До 46% увеличилась доля респондентов, объясняющих ностальгию потерей «чувства принадлежности к великой державе», 36% в качестве причины сожаления о распаде называют возросшие недоверие и ожесточенность в обществе.

Добавим, что сегодняшний рейтинг КПРФ оценивается в 11,1% — по данным ВЦИОМ, эта партия остается второй политической силой в стране.