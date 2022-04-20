«Саудовцы не изменят позицию по России»: почему арабы игнорируют просьбы США

Отношения двух давних партнеров — США и Саудовской Аравии переживают тяжелые времена, пишет WSJ. Эр-Рияд после начала российской спецоперации на Украине отказал Вашингтону на просьбу о наращивании добычи нефти. «Газета.Ru» — о том, насколько критичны разногласия Вашингтона с Эр-Риядом, и как они повлияют на американские позиции на Ближнем Востоке.

Между Вашингтоном и Эр-Риядом встала Москва

США просят Саудовскую Аравию не делать ничего, что «могло бы повредить усилиям Запада на Украине», и беспокоятся, что она может расширить сотрудничество с Москвой или Китаем, пишут журналисты The Wall Street Journal.

Сразу после начала российской спецоперации, 24 февраля, МИД Саудовской Аравии начал обсуждать с Госдепом создание «решительного международного ответа в поддержку суверенитета Украины». Но саудиты так и не осудили действия России прямо, если не считать голосования в ООН за принятие резолюции против действий Москвы в отношении Украины.

Известно, что американцы направили свою делегацию в Эр-Рияд спустя три недели после начала российской спецоперации, однако в Саудовской Аравии ее приняли довольно холодно.

На фоне разногласий с США Саудовская Аравия отменила запланированный визит главы Пентагона Ллойда Остина в страну, официально — из-за накладки в расписании. Утверждается, что вместо этого Эр-Рияд принял «одного из высокопоставленных российских политиков», который находится под американскими санкциями.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин считает, что саудовцы не будут резко осуждать Россию и операцию на Украине.

«Они будут играть в длинную игру, которая называется «мы за мир, все надо решать за столом переговоров». К тому же у них есть свои нерешенные проблемы с Йеменом, за которые их все осуждали, кроме России. А теперь у РФ свои проблемы, которые она решает так, как считает необходимым. Эр-Рияд не будет вставать в позу из-за этого», — заключает Чупрыгин. «Попытка сменить власть под соусом Карабаха»: сможет ли армянская оппозиция убрать Пашиняна Армянская оппозиция начала бессрочную акцию протеста, чтобы добиться отставки премьер-министра республики... 18 апреля 20:18

Дело не только в России

Напряженность в отношениях Эр-Рияда и Вашингтона связана не только с позицией саудитов по событиям в Восточной Европе.

В прессу также утекла информация, что в сентябре 2021 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд накричал на советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана. Поводом к бурному выплеску эмоций стало упоминание американцем резонансного убийства оппозиционного журналиста Джмаля Хашогги в саудовском консульстве в 2018 году.

Обе стороны официально поспешили опровергнуть, что разговор Мухаммеда и Салливана прошел на повышенных тонах и заверили, что отношения стран остаются прочными.

Но есть и ряд других свидетельств, которые говорят об обратном.

Например, по информации СМИ, Мухаммед бин Салман якобы заявил, что США «могут забыть» о своей просьбе о наращивании объемов добычи нефти, необходимое Вашингтону, чтобы снизить цены на мировом рынке и подорвать стабильность одного из основных источников дохода российского бюджета. Теперь же США, по сведениям источников WSJ, поняли бесперспективность этой просьбы.

Дело в том, что Эр-Рияд не собирается нарушать соглашение о сокращении добычи нефти группы стран ОПЕК+, куда входит Россия.

Среди наиболее вероятных причин такого поведения арабов — запоздалая на три недели реакция США на неожиданные ракетные удары повстанцев-хуситов Йемена по территории ОАЭ (позже госсекретарь Энтони Блинкен прямо признал ошибку).

Кроме того, не особо рады в Эр-Рияде и переговорами о восстановлении иранской ядерной сделки, а, значит, возможному снятию санкций с Тегерана.

Наконец, Саудовская Аравия требует предоставить наследному принцу юридический иммунитет от американского преследования. Исход решится на поле боя: как Запад прощается с идеей переговоров по Украине Украина и ее западные партнеры все чаще говорят, что дипломатическое решение российско-украинского конфликта... 20 апреля 17:28

Как до этого дошло

Негативные тенденции в диалоге США и Саудовской Аравии наметились после ухода с поста президента Дональда Трампа. При нем отношения с Эр-Риядом были куда теплее. Достаточно напомнить, что в качестве первой страны для зарубежного визита он выбрал именно Саудовскую Аравию.

Однако, еще будучи кандидатом в президенты, Джо Байден обещал превратить саудовцев в изгоя из-за убийства Джмаля Хашогги.

И почти сразу после его инаугурации, в феврале 2021 года Национальная разведка США опубликовала доклад, согласно которому, операцию с Хашогги одобрил лично Мухаммед бин Салман.

Наследный принц признал ответственность, которая лежит на нем за убийство, но при этом уверял, что не был в курсе конкретных действий чиновников его администрации.

Все это было известно и администрации Трампа, но при нем документ так и не увидел свет.

Байден же ввел санкции против 76 подданных королевства в рамках специально созданного «бана Хашогги» и «Глобального акта Магнитского». Байден также отменил одну из крупнейших торговых сделок Трампа, согласно которой Эр-Рияду должны были поставить военную технику на 110 миллиардов долларов.

Таким образом демократы сразу дали Эр-Рияду сигнал, что будущее межгосударственных отношений теперь зависит и от ценностного фактора. «У них никогда не было барьера, а у нас есть»: могут ли США применить ядерное оружие Великобритания может стать шестой страной, где США хранит свое ядерное оружие, пишут СМИ со ссылкой... 19 апреля 21:01

Насколько все плохо

Американист-политолог Малек Дудаков выразил мнение, что сейчас разворачивается ситуация «идеального шторма» для внешней политики США на всем Ближнем Востоке.

«Слишком много стран устали от американского доминирования и не готовы продолжать сотрудничество на том же уровне. Они не верят, что США останутся тем гегемоном, который сможет обеспечить их безопасность.

И сейчас американцы уже отказались от идеи продавить планы ОПЕК, что помогло бы им справиться и со внутренним топливным кризисом. Теперь на первый план выйдет попытка не допустить образования ситуативного экономического союза между Саудовской Аравии, Россией и Китаем, зачатки которого мы наблюдаем. Главная задача – просто не допустить полной потери влияния в Эр-Рияде», — сказал он в разговоре с «Газетой.Ru».

Однако Андрей Чупрыгин призвал не абсолютизировать то, что в прессе подается как резкое ухудшение отношений двух стран.

«В целом так и хочется сказать: милые бранятся — только тешатся. Надо понимать, что между США и Саудовской Аравией существует колоссальный симбиоз — и экономический, и военный, который в одночасье изменить невозможно. Да и не в одночасье — тоже», — уверен он.

Эксперт считает, что администрация Байдена может улучшить отношения с саудовцами, если впустит в этот процесс «профессионалов, которые знают, как работать с Ближним Востоком».

«Это значит, что им придется обратиться к предыдущей администрации. Тогда будет достигнут некий компромисс, потому что для Саудовской Аравии США — основной партнер по жизни и в экономике, и в военной сфере. Саудовская Аравия пока еще не вылезла из той засады, в которую они попали в Йемене, поэтому сотрудничество с американцами в военной сфере им жизненно необходимо, заменить его нечем», — считает эксперт.