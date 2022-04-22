«Незаконно оккупированы Россией»: Япония ужесточила риторику по Курилам

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси представил правительству страны «синюю книгу» — ежегодный доклад о внешней политике и международной дипломатии островного государства. В документе южные Курилы впервые с 2003 года названы «незаконно оккупированными» Россией и впервые с 2011 — «принадлежащими» Японии.

«Оккупация» Курильских островов

«Министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси рассказал о дипломатической синей книге на 2022 год на заседании кабинета министров 22 апреля. Разъяснена принципиальная позиция Японии о том, что Северные территории (южные Курилы – «Газета.Ru») являются «территорией, принадлежащей Японии, но в настоящее время незаконно оккупированной Россией», — сообщает агентство «Киодо».

В статье говорится, что понятие «незаконной оккупации» южных Курил было впервые употреблено с 2003 года, а их характеристика как «территории, принадлежащей Японии» — впервые с 2011 года. Южные Курилы в докладе МИД Японии обозначили как «незаконно оккупированные» Министерство иностранных дел Японии обозначило южную часть Курильских островов как «незаконно оккупированную»... 22 апреля 09:44

Отмечается, что глава японского внешнеполитического ведомства изменил свою позицию по отношению к России «в свете вторжения на Украину». РФ также обвинили в «насилии, которое расшатывает основы международного порядка, в том числе в Азии, — такие, как запрет на применение силы и верховенство права». А про переговоры по статусу южных Курил в документе сказано, что японская сторона «не в состоянии оценивать их перспективы».

По итогам Второй мировой войны острова Южной курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи – перешли под контроль Советского Союза. С тех пор японцы оспаривают российский суверенитет над ними. При этом отношения двух стран усложняет отсутствие мирного договора.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, но статус Кунашира и Итурупа в документе не затрагивался. Советский Союз рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, а Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова Южной курильской гряды.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Москва настаивает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

В марте 2021 года премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что страна хочет решить вопрос о принадлежности Южных Курил через диалог с Россией на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

«Решить нерешенную 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить к этому все силы», — сказал он тогда. В Японии заявили о начале новой эпохи В «Синей книге по дипломатии», представленной правительству Японии министром иностранных... 22 апреля 09:44

Однако после начала военной спецоперации России на Украине Япония ввела санкции против РФ. В ответ на «недружественные шаги Токио» Москва отказалась от переговоров по мирному договору, прекратила безвизовые поездки японцев на Курилы и вышла из диалога о налаживании там совместной хозяйственной деятельности.

«Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», — говорилось в заявлении российского МИД.

Соперничество США и Китая

Кроме того, в «синей книге» Китай, расширяющий свою военную деятельность, был охарактеризован как «вызывающий сильное беспокойство за безопасность региона у Японии и международного сообщества». А ситуацию в современном мире в документе назвали межгосударственным соперничеством США и Китая.

«Сегодня международное сообщество претерпевает кардинальные изменения. В условиях свободного, открытого и стабильного международного порядка Китай и другие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны извлекают выгоду из глобализации, набирают силу и расширяют свое присутствие», — говорится в «синей книге». Строительной отрасли Японии грозит волна «лесного шока» из-за антироссийских санкций Строительная отрасль Японии может серьезно пострадать из-за введенного эмбарго на поставки различных... 21 апреля 12:51

В японском МИД считают, что «мир в действительности перешел от эпохи, когда США вместе с передовыми демократиями демонстрировали лидерство в поддержке стабильности и процветания международного сообщества с помощью своей подавляющей политической, экономической и военной мощи, в эпоху китайско-американской межгосударственной конкуренции».

В статье «Киодо» отмечается, что такую оценку состоянию мирового сообщества внешнеполитическое ведомство Японии дает впервые. В «синей книге» японский МИД также осудил ракетные пуски КНДР.