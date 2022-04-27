«Ну флаг им в руки». Тиграну Кеосаяну могут запретить въезд в Казахстан

Власти Казахстана могут внести Тиграна Кеосаяна в черный список и запретить ему въезд в страну, предупредил казахстанский МИД. Ранее телеведущий в своей программе на YouTube раскритиковал властей республики за отмену Парада Победы и заявил, что на фоне противостояния России и США «неопределившиеся страны» должны «выбрать сторону». В Казахстане считают, что его высказывания «не соответствует духу и содержанию» сотрудничества с РФ.

Российскому режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну могут запретить въезд в Казахстан из-за его высказываний об отношении страны к спецоперации российской армии на Украине. Его слова «отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений» и «играют на руку противникам стратегического партнерства», заявили в казахстанском МИД. «Лучше потратить деньги на более рациональные задачи». Казахстан отменил парад Победы Минобороны Казахстана сообщило, что военного парада в честь Дня Победы и Дня защитника Отечества... 13 апреля 14:39

«Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное по сути выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств», — цитирует TengriNews.kz официального представителя дипведомства республики Айбека Смадиярова.

«Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан», — уточнил Смадияров.

Сам Кеосаян заявил «Газете.Ru», что еще не слышал о соответствующих высказываниях представителей казахстанского МИД, но не боится угроз.

«Ну флаг им в руки. Я никак не могу повлиять на Министерство иностранных дел Казахстана», — сказал режиссер.

«Казахи, братья, это что за неблагодарность?»

Кеосаян в эфире программы «Роскомнадзор free» на его YouTube-канале критично высказался о действиях казахстанских властей на фоне спецоперации на Украине и решении Нур-Султана не проводить в этом году Парад Победы на 9 Мая. Программа вышла на видеохостинге 24 апреля.

«Казахи, братья, это что за неблагодарность? Ребята, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс, или вы думаете, вы эмигрируете?» — спросил ведущий, призвав правительство РФ пересмотреть уровень взаимоотношений с Казахстаном.

«Вы еще можете заскочить в последний вагон. Но вот так провилять у вас не получится. По крайней мере я в это верю, потому что все — игры в дружбу кончились. Сейчас это вопрос выживания. Идет война. Война двух огромных, больших идей, двух больших стран и второй стороной является не Украина, а Америка и НАТО. А вот всем остальным, особенно братским странам, нужно определяться и занимать сторону», — обратился он к казахстанским властям.

Кеосаян подчеркнул, что «неопределившиеся» страны или страны, подающие «однозначно недружественные сигналы», необходимо «относить к нашим врагам». «По крайней мере в экономических и информационных доктринах. Хватит, хватит, ребят, наигрались в безвозмездную помощь — спасать вашу власть в Казахстане, бардак ваш прекращать. А вы парад отменяете? Серьезно?», — удивился ведущий, отметив, что «все понимают, что дело не в деньгах».

Кеосаян добавил, что в Казахстане возрождается практика «языковых патрулей», когда блогеры устраивают рейды по торговым центрам и другим общественным местам и просят обслуживающий персонал общаться с клиентами исключительно на казахском языке.

Создатель формата «языковых патрулей», автор YouTube-канала Til Maydani Куат Ахметов уехал из Казахстана в прошлом году после того, как на него завели уголовное дело о разжигании межнациональной розни (174-я статья УК РК). Ахметову также запрещен въезд в Россию на 50 лет.

Почему отменили парад

Ранее Минобороны Казахстана сообщило, что военного парада в честь Дня Победы и Дня защитника Отечества в 2022 году снова не будет, но по всей стране пройдут около 50 различных военно-патриотических мероприятий, в том числе чествование ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил Республики Казахстан. О причинах такого решения ведомство не распространялось. Сейм Латвии ограничил празднование 9 Мая в стране Латвийский парламент в срочном порядке утвердил запрет на проведение 9 Мая мероприятий... 31 марта 17:33

Депутат мажилиса Казахстана Айдос Сарым объяснил отмену парада экономическими причинами. «Лучше эти деньги потратить на более рациональные задачи: обеспечение быта, войсковую и военную подготовку солдат. У нас огромное количество нерешенных проблем: старые казармы, старая техника и так далее», — пояснил он.

Смотры военной мощи в стране не проводятся уже четыре года. В 2020 и 2021 годах парады не проводили из-за вспышки коронавируса.

Последний раз военный парад в Казахстане проводился в 2018 году (в Жамбылской области). Принимал смотр действующий на тот момент президент Нурсултан Назарбаев. В параде участвовали около 3 тыс. военнослужащих и 300 единиц вооружения и военной техники.