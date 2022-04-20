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Политика

«Обнулим их присутствие»: Захарова предостерегла страны от высылки дипломатов РФ

Захарова сделала предупреждение Швеции и Финляндии, устремившимся в НАТО

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Михаил Метцель/ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО изменит геополитическую ситуацию в Европе. При этом Россия неоднократно «делала предупреждения» этим странам о том, к чему этот шаг приведет. По словам представителя МИД, РФ также может «обнулить» отношения со странами Европы, выславшими российских дипломатов.

Финляндия и Швеция в НАТО

«Брюссель под эгидой США втягивали упомянутые страны (Швецию и Финляндию – «Газета.Ru») в свои структуры давно. Проводились различные… мероприятия по фактическому втягиванию. Формировалось общественное мнение, поэтому ничего нового здесь нет», — сказала Захарова.

По ее словам, если Финляндия и Швеция «будут идти этим путем, это, конечно, изменит геополитическую ситуацию в Европе, в непосредственной близости от нашей страны».

«Мы свои предупреждения сделали и публично, и по двусторонним каналам, они об этом знают. Поэтому удивляться им будет нечему, обо всем их проинформировали, к чему это приведет», — добавила она.

Захарова также отметила, что Россия отправляла западным странам «призывы с требованием не допускать отправки вооружений в зону боевых действий» на Украине.

Высылки дипломатов

Комментируя массовую высылку российских дипломатов из европейских стран, Захарова заметила, что этот процесс начался давно. «Лондон и Вашингтон сознательно рушили отношения» с Россией и раньше. И РФ отвечает на высылку «симметрично, зеркально, взаимностью».

«Теперь они дополнили стратегию тем, что навязывают странам коллективного Запада такую же позицию, требуя от них высылки дипломатов... Даже в тех странах, где данные государства понимают, что, если мы будем отвечать, то в принципе обнулим их присутствие в нашей стране», — подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Согласно ее данным, «эти страны» обращаются «к НАТО, к Вашингтону, говорят о том, что не надо обрушать окончательно» их «двусторонние отношения с Россией», но США «именно этого и добиваются».

«Это им не выгодно, это им не нужно, это осложняет их жизнь, работу и деятельность в первую очередь, но они не могут противостоять этому большому брату, который к этому побуждает», — заключила Захарова.

Переговоры с Украиной

Официальный представитель МИД РФ также заявила, что Россия давно перестала доверять украинским переговорщикам.

«Что касается переговоров — это была просьба украинской стороны, Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле, цирк со стороны киевского режима — то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют, то заявляют накануне вещи, которые противоречат итогам предыдущих раундов переговоров, то меняют позиции. К этому были готовы в Москве? Конечно, ровно так строился подход киевского режима к переговорам последние годы», — сообщила Захарова.

Она считает, что Киев всегда использует переговоры «как отвлекающий маневр».

«Это не значит, что кто-то рассматривает этот переговорный процесс как высокую ноту международного права и доверяет тем, с кем садится за стол переговоров. Здесь уже не то чтобы «доверяй и проверяй», доверия к этим людям давно уже нет. Основная ситуация развивается на земле», — уверена Захарова.

Она также убеждена, что Украина «пала жертвой агрессивных планов США, НАТО, коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами».

«Все остальное является следствием – потеря суверенитета, дезориентация, абсолютное непонимание, к чему приведут запущенные украинскими политиками с подачи Запада процессы… Их накачали оружием, приделали туда фитиль, подожгли его. И всячески способствовали тому, чтобы весь регион ушел от того мирного вектора развития, который он получил, став независимым», — пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Пополнение в НАТО

В начале прошлой недели британская газета The Times сообщила, что в связи с проведением военной спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже летом 2022 года.

Согласно информации издания, Вашингтон «делает ставку на» присоединение к НАТО Швеции и Финляндии, так как это увеличит количество членов Североатлантического альянса с 30 до 32 стран. Ожидается, что «заявка Финляндии будет подана в июне, а Швеция последует за ней».

О намерении скандинавских стран присоединиться к Североатлантическому альянсу также заявили их руководители — президент Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министр страны Санна Марин и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

А 3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО сможет относительно быстро принять Швецию и Финляндию в том случае, если эти страны выразят желание присоединиться к альянсу.

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