Цель — НАТО. Как за время спецоперации меняется позиция Киева

Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью для Киева, указал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Он утверждает, что Украина не уберет из основного закона страны пункт о намерении вступить в НАТО, как того требует Москва на переговорах о возможном мировом соглашении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украина не будет изменять пункты конституции о намерении страны вступить в НАТО. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью изданию «Украинская правда». Возвращение дипломатов, новое оружие. Итоги визита Блинкена и Остина на Украину Вашингтон выделит дополнительную военную помощь и вернет дипломатов на Украину, американский лидер Джозеф... 25 апреля 09:57

«Не будем. Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью», — так он ответил на вопрос, будет ли Украина убирать из конституции соответствующий пункт.

Стефанчук в марте 2022 года рассказал на фоне спецоперации РФ, что не исключает внесения изменений в конституцию страны относительно намерения Украины вступить в НАТО.

15 марта украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что «Киеву пришло время признать, что Украина не станет членом НАТО», а в начале апреля говорил, что «Украина примет безъядерный, внеблоковый, нейтральный статус». О том, что Киев согласился на принципиальные требования Москвы о невступлении в НАТО и отказе от размещения иностранных военных баз, сообщал и глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский. Военная операция России на Украине. День 61-й Путин сообщил о покушении на российского телеведущего Владимира Соловьева, которое «готовили... 25 апреля 14:41

Напомним, последний очный раунд переговоров представителей РФ и Украины состоялся в Стамбуле в конце марта. В ходе этих консультаций Киев, в частности, предложил заключить новое соглашение, в котором гарантами безопасности Украины станут Великобритания, Китай, США, Турция, Франция, Канада, Италия, Польша и Израиль.

Предполагалось также, что Украина зафиксирует свой нынешний статус внеблокового и безъядерного государства, откажется от размещения на своей территории военных баз и вступления в военно-политические союзы.

Киев также ожидает, что мирный договор будет вынесен на Всеукраинский референдум, который возможен лишь по окончании боевых действий и выводу войск. «Украина примет безъядерный и внеблоковый статус. Но не получила ни от кого гарантий» Киев и Москва близки к договоренностям, Украина примет безъядерный, внеблоковый, нейтральный статус, но... 03 апреля 21:16

Как расширяется НАТО...

НАТО — военный союз, организация которого составляет систему коллективной защиты. Вступление новых членов в альянс регулируется статьей 10 Североатлантического договора, в которой провозглашается, что каждое европейское государство, которое способно развивать принципы договора и способствовать безопасности в Североатлантическом регионе, может быть приглашено к присоединению к НАТО.

Страны, желающие присоединиться, должны отвечать определенным требованиям и пройти многошаговый процесс, включающий в себя политический диалог и военную интеграцию.

Североатлантический альянс прошел семь этапов расширения. Первое, второе и третье расширения произошли еще до распада Советского Союза. В 1952 году в НАТО вошли Греция и Турция, в 1955 году — ФРГ и в 1982 году — Испания. «Устранение угроз России, исходивших из-за освоения Украины странами НАТО» 21 апреля директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что спецоперация... 21 апреля 09:39

В 1990 году, с объединением Германии, территория альянса расширилась на земли бывшей ГДР. В ходе переговоров по объединению была достигнута договоренность о том, что иностранные (не германские) войска не будут размещаться на территории бывшей ГДР, и, предположительно, устная договоренность о нерасширении НАТО на восток. Наличие такой договоренности (и ее последующее нарушение со стороны НАТО) декларируется российским руководством, но отвергается альянсом.

В 1994 году было принято решение о принятии в НАТО ряда бывших республик СССР и государств – членов Организации Варшавского договора. Занимавший тогда пост президента США Билл Клинтон говорил, что такое решение может стать «самосбывающимся пророчеством» и приведет к «отчуждению» России. «РФ будет ждать ответа украинских переговорщиков». У Кремля возникли вопросы к Зеленскому Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского... 21 апреля 16:08

...и План действий по членству Украины

В апреле 2008 года состоялся саммит НАТО в Бухаресте, в ходе которого рассматривались перспективы вступления Украины и Грузии в альянс, с того момента Киев и Тбилиси продолжают дискуссии с Брюсселем о введении Плана действий по членству в НАТО.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства.

В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.