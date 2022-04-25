Деньги украли, поступают угрозы. Как работает посольство России в США

Соединенные Штаты не собираются возвращать российскую дипломатическую собственность, отобранную еще в 2016 году — уверен посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он также полагает, что заблокированные средства генконсульства России «просто украли». По его оценкам, «трудно представить, что будет после 30 июня», когда дипмиссию должны покинуть еще 28 человек.

США не вернут России отнятую дипломатическую собственность — с таким утверждением выступил в понедельник, 25 апреля, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Возвращение дипломатов, новое оружие. Итоги визита Блинкена и Остина на Украину Вашингтон выделит дополнительную военную помощь и вернет дипломатов на Украину, американский лидер Джозеф... 25 апреля 09:57

«Однозначно вам скажу, я твердо убежден, что нам ничего не вернут»,

— заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

В 2016 году администрация 44-го президента США Барака Обамы приняла пакет антироссийских санкций, после чего Соединенные Штаты, в частности, закрыли доступ к двум жилым комплексам постпредства России в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Кроме того, в Белом доме тогда приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств РФ в Сан-Франциско и Сиэтле, а также торгпредства России в Вашингтоне. Москва ответила на эти шаги контрмерами, напоминают «Известия». Офис президента Украины сообщил о взыскании замороженных активов РФ в пользу пострадавших Замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов заявил, что минюст Украины и офис президента Владимира Зеленского... 25 апреля 13:53

Высылка дипломатов

Как считает Антонов, отъезд до 30 июня 28 сотрудников посольства из США нанесет большой удар функционированию дипмиссии.

«Действительно, для нас это будет большой удар. 28 человек — это и дипломаты, и административно-технический состав. Трудно себе даже представить, что будет после 30 июня», — констатировал он.

По его словам, США не готовы рассматривать кандидатуры российских дипломатов на замену высылаемым из страны. «Раньше американцы говорили нам о том, что они готовы рассмотреть кандидатов, которые приедут на замену наших коллег. В действительности ничего этого не происходит», — рассказал посол. Цель — НАТО. Как за время спецоперации меняется позиция Киева Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью для Киева, указал спикер Верховной рады... 25 апреля 13:24

Он добавил, что американцы даже не рассматривают российские предложения относительно решения визовых вопросов. «Мы дали множество предложений нашим коллегам для того, чтобы совершить обмен визами, что позволило бы улучшить ситуацию у моего коллеги — американского посла в России Джона Салливана. Однако американцы в последнее время вообще никак не рассматривают никакие наши предложения, и трудно представить, что будет дальше», — отметил Антонов.

«Украли огромные средства»

Кроме того, посол утверждает, что США по сути «совершили кражу», заблокировав счета генконсульства РФ. По его словам, речь идет про «огромные средства, которые заморожены в американских банках».

«Я откровенно скажу — я так считаю, что их просто у нас украли», — пояснил дипломат. «Разрушительные, суровые, немедленные». Белый дом вводит новые санкции против РФ Американские власти вводят полные блокирующие санкции в отношении еще двух российских банков и запрет... 06 апреля 21:50

О блокировке средств генконсульства России в Нью-Йорке, которые хранятся на счетах Bank оf America, стало известно в минувшие выходные. Однако фактически они заморожены еще с 16 марта, пояснил и.о. генконсула Вячеслав Славкин.

«Мы полностью ограничены в оплате коммунальных услуг — за бензин, за страховки мы не можем платить. Мы не можем платить за элементарные вещи, необходимые для функционирования генконсульства», — цитирует его РИА «Новости».

Славкин также рассказал об ограничениях по выплате зарплаты работникам консульства. «Все средства заблокированы — мы не имеем права выписывать чеки, заблокированы все карты. Через электронные каналы мы не имеем права оплачивать никакие услуги», — констатировал он, добавив, что заблокированная сумма «является большой».

«Письма с самыми страшными угрозами»

В том же интервью Антонов сообщил, что в адрес посольства поступают телефонные угрозы, приходят письма «с самыми страшными угрозами». Военная операция России на Украине. День 61-й Путин сообщил о покушении на российского телеведущего Владимира Соловьева, которое «готовили... 25 апреля 16:17

«Мы реагируем на них, в том числе через взаимодействие с Секретной службой США, через Москву», — приводит его слова ТАСС.

Он также упомянул случаи, когда российские дипломаты на автомобилях в городе «ощущают, как их пытаются подрезать, пытаются создать опасную ситуацию, заставляя их нервничать».

Антонов признал, что у него нет возможности встречаться с представителями Госдепартамента после начала специальной военной операции РФ на Украине. «Если до 24 февраля я мог, по крайней мере, рассчитывать на возможность встречи, так очень аккуратно скажу, то после 24 февраля такой возможности у меня нет», — заключил посол.