Военная операция России на Украине. День 63-й

8:10

⚡️Visa понесла убытки в размере $60 млн после приостановки деятельности в России. Компания потратила $25 млн на оказание поддержки своему персоналу в России и на Украине.

При этом чистая прибыль компании увеличилась на 24% и составила более $7,6 млрд.