Военная операция России на Украине. День 63-й

Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине, сообщает CNN.
❗️Система ПВО 27 апреля утром обнаружила и уничтожила малогабаритный разведывательный беспилотник в небе над Воронежем. Здоровью жителей ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
⚡️Число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса превысило 1 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Жители Курска ночью слышали хлопки — по предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
❗В Белгородской области загорелся склад боеприпасов. Местные жители услышали громкие звуки, похожие на взрывы, в Белгороде с 03:35 мск.
Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщил об отсутствии разрушений жилых строений и пострадавших среди мирного населения. Позднее глава субъекта рассказал о ликвидации открытого горения на складе.
⚡️Visa понесла убытки в размере $60 млн после приостановки деятельности в России. Компания потратила $25 млн на оказание поддержки своему персоналу в России и на Украине.
При этом чистая прибыль компании увеличилась на 24% и составила более $7,6 млрд.