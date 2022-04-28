«Великая Польша». По данным разведки Варшава готовит ввод войск на Украину

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша планирует установить военно-политический контроль над своими бывшими «историческими владениями» на Украине. По его словам, в настоящее время Варшава и Вашингтон обсуждают варианты введения на Западную Украину «миротворцев» из некоторых стран НАТО. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предостерегал Польшу от подобных планов. В Госдуме же считают, что Польша вместе со своими соседями уже теоретически «поделила» западную часть Украины.

«Исторические владения» Польши на Украине

«По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над «своими историческими владениями» на Украине», — приводит слова Нарышкина РИА «Новости». Нарышкин: США и Варшава разрабатывают план установления контроля Польши над частью Украины Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о проработке Варшавой и... 28 апреля 16:06

По его словам, «первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их «защиты от российской агрессии».

«В настоящее время с администрацией Джо Байдена обсуждаются модальности предстоящей миссии. Согласно предварительным договоренностям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием «желающих государств». Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками «коалиции единомышленников», — заявил директор СВР.

Он отметил, что речь идет о попытке повторить историческую для Польши «сделку» после Первой мировой войны, когда Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение этих территорий в состав польского государства.

«Последовавшие события стали наглядной иллюстрацией колониальных порядков и принудительной полонизации как основных методов строительства «Великой Польши», — считает Нарышкин.

Согласно его данным, польские спецслужбы «уже сейчас ведут поиск «договороспособных» представителей украинской элиты для формирования ориентированного на Варшаву «демократического» противовеса националистам».

«По расчетам польской администрации, превентивное закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны. При этом Варшава по существу получит под управление территории, на которые войдут «польские миротворцы», — заключил Нарышкин. Депутат Швыткин заявил, что Западная Украина «уже теоретически поделена» странами Европы Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «Газете.Ru», что Польша вместе... 28 апреля 16:06

Часть современного государства Украина была в составе Польши с 1921 года по 1939-й. Польская Республика была провозглашена после распада Российской и Австро-Венгерской империй. В 1919 году Совет послов Антанты признал за Польшей право на оккупацию восточной Галиции. А через несколько лет, после советско-польской войны, в состав Польши вошли западные земли Украины. В 1939 году Красная армия заняла эти территории.

Дележка Западной Украины

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил «Газете.Ru», что Польша вместе со своими соседями уже поделила западную часть Украины, но пока только в теории.

«Президент России, верховный главнокомандующий четко обозначил: если кто-то будет вмешиваться в проведение специальной военной операции на Украине, будет соответствующий молниеносный ответ. Это первое. Второе. Нужно понимать, что Украины как государства уже не существует. Там есть группы во главе с Зеленским, которые делают на крови украинцев деньги, которые давно уже получили гражданство Великобритании. То есть в случае необходимости они туда сбегут. А западная часть Украины уже теоретически сегодня поделена между странами Западной Европы. Это Польша и так далее», — сказал Швыткин.

25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывания представителей польских властей демонстрируют заинтересованность Варшавы в том, чтобы направить на Украину своих военнослужащих в качестве миротворцев НАТО.

«Направляя вооружения и, в общем-то, пропагандируя свои усилия на этом направлении, все лидеры заявляют, что исключен вопрос о направлении войск НАТО. Кроме Польши, кстати сказать, которая устами премьер-министра Моравецкого предложила некую миротворческую операцию на Украине, явно будучи заинтересованной направить туда своих военнослужащих под миротворческими флагами», — считает Лавров.

Стремление Польши на Украину

О своем желании отправить войска на Украину польские власти заговорили еще в марте. Так, 15 марта глава польского правительства Матеуш Моравецкий посетил Киев вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями властей страны. После встречи с Зеленским Качиньский предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО. Лавров заявил о желании Польши направить войска на Украину Заявления польских властей демонстрируют заинтересованность Варшавы в том, чтобы направить... 26 апреля 11:09

«Нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, еще более широкого международного состава. Но такая миссия, которая будет в состоянии себя защитить, которая будет действовать на территории Украины. Которая, конечно, с согласия президента и правительства окажется на территории страны, и это не будет безоружная миссия. Миссия, которая будет предназначена для несения мира, несения гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами — вооруженными силами», — сказал Качиньский.

16 марта в эфире Польского телевидения Моравецкий объявил, что предложение отправить на Украину миротворческую миссию выдвинут на внеочередном саммите НАТО 24 марта.

«Украина имеет право пригласить войска НАТО, разных организаций, других государств. Такая миротворческая миссия наверняка привела бы к установлению мира и покоя, как минимум, на значительной части Украины», — уверен Моравецкий.

Премьер-министр Польши подчеркнул, эту идею уже обсуждают во многих европейских странах. Однако на саммите Североатлантического альянса предложение Польши не нашло отклика.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда предостерег Польшу и западные страны от ввода миротворцев на Украину.

«Они, надеюсь, понимают, о чем идет речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что (оно – «Газета.Ru») никогда не должно состояться в принципе», — сказал он, выступая 23 марта в МГИМО.

Глава внешнеполитического ведомства также предположил, что поляки хотят направить миротворцев на Украину, чтобы «сделать штаб-квартиру во Львове и потом там остаться».