«Должен быть иной путь». Глава МИД Австрии высказался против членства Украины в ЕС

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что не поддерживает вступление Украины в ЕС. При этом он отметил, что Европа должна защищать «западный образ жизни» и дальше развивать сотрудничество с Киевом. Ранее источники Reuters сообщали, что члены ЕС так и не могут прийти к единому мнению касательно присоединения Украины к союзу.

Помочь Украине сблизиться с западным образом жизни можно «иным путем», чем через полноправное членство в ЕС, считает глава МИД Австрии.

«Необходимо разработать новую модель сотрудничества», — сказал Шалленберг. Он призвал к «большей гибкости» в этом вопросе. Министр подчеркнул. что можно найти пути сближения с Украиной помимо «полноправного членства [в ЕС], соглашения об ассоциации и вступления в Европейскую экономическую зону.

Шалленберг напомнил о Западных Балканах, которые преодолели длинный путь, чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС. По его мнению, у балканских стран тоже есть право высказываться о присоединении к союзу. «Сразу после Турции». Когда Украина вступит в Евросоюз Евросоюз послушен воле НАТО, и Украина сможет присоединиться к ЕС только с разрешения альянса... 02 апреля 14:52

При этом глава австрийского МИД указал, что ЕС необходимо и дальше укреплять сближение с Украиной. На его взгляд, это «бесспорно».

«Мы экспортируем наш западный образ жизни», — пояснил Шалленберг. В своем выступлении он несколько раз указал на то, что речь идет о защите западного образа жизни с его основными правами и свободами. Да, признал министр, сейчас в глобальном масштабе эти права реализованы только в 25% стран ООН. «Но это лучшая модель, которая у нас есть», — подчеркнул глава МИД Австрии.

Как Украина сближается с Европой

В 1994 году Совет Евросоюза принял «Общую позицию» по Украине. В качестве приоритетных направлений были названы развитие тесных политических взаимоотношений с Украиной и выведение украино-европейского взаимодействия на новый уровень. В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который закрепил в Конституции стратегический курс страны на членство в ЕС и НАТО.

«Свою стратегическую миссию вижу в том, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции. Не позднее 2023 года — подать заявку на членство в Евросоюзе и получить план действий по членству в НАТО. Это наше общее задание», — сказал тогда Порошенко.

28 февраля, через несколько дней после начала российской военной спецоперации на Украине, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в Евросоюз. «Украина как европейская страна, которая уважает ценности, заключенные в ч. 2 договора ЕС, имеет честь подать заявку на вступление в Евросоюз», — говорилось в документе. «Мяч на их стороне». Москва ждет ответа от Киева по мирному соглашению Российская сторона передала украинский желательный вариант будущего мирного соглашения между странами... 20 апреля 19:47

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Украина одна из нас, а потому все хотят, чтобы она вступила в ЕС». При этом она не уточнила, насколько длительным может быть этот процесс. Дело осложняет то, что украинскую экономику нужно интегрировать в европейскую. Кроме того, как сказал президент Франции Эмманюэль Макрон, ЕС не стоит давать членство стране, которая находится «в состоянии войны».

На Украине надеются на ускорение процедуры в связи с тем, что Россия начала спецоперацию. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский подписал заявку на вступление в ЕС «по ускоренной процедуре». Сам Зеленский в своем очередном видеообращении подтвердил, что просит ЕС «о немедленном присоединении [Украины] по новой специальной процедуре». Военная операция на Украине. День 60-й 24 апреля — два месяца с начала специальной военной операции РФ на Украине, идет 60-й... 24 апреля 13:17

Но Евросоюз пока, как и раньше, осторожен с конкретной оценкой по поводу принятия Украины. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в настоящее время вопрос о вступлении Украины на повестке дня не стоит. Кроме того, в союзе уже пояснили, что никакой ускоренной процедуры принятия новых членов нет.

«Никто не вошел в Европейский союз за одну ночь», — подчеркнул премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович по итогам саммита лидеров ЕС. «Ускоренного процесса не существует», — вторил ему глава нидерландского правительства Марк Рютте.

Французский президент Макрон отмечал, что «закрыть дверь» перед Украиной и сказать «никогда» было бы несправедливо». Евросовет в связи с заявкой Украины пообещал, что будет и дальше развивать сотрудничество.

«Без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее следовании европейскому пути. Украина принадлежит нашей европейской семье», — резюмировал Евросовет.

Reuters 10 марта сообщило, что члены ЕС разошлись во мнении о возможном членстве Украины, одни предлагают дать ей статус кандидата, другие — нет. По мнению сторонников того, чтобы отказать Украине, принятие обратного решения вызовет проблемы с другими странами, подавшими заявки — Молдавией и Грузией. Кроме того, они подчеркивают, что на Украине идут боевые действия, а ее территориальная целостность разрушена. При этом, даже если Украина получит статус кандидата, после этого переговоры о вступлении, как, например, в случае с Турцией, могут длиться «вечно», сказал Reuters один неназванный чиновник ЕС.

В дополнение к заявке на членство Зеленский 17 апреля заполнил специальный опросник по поводу членства в ЕС. Теперь Еврокомиссия должна будет решить, соответствует ли Украина критериям членства.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский 29 марта сообщил, что Россия не против вступления Украины в ЕС, схожее мнение высказывалось в Кремле. «ЕС — это не военно-политический блок, то есть в этом плане <...> эта тема лежит в другой плоскости», — пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что вход в ЕС проходит не иначе, как через НАТО. «А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный… альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак», — считает Медведев.