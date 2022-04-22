Генсек ООН едет в Москву. Что Гутерриш до этого говорил об Украине

Президент РФ Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приедет в Москву 26 апреля. Он встретится с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Гутерриш хочет поговорить о ситуации вокруг Украины и завершении боевых действий. Генсек ООН также хочет посетить Киев ради встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, но пока эта поездка на стадии подготовки. Гутерриш неоднократно давал комментарии насчет происходящего на Украине и говорил, «что в этой войне нет победителей, а есть только проигравшие».

Генсек ООН надеется обсудить в Москве прекращение огня на Украине, и какие шаги для этого можно сделать, уточнила заместитель его представителя Эри Канеко.

«Он [Гутерриш] хочет обсудить с руководством [России], какие шаги можно сейчас предпринять, чтобы орудия замолчали, чтобы помочь желающим людям безопасно покинуть [охваченные конфликтом] территории», — передала Канеко.

Кремль подтвердил, что Гутерриш прибудет в российскую столицу 26 апреля.

«Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным», — сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Прямой контакт». Европа опять просит Путина поговорить с Зеленским Президент России Владимир Путин объяснил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его встреча с президентом... 22 апреля 18:31

Представитель генсека Стефан Дюжаррик ранее заявил, что Гутерриш пытался связаться с Путиным с первого дня спецоперации на Украине. Однако МИД России опроверг эту информацию.

«Не пытался генсек ООН связаться с президентом России. Ни по линии постпредства России при ООН, ни напрямую с МИД никто на этот счет на связь не выходил. Просьба к представителям Секретариата ООН вернуться в реальность»,

— передала 19 апреля представитель российского МИД Мария Захарова.

На следующий день, 20 апреля ООН сообщила, что Гутерриш написал письма российской и украинской сторонам и попросил о встречах с Путиным и Зеленским. «Вы можете сделать две вещи». Что требует Зеленский от Совбеза ООН Организация Объединенных Наций может ограничить полномочия России, чтобы Москва не блокировала решения... 05 апреля 23:59

«Глава ООН отмечает в своих письмах, что Украина и Российская Федерация – в числе стран-основателей Организации Объединенных Наций, которые всегда решительно поддерживали ее», – отметил Дюжаррик.

Он добавил, что Гутерриш хотел бы обсудить с лидерами России и Украины «срочные шаги, направленные на достижение мира в Украине, а также перспективы принципа многосторонности в международных отношениях, основанного на Уставе ООН и международном праве».

По поводу визита в Киев ООН пока согласовывает встречу с властями Украины, уточнил офис Гутерриша 22 апреля. «Мы находимся в контакте с правительством Украины по подготовке возможного визита», — передали там.

Ранее Гутерриш призвал объявить на Украине во время праздника Пасхи четырехдневное перемирие, с 20 по 24 апреля. Генсек пояснил, что этот праздник отмечают и русские, и украинцы, поскольку он объединяет православных.

«Глава ООН подчеркнул, что Пасха – это время обновления, воскресения и надежды, время для размышлений, и она, по его словам, должна стать моментом единения. Но в этом году в православную Страстную неделю идет война. Пасха совпадает с российским наступлением на востоке Украины», — говорится на сайте ООН. Военная операция на Украине. День 58-й В Минобороны России сообщили, что из всего экипажа затонувшего крейсера «Москва» один... 22 апреля 23:50

Во время перемирия Гутерриш призвал открыть серию гуманитарных коридоров и создать необходимые условия для безопасного выхода всех гражданских лиц, желающих покинуть районы противостояния. Кроме того, во время перемирия ООН готова направить на Украину свои автоколонны с гуманитарной помощью. По словам генсека, ООН уже предоставила Украине и России детальные планы предлагаемой гуманитарной операции.

«Четырехдневный Пасхальный период должен стать объединяющим моментом, когда мы сможем сплотиться ради спасения жизней, продвижения диалога и прекращения страданий в Украине. Давайте остановим кровопролитие. Давайте налаживать диалог и добиваться мира. Сохраняйте веру в смысл и послание Пасхи», — подчеркнул Гутерриш.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что скептически относится к идее пасхального перемирия, поскольку прежде украинская сторона не соблюдала подобные договоренности. «Мы объявляли о прекращении огня, мы открывали гуманитарные коридоры, и ни то, ни другое не соблюдалось Украиной или злонамеренно использовалось для организации провокаций», — сказал он.

Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что Киев использует перемирия только ради укрепления своих позиций, подвоза боеприпасов и перегруппировки сил.

Комментируя происходящее на Украине, Гутерриш назвал это «катастрофой, сотрясающей основы международного порядка». По его оценкам, конфликт «вышел за границы Украины и вызывает стремительный рост цен на продовольствие, топливо и удобрения, что предвещает катастрофу для развивающихся стран». «Как всегда, самые бедные и уязвимые платят самую высокую цену», — резюмировал генсек ООН.