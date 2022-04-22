Главное – соблюдать санкции: Еврокомиссия уже не против оплаты газа в рублях

Европейская комиссия пришла к выводу, что российский указ о переводе оплаты за газ в рубли не обязательно нарушает санкции против России. В рамках такого решения есть способы, чтобы европейские компании платили за газ по новой схеме, но и не нарушали юридические нормы ЕС. Однако сейчас Еврокомиссии все еще до конца не понятны все нюансы того, как будет проходить оплата по новым правилам. В середине апреля в анализе ЕК говорилось, что схема, предложенная Россией «нарушает санкции».

Страны Евросоюза могут оплачивать российский газ рублями, если при этом не нарушат санкции против России, решила Еврокомиссия. Она разослала странам-членам ЕС специальное письмо с разъяснениями, как можно не нарушить санкции, но и оплатить газ по новым требованиям Москвы.

Какую схему оплаты газа предложила Москва

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о том, как недружественные страны должны дальше оплачивать российский газ. Для покупателей из этих стран откроют специальные счета в «Газпромбанке». Счета будут сразу двух видов: валютные и рублевые. Сначала иностранный покупатель «переведет» в «Газпромбанк» оплату за газ в иностранной валюте. Затем «Газпромбанк» обменяет эту валюту на рубли на Мосбирже. Полученные рубли банк зачислит на рублевый счет покупателя. После этого будет считаться, что покупатель оплатил газ.

Как страны ЕС могут нарушить санкции из-за этой схемы

Во-первых, европейские страны могут ненароком помочь Банку России обойти введенные против него европейские санкции. Есть риск, что новая схема оплаты позволит вовлечь Банк России «посредством ряда транзакций, связанных с управлением активами и резервами Центробанка России», пояснила Еврокомиссия. Путин заявил, что российский газ сейчас незаменим Президент России Владимир Путин заявил, что российский газ для Европы сейчас незаменим. Даже сами... 14 апреля 16:44

Евросоюз 28 февраля запретил операции, которые связаны с управлением резервами и активами Банка России. В том числе, «операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России». При этом Брюссель уточнил, что власти отдельных государств ЕС могут разрешать транзакции с Банком России, если это «строго необходимо» для обеспечения финансовой стабильности ЕС или соответствующей страны».

«Газпромбанк», как говорилось выше, будет продавать валюту от иностранного покупателя на торгах Мосбиржы. А у совета директоров Банка России есть полномочия определять, как именно будут проходить продажи иностранной валюты. В указе Путина сказано, что Центральный банк может изменить правила покупки валюты. Италия может отказаться покупать российский газ за рубли Италия не станет выполнять условия РФ по оплате за газ, если Евросоюз сочтет это нарушением... 20 апреля 01:13

Во-вторых, всю схему с «Газпромбанком» можно квалифицировать как валютный заем от иностранных компаний. С 2014 года санкции запрещают европейцам выдавать «Газпромбанку» и ряду других российских банков новые кредиты сроком более 30 дней.

«Процесс конвертации может занять неопределенно долгое время, в течение которого иностранная валюта будет целиком находиться в руках российских властей», — также опасается Еврокомиссия.

Что хочет Еврокомиссия

«Российский указ [о переводе торговли газом с недружественными странами в рубли] не исключает процесс оплаты, которые бы позволял компаниям из ЕС не нарушать режим санкций», — отметила Еврокомиссия.

В указе Путина была оговорка, что правительственная комиссия может разрешить отдельным покупателям не соблюдать новую схему. Европейские компании могут попросить комиссию позволить им и дальше просто платить валютой без перевода в рубли. «Однако процедура предоставления исключений из требований указа пока не ясна», — пишет Еврокомиссия. Песков оценил процесс оплаты российского газа в рублях Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ситуации с оплатой российского газа другими... 18 апреля 14:22

ЕК также хочет, чтобы Россия считала оплату полученной, как только иностранные клиенты переведут в «Газпромбанк» валюту. А не после того, как «Газпром» купит за валюту рубли и положит их на счет.

Европейская комиссия не может сама запретить или разрешить компаниям Евросоюза оплачивать российский газ в той или иной форме. Она лишь оценивает, будет это юридически нарушать принятые Евросоюзом норм, в том числе санкционные.

В середине апреля Еврокомиссия предупреждала страны — члены ЕС, что требование России об оплате поставок газа в рублях нарушает санкции, введенные Евросоюзом в отношении Москвы. Тогда ЕК заявила, новая схема расчетов передаст России контроль над обменным курсом валют, которым Москва сможет манипулировать в своих интересах. В структуре ЕС считают, что механизм передаст полный контроль властям РФ над сделками по продаже газа.

Что последнее время говорили насчет газа за рубли

Власти России решили не раскрывать информацию о странах, которые согласились покупать газ за рубли, сообщил Кремль 18 апреля. Напрямую с покупателями общаются профильные ведомства, вице-премьер Александр Новак и корпорация «Газпром», уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, первая после вступления в силу новых правил оплата в рублях поступит в бюджет «где-то в мае».

Страны «Большой семерки» (G7) — США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония — уже заявили о своем отказе покупать российский газ за рубли. Армения начала расплачиваться за газ по новой схеме уже в апреле. Венгрия 11 апреля тоже сообщила, что будет оплачивать газ рублями по новой схеме и заявила, что это никак не нарушает санкции против России.

Польша 22 апреля передала, что ждет «интерпретации Европейской комиссии, будет ли такой платеж нарушать санкции или нет».

«ЕК и все правовые службы там должны очень внимательно сформулировать такое мнение», — заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.