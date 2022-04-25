Военная операция России на Украине. День 61-й

8:41

Стамбул стремится удержать своих союзников по НАТО от недоразумений в Черном море, сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

Он отметил, что Турция считает «нецелесообразным с точки зрения соблюдения региональных балансов» пребывание в Черном море в период боевых действий на Украине военных кораблей стран из других регионов.