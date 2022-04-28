Военная операция России на Украине. День 64-й

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Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о конфискации замороженных российских активов для помощи Украине.

Речь идет об активах стоимостью от $2 млн, которые принадлежат российским энергетическим компаниям, а также иностранцам, попавшим в санкционные списки США. Законопроект поддержали 417 конгрессменов, 8 высказались против.

Документ еще предстоит одобрить Сенату США, а затем его отправят на подпись Байдену.