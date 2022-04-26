«Мы не должны допустить Третьей мировой войны»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что риски начала ядерной войны «весьма существенны». Он также считает, что Украина намеренно затягивает процесс переговоров, а западные страны пытаются обесценить право вето в ООН.

Угроза начала третьей мировой

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в январе страны «ядерной пятерки» вновь подтвердили тезис о недопустимости применения этого оружия.

«Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим <...> когда действительно риски (начала ядерной войны. — «Газета.Ru») весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал Лавров в эфире Первого канала. В МИД России объяснили, почему Зеленский отказывается от переговоров Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом... 26 апреля 10:26

Он надеется, что западные страны не отправят свои войска на Украину.

«Мы ни в коем случае не должны допустить Третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть. И все всегда говорят, что мы будем давать вооружения, что тоже, конечно же, подливает масло в огонь. И они хотят этими поставками вооружения заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, Россия от него страдала все больше и больше», — считает глава российской дипломатии.

Он также отметил, что все лидеры стран НАТО, кроме руководства Польши, исключают вовлечение альянса в прямое столкновение с Россией.

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью CNN, в котором прокомментировал возможность использования Россией ядерного оружия.

«У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие», — рассказал представитель Кремля.

По его словам, Россия может использовать ядерное оружие только в случае экзистенциальной угрозы стране.

«Других причин, упомянутых в этом тексте, нет», — подчеркнул Песков. Лавров заявил, что Россия не получила ответа от Украины на свои предложения по договору Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия пока не получила ответа от Украины на свои предложения... 26 апреля 10:26

Позже Лавров в интервью в интервью телеканалу India Today сообщил, что «Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях».

Переговоры с Украиной

По словам Лаврова, западные страны подталкивают Киев к продолжению боевых действий, чтобы, «как им кажется», «изнашивать, изматывать российскую армию и российский военно-промышленный комплекс». Глава МИД РФ подчеркнул, что «это — иллюзия».

«В Стамбуле мы получили от них (от украинской стороны. — «Газета.Ru») впервые предложения на бумаге, с подписями руководителя их делегации, и эти предложения мы были готовы взять за основу. Они требовали доработки, чтобы быть консенсусными, но они были нами позитивно оценены. <...> Эти предложения были в виде не договора, а в виде наметок, основные положения и тезисы. Мы оперативно эти тезисы переложили уже на договорный жанр и передали нашим украинским коллегам этот проект. Тогда они нам представили свои контр-идеи, которые радикально отличались от того, что было сделано в Стамбуле», — рассказал Лавров.

Министр уверен, что на этот шаг Киев решился с подачи Вашингтона и Лондона, которые рекомендует украинским властям ужесточить свою позицию и затянуть переговоры. По мнению главы МИД РФ, Украина имитирует переговорной процесс.

«То, что на Западе воспринимается как талантливая презентация (президентом Украины Владимиром. — «Газета.Ru») Зеленским своих интересов, своих подходов — это такая вещь специфическая. Если присмотреться не к внешним проявлениям его талантов — он хороший актер, и плюс во внешних проявлениях тоже бывают забавные вещи, которые показывают, в каком состоянии он порой находится, но, если присмотреться и вчитаться в суть того, что он произносит, вы там найдете тысячу противоречий», — отметил Лавров.

Он добавил, что недавно прочел заявление спикера Верховной рады, что по итогам «кризиса Украина не уберет из своей конституции положения о намерении вступить в НАТО».

«На всех переговорах обсуждается нейтральный, внеблоковый статус Украины вкупе с гарантиями безопасности, которые будут распространяться на определенную территорию», — напомнил глава российской дипломатии.

Лавров все же убежден, что противостояние на Украине завершится подписанием дипломатического документа, «но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью». Лавров считает риск ядерной войны «реальным» Глава МИД Сергей Лавров заявил, что угроза ядерной войны «реальна», ее недопустимость является... 26 апреля 10:26

«Неделю назад после очередного видеоконференц-контакта мы передали им еще одну обновленную версию договора, которая уже учитывала их последующие комментарии, как это обычно бывает, и вот неделю ждем», — добавил министр.

«Ни США, ни Великобритания не советуют (Владимиру) Зеленскому ускорять переговоры. Рекомендуют ужесточать свою позицию», — заявил Лавров в эфире Первого канала.

Обесценивание права вето

Лавров также считает, что США и ряд западных стран пытаются обесценить право вето в ООН.

«Сейчас пытаются американцы, другие западные страны это право вето по сути дела обесценить путем передачи прерогатив Совета Безопасности в Генеральную ассамблею, где они могут путем выкручивания рук, путем шантажа, угроз, вплоть до угроз, которые касаются мест хранения банковских счетов делегаций, мест обучения их детей, они получают такое вот вымученное, насильственно достигнутое большинство, эта тенденция опасна», — считает министр.

Он уверен, что «СБ с его пятеркой, с правом вето этой пятерки, это такой последний островок международного права, остальное все пытаются заменить». В качестве примера он привел устроенный США «Саммит демократий». Таким образом они «плодят различные платформы, призывы, партнерства по темам, которые уже рассматриваются ООН».