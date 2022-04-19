Оружие, деньги, санкции. Лидеры G7 и ЕС решали, как помочь Украине

Украинские военнослужащие разгружают ракетные комплексы Javelin в аэропорту Борисполь, доставленные на Украину в рамках пакета помощи США, 11 февраля 2022 года

Президент США Джозеф Байден во вторник, 19 апреля, провел переговоры с лидерами Великобритании, Италии, Канады, Польши, Румынии, Франции, Германии и Японии. Их темой стала координация санкций против России и поддержка Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В консультациях, состоявшихся в формате видеоконференции, также приняли участие глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Как проинформировала пресс-служба Белого дома, беседа продолжалась около полутора часов, передает ТАСС. Джонсон отказался уйти в отставку, сославшись на кризис на Украине Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления в парламенте принес... 19 апреля 19:58

После переговоров Байден заявил, что американские власти будут направлять больше артиллерийских вооружений Украине в качестве военной помощи.

«Запасы исчерпаны»

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия вряд ли сможет снабжать Украину оружием из собственных запасов, поскольку они практически полностью исчерпаны.

«Поскольку у Бундесвера больше нет больших запасов, которые он может передать, список того, что можно поставить в страну, разрабатывается вместе с немецкой промышленностью и украинским правительством», — рассказал он.

Чтобы «противостоять российской атаке», Киев может закупать оружие немецкого производства, отметил Шольц. Канцлер пояснил, что немецкие танки «Леопард», в частности, не имели бы смысла в Украине, так как ВСУ не могли их использовать из-за отсутствия опыта обращения с этой техникой. Пентагон: в течение суток на Украину прибудет семь самолетов с военной помощью от США В Пентагоне заявили, что в ближайшие сутки ожидают прибытия семи рейсов с военной помощью... 19 апреля 19:26

По его мнению, на Украину должно поступать оружие из восточноевропейских стран, с которым военнослужащие ВСУ «так или иначе знакомы».

«Остановите эту ужасную войну»

«Ясно, что мы все продолжим оказывать поддержку Украине — финансовую, а также военную», — сказал Шольц, призвав не допустить победы российской армии. «Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну», — констатировал канцлер. Он также напрямую обратился к президенту РФ Владимиру Путину со словами:

«Остановите обстрел украинских городов. Позвольте установить немедленное перемирие и отведите своих солдат. Остановите эту ужасную войну».

Военный конфликт, по его словам, «сегодня ночью вступил в новую фазу». Он указал, что считает возможным в рамках G7 предоставление Киеву финансовой поддержки в размере €50 млрд. В Белом доме заявили, что не исключают новых санкций против России уже на этой неделе Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон уже на этой неделе может вновь ужесточить... 19 апреля 20:54

Шoльц назвал действия РФ на Украине «бeссмысленной вoйной» и «вoпиющим нaрушением международнoго права». Он cчитает, что Мoсква не рассчитывала на сплoченность Запада в этой ситyации. «Нерyшимость границ и тeрриториальной целoстности государств является oсновным принципом европeйского порядка безопаснoсти», — подчеркнул канцлер ФРГ.

Шольц добавил, что НАТО напрямую не будет вмешиваться в конфликт на Украине.

«Наша обязанность как глав государств и правительств — не допустить того, чтобы война перекинулась на другие страны. В связи с этим НАТО не может и не будет напрямую вмешиваться в войну, и мы единодушны в этом вопросе», — заключил он.

«Усилить международную изоляцию РФ»

Участники видеоконференции также договорились увеличить давление на Россию, сообщила пресс-служба премьер-министра Италии Марио Драги. Военная операция на Украине. День 55-й В Минобороны РФ предложили противнику сложить оружие и покинуть «Азовсталь» в Мариуполе. Вышли лишь... 19 апреля 23:14

«Полное согласие было выражено в отношении необходимости оказывать еще большее давление на Кремль, в том числе путем применения новых санкций, а также усилить международную изоляцию Москвы», — говорится в заявлении.

Кроме того, в ходе переговоров «была подтверждена необходимость диверсификации энергетических поставок в целью снижения зависимости от российского газа».

В свою очередь, Токио увеличит объем предоставляемых Киеву кредитов со $100 млн до $300 млн, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. По его словам, «срочной задачей» является наращивание украинской экономики на фоне продолжающегося кризиса.

«Исключить новое вторжение»

Выступая во вторник в палате общин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что предложил президенту США Джо Байдену усилить Украину «таким образом, чтобы любое новое вторжение со стороны России стало невозможным». Финляндия предоставит Украине дополнительную военную помощь Министерство обороны Финляндии опубликовало заявление о предоставлении Украине дополнительной военной... 19 апреля 21:53

«12 апреля я говорил с президентом Байденом и проинформировал его о моей поездке в Киев и о том, как мы усилим поддержку президента Украины Владимира Зеленского. Я предложил, чтобы наша долгосрочная цель была в том, чтобы усилить и укрепить Украину до такого уровня, чтобы Россия никогда не решилась вторгнуться снова», — пояснил он.

В ближайшие 24 часа в Европу отправятся еще семь американских самолетов с военной помощью для Украины — об этом 19 апреля сообщил представитель Пентагона.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В ответ на это США, Канада, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, были заморожены более половины (60% или примерно $350 млрд) золотовалютных резервов России — такие данные привела глава британского МИДа Лиз Трасс.