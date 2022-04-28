Сможет ли ООН принести мир на Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш завершает свое турне по Восточной Европе встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, который выразил резкое недовольство тем фактом, что перед визитом в Киев генсек решил посетить Москву. Свои усилия в поездке Гутерриш направил на организацию гуманитарных коридоров и оказания помощи украинским беженцам, однако по мнению российских дипломатов и депутатов, поездка генерального секретаря вряд ли обернется какими-то практическими результатами.

В Киеве состоялась встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД страны Дмитрием Кулебой.

Глава украинского государства смог принять генсека лишь ближе к вечеру — до этого у него проходила встреча с президентом Болгарии. Гутерриш же в это время осмотрел населенные пункты Киевской области — Бородянки, Ирпеня и Бучи.

Оценив их состояние, Гутерриш озвучил журналистам свой вывод: «гражданское население всегда платит самую высокую цену».

«В этих зданиях жили невинные гражданские лица. Они заплатили самую высокую цену за войну, в которую они не внесли никакого вклада», — заявил генсек ООН.

Судя по сообщениям сторон, главной темой переговоров была эвакуация людей с мариупольского завода «Азовсталь», где заблокированы украинские военные.

Так, сам Гутерриш сказал, что «мы делаем все возможное, чтобы эвакуировать людей с «Азовстали»», а Зеленский заявил, что после переговоров с генсеком ООН впервые поверил, что в деблокировании «Азовстали» возможен «успешный результат».

При этом в преддверии визита Зеленский раскритиковал генерального секретаря за «нелогичность» маршрута его турне, в котором Украина оказалась последним пунктом назначения. «Логичнее было бы сначала побывать на Украине, увидеть это, и уже с этим ехать в Россию и говорить с ней», — говорил Зеленский.

Аналогичная претензия в день прибытия Гутерриша на Украину была названа и советником главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаилом Подоляком, который также добавил, что говорить о гуманитарных коридорах, как это делает Гутерриш в своей поездке, после более шестидесяти дней боевых действий «странно». «ООН — слабая организация», — подытожил он. «Победа с ощущением тревоги»: чего ждать от второго срока Макрона Второй тур президентских выборов во Франции завершился победой действующего главы государства Эммануэля... 27 апреля 01:43

С кем еще говорил Гутерриш

Тур генерального секретаря ООН по Восточной Европе начался с поездки в Турцию, где 25 апреля он провел переговоры с президентом страны Реджепом Эрдоганом. Согласно официальному сообщению организации, основными темами разговора стали гуманитарные коридоры, помощь пострадавшим и влияние конфликта на проблемы энергетики, продовольствия и финансов. Кроме того, Гутерриш выразил поддержку продолжающимся дипломатическим усилиям Турции в связи с конфликтом на Украине.

Москва стала вторым пунктом назначения Гутерриша.

Его встреча с Владимиром Путиным получила намного больше внимания со стороны прессы, нежели его предыдущие и последующие встречи с другими политическими лицами — Кремль не стал скрывать содержание беседы, опубликовав ее полную стенограмму.

Гутерриш и Путин около часа дискутировали о причинах и последствиях российской специальной военной операции на Украине, но главным итогом их разговора стало решение о привлечении представителей ООН и Международного комитете Красного Креста (МККК) к эвакуации не только мирных граждан из Мариуполя, но и вооруженных лиц с территории завода «Азовсталь».

После встречи с Путиным генеральный секретарь направился на Украину, но сделал крюк и заехал в польский город Жешув, где встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Согласно сообщению ООН, Гутерриш проинформировал польского политика о своих разговорах в Москве и Анкаре, а также поблагодарил Варшаву за помощь украинским беженцам.

Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в разговоре с «Газетой.Ru» заметил, что акцент на проблемах беженцев, который был сделан генсеком ООН в ходе поездки, неслучаен.

«В прошлом господин Гутерриш был верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев. Этот аспект у него видимо сильно засел. И хотя сам по себе этот аспект конечно важен, но проблема беженцев — лишь последствие вооруженного конфликта.

Можно было бы, наверное, в более широком плане порассуждать о регулировании. Хотя полномочий ему на это никто не давал. Поэтому я был очень удивлен его визитам — что с ним можно было обсуждать?», — сказал экс-дипломат. «Цель — посмотреть на реакцию России»: что стоит за взрывами в Приднестровье В Приднестровье, граничащем с Одесской и Винницкой областями Украины, за последние сутки резко... 27 апреля 02:06

Сможет ли ООН повлиять на конфликт

Тема полномочий генсека — краеугольный камень в вопросе целесообразности нынешних поездок Гутерриша, указывает Сергей Орджоникидзе.

По его словам, права генерального секретаря крайне ограничены и, пожалуй, самое действенное из них — доводить до Совета Безопасности ООН сведения о любых вопросах, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности.

В связи с этим, считает Орджоникидзе, весь смысл поездки Гутерриша сводится к оценке ситуации. Однако оказать какое-либо влияние на ход конфликта генсек ООН вряд ли сможет.

«У Гуттериша точно нет никаких ресурсов для того, чтобы как-либо повлиять на развитие конфликта. Не надо никогда преувеличивать роль генерального секретаря.

По уставу ООН он — руководитель секретариата и не более того. ООН — организация государств-членов, которые, собственно, и принимают все решения. Поэтому говорить от имени ООН генеральный секретарь может только в том случае, когда ему дают такие полномочия. Это могут сделать Совет Безопасности или Генеральная Ассамблея, но этого перед поездками Гуттериша в Москву и Киев сделано не было», — указал экс-дипломат.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что именно в донесении позиции России до генерального секретаря ООН заключается главный для Москвы смысл диалога с ним.

«Эффект от разговора с генсеком организации может быть минимальным, но тем не менее такие действия необходимы: мы подробно объясняем всему миру, что происходит.

Потому что то, что наши СМИ пытаются доносить, старательно пытаются выкорчевывать на Западе. Мы постоянно говорим о гуманитарных коридорах, но неонацисты не позволяют их организовывать, продолжая закрываться живым щитом и подвергая риску жизни людей. Мы об этом заявляем и в том числе ООН. Я уверен, что на встрече с Гуттеришем об этом тоже докладывали и говорили. Какой здесь будет эффект — сможет ли он повлиять на Зеленского? Я не знаю, я сомневаюсь», — сказал депутат «Газете.Ru».

Свои сомнения Алексей Чепа объяснил тем, что «американцы не прислушиваются к мнению ООН, а также оказывают основное давление на Киев и пытаются диктовать свои условия». Однако предположение о снижении эффективности Организации объединенных наций он категорически отверг.

«Абсолютно неправильно было бы сомневаться в целесообразности деятельности ООН.

Я думаю, что в конечном итоге в любом случае все встанет каким-то образом когда-то на свои места. В ООН входит огромное количество государств. И далеко не все государства готовы слепо идти в фарватере США. Поэтому важно слушать мнение людей из других стран. Мы должны поддерживать эти страны и взаимодействовать с ними. И ООН — очень важная для этого площадка», — заключил депутат.