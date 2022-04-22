«Я давал присягу»: Шольц пообещал не допустить начала третьей мировой войны

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что президент России Владимир Путин отказывается вести с ЕС переговоры по деэскалации на Украине. Он также рассказал об отсутствии единства среди стран Европейского союза по вопросу отказа от импорта российских энергоносителей. А канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ФРГ готова стать гарантом безопасности для Украины, но не намерена вводить эмбарго на поставки газа из России.

«Защита от агрессии»

«Работать за столом переговоров? Конечно! Завтра, сейчас! Проблема в том, что (президент России Владимир – «Газета.Ru») Путин говорит «нет», — сказал Боррель в интервью газете El Pais.

Он также упомянул недавний визит в Россию канцлера Австрии Карла Нехаммера, который встретился в Москве с российским президентом 10 апреля. Встреча прошла в подмосковной резиденции президента РФ в закрытом от прессы режиме. Как сообщили австрийские СМИ, они беседовали 90 минут. Боррель обвинил Путина в отказе от переговоров по Украине Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе считают, что Россия не хочет вести... 22 апреля 15:45

«Канцлер Австрии вернулся (из Москвы – «Газета.Ru») и сказал, что Путин не хочет говорить о переговорах, что он готовит большое наступление в Донбассе… Мы хотим поддерживать украинцев… Мы хотим помочь Украине защититься от агрессии», — заявил глава дипломатии ЕС.

По его словам, в Евросоюзе надеются на окончание обострения на Украине «как можно скорее».

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью Der Spiegel, что Германия готова быть для Украины гарантом безопасности.

«Нужно перемирие, российские войска должны быть выведены. Нужно соглашение о мире, которое позволит Украине в будущем защищать себя. Мы будем оснащать Украину таким образом, чтобы ее безопасность была гарантирована. И мы доступны в качестве страны-гаранта», — сказал немецкий канцлер.

Он подчеркнул, что в ситуации вокруг Украины «не может быть навязанного мира»: Киев должен сам формулировать условия для перемирия, никто не будет делать это за украинские власти, так как «это было бы неуместно». Шольц также отметил, что Германия пытается избежать вовлечения НАТО в боевые действия.

«Введение бесполетной зоны сделало бы НАТО стороной войны. Я давал присягу. Я давно говорил, что мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямой военной конфронтации между НАТО и такой хорошо вооруженной страной, как Россия, которая также имеет ядерное оружие. Я делаю все, чтобы не допустить эскалации, ведущей к третьей мировой войне. Ядерной войны быть не должно», — уверен немецкий лидер. Шольц рассказал, какое мирное соглашение Германия ждет по Украине Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украине необходимо такое мирное соглашение, которое позволит ей... 22 апреля 15:45

Шольц добавил, что вооруженным силам ФРГ будет сложно поставить Украине еще какое-либо оружие, так как «возможности Бундесвера для поставок из собственного арсенала по большей части исчерпаны».

«Наложат на это вето»

Жозеп Боррель также признал, что между государствами — членами Евросоюза нет единства по вопросу отказа от российских энергоресурсов.

«Насколько я знаю, предложения на столе нет, но есть варианты, как лучше это сделать. Ни по одному из этих предложений нет единогласия… Это решение принадлежит Европейскому совету. Это политика высокого уровня. И до сих пор не было соглашения», — констатировал он.

Боррель уточнил, что Европейский совет «не давал указаний ввести налог или запрет на импорт» нефти и газа из РФ.

«Есть некоторые государства-члены, вы знаете, какие, которые ясно заявили, что они наложат на это вето. Если это тот случай, нравится нам это или нет, единогласное решение не может быть принято», — отметил глава дипломатии Евросоюза.

Он добавил, что отдельные страны «могут решить действовать в соответствии с коллективным решением, которое официально не является решением ЕС». Шольц заявил, что резкое эмбарго на российский газ не принесло бы быстрого мира на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что резкое эмбарго на газ из России не принесло бы быстрого мира... 22 апреля 15:45

«И помните, что Россия получает гораздо больше денег от нефти, чем от газа. Сокращение закупаемой в России нефти очень важно», — заключил Боррель.

Шольц убежден, что резкое эмбарго на газ не принесет быстрый мир на Украину, а Германии важно избежать серьезного экономического кризиса.

«Я совсем не вижу, чтобы эмбарго на газ остановило бы войну… Речь идет о том, что мы хотим избежать серьезного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и (закрытия — «Газета.Ru») заводов, которые больше никогда бы не открылись. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы», — подчеркнул немецкий лидер.

По его словам, эмбарго также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины.

«Я должен сказать: мы не можем этого допустить», — заявил Шольц.