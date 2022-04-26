«Пока двое раненых». Власти Белгородской области заявили о новом обстреле со стороны Украины

Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ села Журавлевка в Белгородской области от 14 апреля 2022 года

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле приграничного села Журавлевка с украинской стороны. Ранены как минимум два мирных жителя: мужчина — в руку, женщина — в область шеи. Разрушены жилые дома. Это уже второй обстрел со стороны Украины за сутки. В результате первого никто не пострадал, но были разрушены четыре домовладения и поврежден автомобиль.

Как минимум два человека ранены в результате обстрела села Журавлевка в Белгородской области, граничащей с Харьковской областью Украины, сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков. В Белгородской области России разорвался украинский снаряд. Власти региона сообщили о раненых В Белгородской области России взорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины. Пострадали несколько... 23 марта 20:57

«Позвонила глава Журавлевки Анжелика Васильевна [Самойлова], начался обстрел села.<…> Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители.

Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи. Машины скорой помощи уже выехали на место, есть разрушения жилых домов», — написал губернатор в Telegram.

Он уточнил, что масштабы урона от обстрела можно будет оценивать после подомового обхода. «Все, что разрушено, восстановим», — пообещал Гладков.

Ранее, 25 апреля, со стороны Украины также по сообщению властей Белгородской области было обстреляно расположенное рядом с Журавлевкой село Нехотеевка. Среди мирных жителей никто не пострадал. Повреждения получили четыре домовладения и один автомобиль.

Журавлевка и Нехотеевка образуют Журавлевское сельское поселение. Здесь проживают около 1,4 тыс. человек.

23 марта после взрыва снаряда, запущенного с украинской стороны, в селах ввели режим ЧС. Жителей эвакуировали, но около 10% населения не стали покидать свои дома.

«Хотя большая часть жителей выехала из села, но вот люди преклонного возраста — дедушки и бабушки — как ни уговаривал их, уезжать не хотят, не могут расстаться со своим домом, со своей живностью», — объяснял глава региона.

Предыдущие обстрелы

В день начала российской спецоперации на Украине, 24 февраля, в Белгородской области разорвались несколько снарядов. Следственный комитет тогда сообщил, что регион обстреляли украинские военные. «Не допустить гибели мирных жителей и нейтрализовать противника» Минобороны РФ при проведении специальной военной операции на Украине использует управляемый снаряд... 14 марта 21:38

В результате взрыва снаряда 23 марта три человека получили ранения, были повреждены более 20 домов и машин.

В ночь на 24 марта в Журавлевке также зафиксировали несколько взрывов, но снаряды упали в нежилой зоне. Вечером того же дня вновь обстреляли Журавлевку, один человек погиб.

29 марта украинские военнослужащие, применив тактический ракетный комплекс «Точка-У», произвели с территории Харьковской области в направлении Белгородской области не менее трех пусков ракет, снаряженных кассетными поражающими элементами. По данным следствия, восемь россиян получили ранения.

В результате обстрела 14 апреля житель Журавлевки получил легкое осколочное ранение.

По данным на 18 апреля, в Журавлевке более 40 домов и 36 машин получили различные повреждения. «46 жилых домов имеют повреждения, где-то разбиты окна, где-то посечены заборы. При этом шесть домов необходимо восстанавливать полностью. Помимо домов, пострадали и 36 машин», — сообщал губернатор после поездки в село.

В Журавлевке в круглосуточном режиме дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и добровольной народной дружины.