«Мяч на их стороне». Москва ждет ответа от Киева по мирному соглашению

Российская сторона передала украинский желательный вариант будущего мирного соглашения между странами, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Теперь «мяч на стороне» Киева, Москва ждет ответа. Власти Украины уже пообещали, что рассмотрят предложенный документ.

Документ, который Россия предложила Украине, содержит «четкие формулировки», подчеркнул Дмитрий Песков на брифинге.

«В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа», — резюмировал он.

Песков отметил, что украинская сторона часто меняет свое мнение и отходит от того, на что стороны успели договориться. Все это, указал пресс-секретарь, не помогает переговорам продвинуться дальше. Два шага навстречу. Итоги переговоров России и Украины в Стамбуле В турецком Стамбуле завершились переговоры России и Украины. По мнению российской стороны, встреча... 29 марта 18:16

«Президент [России Владимир Путин] говорил о том, что украинская сторона постоянно отходит от ранее данных согласований, отходит от своих слов. Это в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия», — предупредил он.

В целом, по мнению Пескова, «динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего». Похоже, считает он, Киев не заинтересован в том, чтобы ускорить ход переговоров.

Со стороны Украины советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинская делегация «передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям» во время встречи в Стамбуле. Теперь же, по его словам, Россия высказала ответное мнение. Исход решится на поле боя: как Запад прощается с идеей переговоров по Украине Украина и ее западные партнеры все чаще говорят, что дипломатическое решение российско-украинского конфликта... 20 апреля 17:28

«Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше — наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе, политико-юридического характера», — кратко оценил Подоляк.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила 20 апреля на брифинге, что переговоры между Россией и Украиной продолжаются по вопросу «урегулирования ситуации на Украине и обеспечения ее нейтрального, внеблокового безъядерного статуса».

«В их повестке вопросы демилитаризации и денацификации, восстановления официального статуса русского языка, признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР», — уточнила Захарова.

Она призвала Киев приступить к поиску «реалистичных вариантов» договоренностей. По словам представителя МИД, Украина отказывает подходить к переговорам конструктивно и не дает оперативную реакцию на предложения России. Она уточнила, что Россия передала предложения Украине по соглашению еще 15 апреля, ответа до сих пор нет.

Захарова обвинила Запад в том, что там пытаются затянуть боевые действия на Украине.

«Страны НАТО делают все, чтобы затянуть активную активную фазу операции. Что имеется в виду — они наращивают поставки военной техники, оружия, боеприпасов, подталкивают киевский режим к продолжению агрессии против ДНР и ЛНР и новым военным преступлениям неонацистов», — подчеркнула Захарова.

По ее информации, украинские власти, только по открытым данным, с начала спецоперации привлекли порядка 7 тыс. иностранных наемников из 63 стран. Больше всего — из Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании и Грузии.

С начала российской спецоперации переговорщики обеих стран встречались очно четыре раза: три в Белоруссии, один в Турции. Часть переговоров проходит в видеоформате.

Говоря о том, что Украина часто меняет свою позицию, министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал на проблемный вопрос Крыма. В стамбульском варианте договора, как уточнил Лавров, Киев четко сформулировал, что будущие гарантии безопасности Украины, которые она надеется получить от других государств, не распространяются на Крым и Севастополь. Однако уже в новом проекте «эта четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем эффективном контроле, причем по состоянию на 23 февраля». Военная операция на Украине. День 56-й Город Рубежное в ЛНР перешел под контроль российских войск, флаг России подняли при въезде... 20 апреля 19:27

Есть разногласия и по поводу будущей встречи президентов Украины и России. Москва хочет, чтобы она состоялась, когда переговорщики сумеют прийти к единому варианту соглашения.

Однако президент Украины Владимир Зеленский хочет лично поучаствовать в переговорах раньше. «Они [российская сторона] хотят встречаться, когда уже есть окончательные договоренности по всем пунктам. Я честно скажу, при всем уважении ко всем переговорщикам, ко всем переговорным процессам, я так не могу, чтобы за меня все решили», — заявил он.

Источник газеты «Ведомости», близкий к администрации президента РФ, сообщил в начале апреля, что переговоры между Россией и Украиной разделили на четыре основных направления — четыре «корзины». Первое направление — внеблоковый статус Украины, то есть, должна ли она в дальнейшем сохранять нейтральность или может стать членом НАТО. Второе — вопрос демилитаризации, положение украинских вооруженных сил после завершения конфликта. По словам источника, Украина хочет сохранить размер армии, а Россия считает, что ВСУ должны быть меньше в несколько раз и не иметь ряда дальнобойных систем. Третье направление — политическое устройство Украины, существование на Украине праворадикальных группировок. И четвертое — вопрос о границах Украины, статусы Крыма и Донбасса.

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский в то же время, комментируя публикации об отдельном обсуждении перемирия и отвода войск, нейтрального статуса и гарантий безопасности Украины и территориальных вопросов, заявил, что это не так. «Слышал звон, да не знает, где он», — ответил Мединский на подобные предположения.