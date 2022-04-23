«Половина зала уйдет»: что ждет Россию на G20

Несмотря на давление со стороны США, Индонезия направила приглашение на саммит G20 президенту России Владимиру Путину. В Кремле не раскрыли, поедет ли глава государства на мероприятие, и на фоне негативного отношения ряда стран к его присутствию на саммите участие России в нем остается интригой. По мнению экспертов, президент примет приглашение, но то, что с его выступления уйдет половина зала, представляется для них очевидным.

На саммит G20 пригласили лидеров всех стран-членов форума, в том числе президента России Владимира Путина, сообщила глава Минфина председательствующей в этом году в «двадцатке» Индонезии Сри Мульяни Индраватити. Семнадцатая встреча глав стран G20, как ожидается, пройдет осенью на острове Бали. «У них никогда не было барьера, а у нас есть»: могут ли США применить ядерное оружие Великобритания может стать шестой страной, где США хранит свое ядерное оружие, пишут СМИ со ссылкой... 19 апреля 21:01

Россию на саммите не ждут

Участие в саммите президента России на сегодняшний день не кажется очевидным с учетом того, как к этому относится ряд стран «двадцатки». Страны G7 в заявлении, распространенном по итогам встречи глав их финансовых ведомств и центробанков, которая прошла 21 апреля в Вашингтоне, выразили сожаление в связи с участием России в заседании министров финансов и управляющих центральными банками G20.

«Международные организации и многосторонние форумы не должны больше вести свою деятельность с Россией в обычном деловом режиме.

Таким образом, мы сожалеем об участии России в международных форумах, включая встречи G20, а также по линии Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе», — говорилось в их заявлении.

Такая позиция политического руководства ряда государств связана с проводимой Россией военной спецоперации на территории Украины.

Довольно доходчиво ее выразили должностные лица некоторых государств, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, которые покинули проходившую в Вашингтоне встречу глав министерств финансов и центральных банков стран-членов «двадцатки» во время выступления главы Минфина России Антона Силуанова.

По данным Reuters, среди покинувших зал был и министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, который призвал Россию воздержаться от участия в мероприятиях G20. При этом Силуанов в ходе своего выступления призывал партнеров избегать политизации диалога и напомнил, что G20 всегда был и остается в первую очередь экономическим форматом.

Уже звучали предложения и о полном исключении России из G20.

Об этом, в частности, 24 марта говорил президент США Джо Байден. При этом он признал, что некоторые страны не согласны с таким шагом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что хотя формат G20 важен, в нынешних условиях исключение из него России не было бы для нее смертельным.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что США оказывали давление на Индонезию, чтобы не допустить Владимира Путина к участию в саммите.

Если президент России примет решение участвовать в саммите «двадцатки», то, как писал Bloomberg, лидеры некоторых стран могут отказаться от поездки на Бали и отправить делегации более низкого уровня.

Решение о том, будет ли президент России участвовать в саммите G20, будет приниматься в зависимости от развития ситуации, Кремль в этом случае будет ориентироваться преимущественно на организатора — Индонезию, отмечал Песков.

«Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем. Пока решение не принималось», — сказал представитель Кремля уже после официального получения приглашения. Исход решится на поле боя: как Запад прощается с идеей переговоров по Украине Украина и ее западные партнеры все чаще говорят, что дипломатическое решение российско-украинского конфликта... 20 апреля 17:28

Нужно ли Путину ехать на G20

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что в случае приезда Путина на саммит ряд политиков покинут его выступление.

«Вполне очевидно, что кто бы ни был от западных делегаций — президент или низкий дипломатический чиновник — они выйдут с выступления Путина»,

— отметил профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Олег Барабанов.

При этом он выразил мнение, что российский президент поедет на саммит. Эксперт напомнил, что опасения такого рода звучали и перед его поездкой в австралийский Брисбен в 2014 году на саммит «двадцатки», и перед поездкой в 2014 году во Францию, где проходил юбилейный саммит в честь высадки в Нормандии.

«Но он поехал. Я думаю, президент использует любую возможность для международных контактов и не откажется от поездки, хотя очевидно, что половина зала на его выступлении выйдет», — сказал он.

На протяжении многих лет логика российской стороны заключалась в том, что «двадцатка» — не западный орган, а всемирный, и там достаточно стран, которые придерживаются другой позиции, обратил внимание главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Именно по этой причине идея о том, что Россию нужно исключить из G20, не нашла одобрения.

«Целый ряд стран считает, что этого делать не надо. Собственно, общение с ними и придает смысл поездке на Бали. Тем более, что Индонезия, хотя она вряд ли в восторге от российской политики, не присоединяется к бойкоту, осуждению, вполне готова взаимодействовать, поэтому президент Индонезии приглашает Путина, почему бы его не уважить?

Это будет тяжелое мероприятие, тяжелый опыт для Путина, но решение, которое он принял, это предусматривает, поэтому, я думаю, это его нисколько не испугает»,

— сказал эксперт «Газете.Ru».

По его словам, выход политиков из зала во время выступления Путина не просто возможен — он неизбежен.

«А что делать? Это как минимум холодная война — такой жанр, который предусматривает особые приемы и обычаи», — констатировал Федор Лукьянов.

Демарши со стороны европейских государств обычны, они совершают их уже не первый год, поэтому нет смысла отказываться от участия в саммите из-за этого, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. «Главное — трофеи»: что показывают на выставке «НАТО. Хроника жестокости» В московском Музее современной истории уже больше недели идет выставка «НАТО. Хроники жестокости»... 17 апреля 12:33

«Если бы они были нормальными политиками в нормальных государствах, они бы знали, что с точки зрения общепринятых норм отношений между разными странами что бы ни происходило, разговор должен быть, они должны услышать мнение не только свое, но и наше, других стран. К сожалению, американо-европейский мир очень сильно поглупел за последние 10-15 лет с манией величия и отсутствием эффекта от своей политики и тех санкций, которые они вводили, в частности в отношении России», — сказал сенатор «Газете.Ru».

По его словам, этим и объясняются демарши и уход с мероприятий, где есть российские представители, а также бойкот России в спорте и искусстве.

Вместе с тем член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина выразила мнение, что на сегодняшний день существуют более приоритетные вопросы, чем участие в форуме, на котором Россию видеть не рады.

«Президент, конечно, сам определится, насколько сегодня важно включение в работу G20, но с учетом текущей обстановки и отношения стран Запада как бы не вышло так, что мы снова будем представлены как мальчики для битья», — сказала она «Газете.Ru».