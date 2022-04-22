Генсек ООН едет в Москву. Что Гутерриш до этого говорил об Украине

Генсек ООН надеется обсудить в Москве прекращение огня на Украине, и какие шаги для этого можно сделать, уточнила заместитель его представителя Эри Канеко.
«Он [Гутерриш] хочет обсудить с руководством [России], какие шаги можно сейчас предпринять, чтобы орудия замолчали, чтобы помочь желающим людям безопасно покинуть [охваченные конфликтом] территории», — передала Канеко.
Кремль подтвердил, что Гутерриш прибудет в российскую столицу 26 апреля.
«Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным», — сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель генсека Стефан Дюжаррик ранее заявил, что Гутерриш пытался связаться с Путиным с первого дня спецоперации на Украине. Однако МИД России опроверг эту информацию.
«Не пытался генсек ООН связаться с президентом России. Ни по линии постпредства России при ООН, ни напрямую с МИД никто на этот счет на связь не выходил. Просьба к представителям Секретариата ООН вернуться в реальность»,
— передала 19 апреля представитель российского МИД Мария Захарова.
На следующий день, 20 апреля ООН сообщила, что Гутерриш написал письма российской и украинской сторонам и попросил о встречах с Путиным и Зеленским.
«Глава ООН отмечает в своих письмах, что Украина и Российская Федерация – в числе стран-основателей Организации Объединенных Наций, которые всегда решительно поддерживали ее», – отметил Дюжаррик.
Он добавил, что Гутерриш хотел бы обсудить с лидерами России и Украины «срочные шаги, направленные на достижение мира в Украине, а также перспективы принципа многосторонности в международных отношениях, основанного на Уставе ООН и международном праве».
По поводу визита в Киев ООН пока согласовывает встречу с властями Украины, уточнил офис Гутерриша 22 апреля. «Мы находимся в контакте с правительством Украины по подготовке возможного визита», — передали там.
Ранее Гутерриш призвал объявить на Украине во время праздника Пасхи четырехдневное перемирие, с 20 по 24 апреля. Генсек пояснил, что этот праздник отмечают и русские, и украинцы, поскольку он объединяет православных.
«Глава ООН подчеркнул, что Пасха – это время обновления, воскресения и надежды, время для размышлений, и она, по его словам, должна стать моментом единения. Но в этом году в православную Страстную неделю идет война. Пасха совпадает с российским наступлением на востоке Украины», — говорится на сайте ООН.
Во время перемирия Гутерриш призвал открыть серию гуманитарных коридоров и создать необходимые условия для безопасного выхода всех гражданских лиц, желающих покинуть районы противостояния. Кроме того, во время перемирия ООН готова направить на Украину свои автоколонны с гуманитарной помощью. По словам генсека, ООН уже предоставила Украине и России детальные планы предлагаемой гуманитарной операции.
«Четырехдневный Пасхальный период должен стать объединяющим моментом, когда мы сможем сплотиться ради спасения жизней, продвижения диалога и прекращения страданий в Украине. Давайте остановим кровопролитие. Давайте налаживать диалог и добиваться мира. Сохраняйте веру в смысл и послание Пасхи», — подчеркнул Гутерриш.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что скептически относится к идее пасхального перемирия, поскольку прежде украинская сторона не соблюдала подобные договоренности. «Мы объявляли о прекращении огня, мы открывали гуманитарные коридоры, и ни то, ни другое не соблюдалось Украиной или злонамеренно использовалось для организации провокаций», — сказал он.
Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что Киев использует перемирия только ради укрепления своих позиций, подвоза боеприпасов и перегруппировки сил.
Комментируя происходящее на Украине, Гутерриш назвал это «катастрофой, сотрясающей основы международного порядка». По его оценкам, конфликт «вышел за границы Украины и вызывает стремительный рост цен на продовольствие, топливо и удобрения, что предвещает катастрофу для развивающихся стран». «Как всегда, самые бедные и уязвимые платят самую высокую цену», — резюмировал генсек ООН.